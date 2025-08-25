«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους

Μετά από μια καταιγιστική σειρά γεγονότων, ο Μίνγκους Ρίντους, γιος του πρωταγωνιστή της σειράς The Walking Dead Νόρμαν Ρίντους, και του super model Έλενα Κρίστενσεν βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για όλους τους λάθος λόγους.

Ο 25χρονος, μοντέλο και αυτός, συνελήφθη το Σάββατο στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, με τις αρχές να ανταποκρίνονται σε κλήση για μια γυναίκα που είχε λάβει χάπια και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται η εφημερίδα The Post, ο Μίνγκους φέρεται να χτύπησε τη σύντροφό του στο πόδι ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να την στραγγαλίσει και την έριξε στο έδαφος.

Οι εισαγγελείς μάλιστα ισχυρίζονται ότι την έπνιξε με τέτοια δύναμη, που την σήκωσε στον αέρα μέσα στο διαμέρισμά τους.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εγκληματική επίθεση επίθεση τρίτου βαθμού, ενώ αργότερα προστέθηκαν νέες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Ο ίδιος δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες.

Μία ημέρα μετά τη σύλληψή του, ο Μίνγκους Ρίντους εντοπίστηκε από δημοσιογράφο της εφημερίδας έξω από το διαμέρισμά του.

Φορώντας τα ίδια ρούχα με εκείνα που φορούσε στο δικαστήριο, ο νεαρός κρατούσε μια γάτα σε μια τσάντα και απηύθυνε την ερώτηση: «Θέλετε να με δείτε να αυτοκτονώ;».

Η δήλωση αυτή ήρθε να προστεθεί σε ένα άλλο επεισόδιο, κατά το οποίο ο Ρίντους αποχωρώντας από την αίθουσα του δικαστηρίου το Σάββατο αποκάλεσε μία δημοσιογράφο «άσχημη».

Η δικηγόρος του, Πρίγια Τσόντρι –η οποία στο παρελθόν εκπροσώπησε τον Τζόναθαν Μέιτζορς στην υπόθεση επίθεσης εναντίον του– ισχυρίζεται ότι ο πελάτης της ανησυχούσε για τη σύντροφό του.

Κατά τη δήλωσή της, ο Μίνγκους είχε τερματίσει την πεντάμηνη σχέση τους, γεγονός που οδήγησε τη σύντροφό του να πάρει «έναν αριθμό υπνωτικών χαπιών» σε μια απόπειρα αυτοκτονίας.

Η Τσόντρι υποστήριξε ότι η γυναίκα έχει πλέον αποχωρήσει από το σπίτι τους, δεν φοβάται τον πελάτη της και δεν έχει κανένα συμφέρον να προχωρήσει η υπόθεση.

Το ένοχο παρελθόν του

View this post on Instagram A post shared by Helena (@helenachristensen)

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μίνγκους Ρίντους βρίσκεται σε νομικές περιπέτειες με τις αρχές για κακοποιητική συμπεριφορά.

Τον Μάρτιο του 2022, ο νεαρός μοντέλο είχε δεχθεί συμφωνία απολογίας, αφού κατηγορήθηκε ότι χτύπησε μία γυναίκα στη διάρκεια του Φεστιβάλ Σαν Τζενάρο στη Μικρή Ιταλία της Νέας Υόρκης, τον Σεπτέμβριο του 2021.

Τότε, ο Μίνγκους είχε δηλώσει στον Τύπο ότι η γυναίκα, μαζί με τις φίλες της, ήταν μεθυσμένη και τον ακολούθησε για δύο τετράγωνα, τραβώντας του τα μαλλιά, ρίχνοντάς του νερό στο πρόσωπο και απειλώντας τους φίλους του.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, για να προστατεύσει τον εαυτό του και την παρέα του, «έριξε το χέρι του έξω» ενστικτωδώς, χτυπώντας κατά λάθος τη γυναίκα. Η αντίδρασή του, όπως είπε, ήταν αποτέλεσμα του φόβου του.

View this post on Instagram A post shared by Helena (@helenachristensen)

Το θύμα, ωστόσο, εισήχθη στο νοσοκομείο με κόψιμο κάτω από το αριστερό του μάτι.

Ο Μίνγκους ομολόγησε την ενοχή του και του επιβλήθηκε ποινή πέντε συνεδριών ιδιωτικής συμβουλευτικής.

Το περιστατικό αυτό συνέβη μόλις μία εβδομάδα μετά το ντεμπούτο του στο εξώφυλλο του περιοδικού Vogue Hommes Paris.

View this post on Instagram A post shared by Helena (@helenachristensen)

Nepo baby με άγριες διαθέσεις;

Ο Μίνγκους Λούσιεν Ρίντους γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1999. Είναι το μοναχοπαίδι του ηθοποιού Νόρμαν Ρίντους και του super model Έλενα Κρίστενσεν.

Οι γονείς του ξεκίνησαν τη σχέση τους το 1998 και χώρισαν πέντε χρόνια αργότερα, το 2003. Παρόλο που ο δεσμός τους έληξε, έχουν διατηρήσει μια φιλική σχέση και μοιράζονται την ανατροφή του γιου τους.

Ο Νόρμαν Ρίντους, μετά τον χωρισμό του, ξεκίνησε να βγαίνει με την ηθοποιό Νταϊάν Κρούγκερ, με την οποία αρραβωνιάστηκε το 2021.

Το ζευγάρι απέκτησε μία κόρη το 2018.

Ο Μίνγκους είναι το μοναδικό παιδί της Έλένα Κρίστενσεν.