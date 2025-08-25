FY-Αλεξία Κεφαλά: Το φιλί, ο χορός, το νυφικό – Βίντεο και φωτογραφίες από το γάμο του τράπερ και της influencer

Ο τράπερ FY και η σύντροφός του Αλεξία Κεφαλά (aka Upinthehype) ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, την Κυριακή, 24 Αυγούστου.

Κουμπάροι στο ζευγάρι ήταν ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, Έμιλυ.

Οι FY και Αλεξία Κεφαλά υποδέχτηκαν στο μυστήριο στενούς συγγενείς και τους αγαπημένους φίλους τους, ανάμεσα τους και οι Ιωάννα Τούνη, Γιώργος Αρσενάκος, Marseaux, Natasha Kay και Cinderella.

Ο γάμος έγινε το απόγευμα της Κυριακής (24-08-2025) με τις πρώτες εικόνες να ανεβαίνουν στα social media, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου.

«Θα χαρακτήριζα τον γάμο μας ανοιχτό-κλειστό, γιατί οι καλεσμένοι δεν θα είναι περισσότεροι από 100. Θα έχουμε κυρίως φίλους που τυχαίνει κάποιοι να είναι συνεργάτες μας» είχε πει η Αλεξία Κεφαλά, τον περασμένο Ιούνιο.

«Δεν είχα φανταστεί ποτέ αυτή την ημέρα, γιατί δεν σκεφτόμουν καν ότι θα παντρευτώ πριν γνωρίσω τον Φίλιππο. Συνεπώς, δεν είχα φανταστεί ποτέ πώς θα ήθελα να είναι το νυφικό μου και όταν το συνειδητοποίησα, αγχώθηκα λίγο» είχε προσθέσει.

Σε συνέντευξή της στο MEGA, η Αλεξία Κεφαλά μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για τη ζωή της ως influencer στην Ελλάδα και το γάμο της με τον FY.

«Είμαι περισσότερο καιρό ψυχολόγος, δεν θα μπορούσα να χαρακτηριστώ παρουσιάστρια, αλλά δεν μπορώ να διαλέξω το ένα από το άλλο» είπε. «Είναι ένα καινούργιο επάγγελμα που σίγουρα έχει τα καλά του και τα κακά του. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη από τη ζωή μου που έχω βρει αυτόν τον δρόμο, παρόλα αυτά έχει σίγουρα αρκετό στρες γιατί δεν έχει συγκεκριμένα ωράρια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνεις και Κυριακές και αργίες» πρόσθεσε για την καριέρα της στο διαδίκτυο ως online προσωπικότητα.

«Είναι ο πιο καλός άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Έχει πολύ μεγάλη συναισθηματική ευφυΐα που δεν είναι κάτι που συναντάμε εύκολα στους άντρες. Είναι κάτι που αισθάνομαι ότι μου δημιουργεί ενθουσιασμό επειδή γίνεται με τον Φίλιππο. Μου έκανε εντύπωση το ότι τον είδα γονατιστό και απλά θυμάμαι ότι πήγα να τον σηκώσω» είχε σχολιάσει για τον σύντροφο και πλέον σύζυγό της.

FY και Αλεξία Κεφαλά είναι μαζί εδώ και έξι χρόνια.

Όσα έγιναν στον γάμο

Τα social media γέμισαν από αναρτήσεις από την τελετή και τον γάμο των FY και Upinthehype.

Η Ιωάννα Τούνη έκανε σειρά από αναρτήσεις στα Instagram Stories της από τη γαμήλια εκδήλωση.

Δείτε τις αναρτήσεις:

