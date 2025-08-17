Ιωάννα Τούνη: Ο ξέφρενος πανικός της για να πιάσει μια νυφική ανθοδέσμη

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στην Κέρκυρα για τον γάμο της αγαπημένης φίλης της Μαρία Μεριανού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο επτανήσιο νησί στις 16 Αυγούστου.

Η γνωστή influencer φορώντας ένα σούπερ σέξι φόρεμα βοήθησε στην προετοιμασία της νύφης, ενώ μετά στη δεξίωση που ακολούθησε τη γαμήλια τελετή και όταν ήρθε η ώρα της νυφικής ανθοδέσμης, η Ιωάννη πήρε θέση «μάχης».

Η μάχη για την ανθοδέσμη

Στο έθιμο λοιπόν, όπου η νύφη πετά την ανθοδέσμη στις ανύπαντρες φίλες της για να δουν ποια θα είναι η επόμενη που θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να περιμένει με χαμόγελο στη δεύτερη σειρά ενώ η φίλη της «εκτοξεύει» την ανθοδέσμη.

Η influencer δεν δίστασε να την πιάσει με ιδιαίτερο ζήλο, πέφτοντας πάνω στην τυχερή που ήδη την κρατούσε στα χέρια της.

Μάλιστα, ο κολλητός της ο Στηβ της φώναζε «Ρε Ιωάννα» ενώ εκείνη γέλουσε ξέφρενα.

<br />

Τα γενέθλια στην Ίμπιζα

Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε πριν λίγες ημέρες τα 32α γενέθλιά της επιλέγοντας να περάσει τη μέρα αυτή παρέα με φίλους, ταξιδεύοντας στην Ibiza.

Από το ταξίδι, μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες και βίντεο στα social media, τονίζοντας πολλές φορές πόσο σπουδαίο ήταν για εκείνη που βρέθηκε δίπλα στους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής της — με εξαίρεση τον γιο της, τον μικρό Πάρη.