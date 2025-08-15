Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Ένα διαδικτυακό rollercoaster είναι οι τελευταίες μέρες για την influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη, που είδε τον εορτασμό των 32ων γενεθλίων της στην Ίμπιζα να προκαλεί θύελλα online αντιδράσεων.
- Νέα αποτυχία στις διαπραγματεύσεις για την πλαστική ρύπανση – Φόβοι ότι δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία
- Στίβος, ποδόσφαιρο και πάλη στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ
- Πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας οι καμένες εκτάσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές
- Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης
Από τότε που μπήκαν στη ζωή μας οι έννοιες social media, youtuber, influencer και άλλοι παρόμοιοι online «τίτλοι», οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένα καθημερινό φαινόμενο. Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιοι που το διαδίκτυο λατρεύει να… κράζει, αυτή δεν είναι άλλη από την Ιωάννα Τούνη.
Η 32χρονη influencer και επιχειρηματίας, την τελευταία δεκαετίας, έχει ακούσει τα μύρια όσα εξαιτίας των αναρτήσεών της στα social media – και οι φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση.
Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στην Ίμπιζα για τα 32α γενέθλιά της και το έζησε με τις φίλες, αλλά κάποιοι δεν το είδαν με καλό μάτι καθώς την ίδια ώρα η Ελλάδα καιγόταν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Λίγο κουράζει όλο αυτό το επιφανειακό πανηγύρι λες και είστε 18χρονα. Από την άλλη πλευρά, αυτό πληρώνει τους λογαριασμούς, οπότε καλά κάνετε», «Καλά να περνάς αλλά λίγος σεβασμός και ενσυναίσθηση δεν βλάπτει», «Πόσο γελοίες είστε πραγματικά με αυτά που κάνετε την ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα», «Οι κοπέλες ζουν στον κόσμο τους όπως πάντα, δεν βλέπουν τι γίνεται δίπλα τους στη χώρα που ζούνε γιατί απλά δεν τους νοιάζει. Κάνουν λες και είναι 15 χρονών και δεν έχουν ξαναβγεί για ποτό και για πάρτι».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Και όπως ήταν αναμενόμενο, ένας online πόλεμος ξέσπασε, με την Δήμητρα Αλεξανδράκη να βγαίνει μπροστά και με βίντεο στο TikTok να λέει: «Για τα σχόλια των ανύπαρκτων! Δωράκι από Αλεξανδράκη! Από μία οθόνη θα μας βλέπεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος!».
Το ξέσπασμα της Τούνη
Λίγες ώρες αργότερα, πάντως, τα δεδομένα άλλαξαν, με την Ιωάννα Τούνη να ανεβάζει ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου τα έβαζε με όσους καίνε τη χώρα.
Το ότι ενώ υπάρχει ομολογία, συνεχίζουμε και κρύβουμε τα πρόσωπά τους για να τους «προστατεύσουμε»; Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει από τέτοια τέρατα; Ο νόμος σίγουρα όχι».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αμφιβάλλω αν θα μπουν φυλακή έστω για λίγους μήνες. Πόση ντροπή για τη χώρα που ζούμε; Κουράγιο σε όλους τους πληγέντες εύχομαι, γιατί δικαιοσύνη, για πολλοστή φορά, δεν θα δούμε».
- Hellenic Train: Τεχνικό πρόβλημα σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Αναχώρησε με καθυστέρηση
- Ίντερ – Ολυμπιακός: Όταν ο Κίβου έχασε από Πνευμονίδη, Μουζακίτη και Λιατσικούρα (vid)
- WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας
- Στίβος, ποδόσφαιρο και πάλη στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ
- Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς
- Ρέθυμνο: Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων με αφορμή τις φωτιές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις