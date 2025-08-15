Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Από τότε που μπήκαν στη ζωή μας οι έννοιες social media, youtuber, influencer και άλλοι παρόμοιοι online «τίτλοι», οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένα καθημερινό φαινόμενο. Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιοι που το διαδίκτυο λατρεύει να… κράζει, αυτή δεν είναι άλλη από την Ιωάννα Τούνη.

Η 32χρονη influencer και επιχειρηματίας, την τελευταία δεκαετίας, έχει ακούσει τα μύρια όσα εξαιτίας των αναρτήσεών της στα social media – και οι φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση.

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στην Ίμπιζα για τα 32α γενέθλιά της και το έζησε με τις φίλες, αλλά κάποιοι δεν το είδαν με καλό μάτι καθώς την ίδια ώρα η Ελλάδα καιγόταν.

«Λίγο κουράζει όλο αυτό το επιφανειακό πανηγύρι λες και είστε 18χρονα. Από την άλλη πλευρά, αυτό πληρώνει τους λογαριασμούς, οπότε καλά κάνετε», «Καλά να περνάς αλλά λίγος σεβασμός και ενσυναίσθηση δεν βλάπτει», «Πόσο γελοίες είστε πραγματικά με αυτά που κάνετε την ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα», «Οι κοπέλες ζουν στον κόσμο τους όπως πάντα, δεν βλέπουν τι γίνεται δίπλα τους στη χώρα που ζούνε γιατί απλά δεν τους νοιάζει. Κάνουν λες και είναι 15 χρονών και δεν έχουν ξαναβγεί για ποτό και για πάρτι».

Και όπως ήταν αναμενόμενο, ένας online πόλεμος ξέσπασε, με την Δήμητρα Αλεξανδράκη να βγαίνει μπροστά και με βίντεο στο TikTok να λέει: «Για τα σχόλια των ανύπαρκτων! Δωράκι από Αλεξανδράκη! Από μία οθόνη θα μας βλέπεις μέχρι να σβήσει ο ήλιος!».

Το ξέσπασμα της Τούνη

Λίγες ώρες αργότερα, πάντως, τα δεδομένα άλλαξαν, με την Ιωάννα Τούνη να ανεβάζει ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου τα έβαζε με όσους καίνε τη χώρα.

Το ότι ενώ υπάρχει ομολογία, συνεχίζουμε και κρύβουμε τα πρόσωπά τους για να τους «προστατεύσουμε»; Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει από τέτοια τέρατα; Ο νόμος σίγουρα όχι».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αμφιβάλλω αν θα μπουν φυλακή έστω για λίγους μήνες. Πόση ντροπή για τη χώρα που ζούμε; Κουράγιο σε όλους τους πληγέντες εύχομαι, γιατί δικαιοσύνη, για πολλοστή φορά, δεν θα δούμε».