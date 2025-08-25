Γιάννης Πάριος: «Σταύρωσε» τον γιο και την εγγονή του ενώ χόρευαν τα τραγούδια του
Ο Γιάννης Πάριος, την Κυριακή 24 Αυγούστου, την ώρα που ακουγόταν ένα τραγούδι τους ήταν καθισμένος σε μία καρέκλα, ενώ απέναντί του αγκαλιάζονταν ο Χάρης Βαρθακούρης με την κόρη του.
- Είπαν ότι είναι Γκιουλενιστές, όμως πήγαν στη φυλακή – Τι υποστήριξαν οι 5 της τουρκικής μαφίας
- Δικαστικά κινείται το Ευρωκοινοβούλιο κατά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το SAFE
- Φωτιά στην Αμμουδάρα: Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 40χρονου εγκαυματία – «Πατέρα, καίγομαι!»
- «Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
Ο Γιάννης Πάριος «σταύρωσε» τον γιο του, Χάρη Βαρθακούρη, και την εγγονή του σε ένα συγκινητικό βίντεο στα social media. Το βίντεο μοιράστηκε ο γιος του Γιάννη Πάριου, Μιχαήλ, το βίντεο σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram γράφοντας «παππούκας» στο κάτω μέρος του. Η οικογένεια βρίσκεται στο νησί της Πάρου.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 24 Αυγούστου, ο Μιχαήλ Βαρθακούρης κατέγραψε μια ιδιαίτερη στιγμή μέσα από το σπίτι τους και τη μοιράστηκε στα social media. Την ώρα που ακουγόταν ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου, εκείνος ήταν καθισμένος σε μία καρέκλα, ενώ απέναντί του αγκαλιάζονταν ο Χάρης Βαρθακούρης με την κόρη του.
Ο Γιάννης Πάριος έδειχνε να απολαμβάνει τη συγκεκριμένη εικόνα του γιου και της εγγονής του, εκδηλώνοντας με την κίνησή του την αγάπη για την οικογένειά του.
«Σχεδόν απαρτία»
Το Σάββατο, ο Χάρης Βαρθακούρης δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από τις διακοπές τους. Σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους, βρέθηκαν ο Γιάννης Πάριος με τις εγγονές του, τα αδέρφια του Χάρη, Μιχαήλ και Good Job Nicky, καθώς και η Αντελίνα Βαρθακούρη που είχε ετοιμάσει το τραπέζι. Από την παρέα έλειπε ο Θανάσης Βαρθακούρης, με τον Χάρη να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Μας έλειπες».
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του ο τραγουδιστής: «Για όσους παραπονέθηκαν ότι από την προηγούμενη ανάρτηση έλειπε ο πατέρας μας και η γυναίκα μου. Σχεδόν απαρτία. Θανάση Βαρθακούρη, μας έλειπες. Φαγητό και γλέντι Παριανό από τα χεράκια της γυναίκας μου και όμορφες στιγμές στο σπίτι μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να το ξαναζήσουμε».
Voir cette publication sur Instagram
- Έκθεση διαπιστώνει προβλήματα στο έργο κατασκευής των πυρηνικών υποβρυχίων της Αυστραλίας
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Αποκωδικοποίηση
- Μυστήριο με τη νεκρή γυναίκα στο λιμάνι του Πειραιά
- Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: «Λύτρωση» στο… 100′ με γκολ του 17χρονου Νγκουμόχα!
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 26.08.2025]
- ΗΠΑ και Βενεζουέλα σε κατάσταση «ψυχρού πολέμου» με φόντο την εκστρατεία κατά των καρτέλ ναρκωτικών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις