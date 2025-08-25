Γιάννης Πάριος: «Σταύρωσε» τον γιο και την εγγονή του ενώ χόρευαν τα τραγούδια του

Ο Γιάννης Πάριος «σταύρωσε» τον γιο του, Χάρη Βαρθακούρη, και την εγγονή του σε ένα συγκινητικό βίντεο στα social media. Το βίντεο μοιράστηκε ο γιος του Γιάννη Πάριου, Μιχαήλ, το βίντεο σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram γράφοντας «παππούκας» στο κάτω μέρος του. Η οικογένεια βρίσκεται στο νησί της Πάρου.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 24 Αυγούστου, ο Μιχαήλ Βαρθακούρης κατέγραψε μια ιδιαίτερη στιγμή μέσα από το σπίτι τους και τη μοιράστηκε στα social media. Την ώρα που ακουγόταν ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου, εκείνος ήταν καθισμένος σε μία καρέκλα, ενώ απέναντί του αγκαλιάζονταν ο Χάρης Βαρθακούρης με την κόρη του.

Ο Γιάννης Πάριος έδειχνε να απολαμβάνει τη συγκεκριμένη εικόνα του γιου και της εγγονής του, εκδηλώνοντας με την κίνησή του την αγάπη για την οικογένειά του.

<br />

«Σχεδόν απαρτία»

Το Σάββατο, ο Χάρης Βαρθακούρης δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από τις διακοπές τους. Σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους, βρέθηκαν ο Γιάννης Πάριος με τις εγγονές του, τα αδέρφια του Χάρη, Μιχαήλ και Good Job Nicky, καθώς και η Αντελίνα Βαρθακούρη που είχε ετοιμάσει το τραπέζι. Από την παρέα έλειπε ο Θανάσης Βαρθακούρης, με τον Χάρη να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Μας έλειπες».

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του ο τραγουδιστής: «Για όσους παραπονέθηκαν ότι από την προηγούμενη ανάρτηση έλειπε ο πατέρας μας και η γυναίκα μου. Σχεδόν απαρτία. Θανάση Βαρθακούρη, μας έλειπες. Φαγητό και γλέντι Παριανό από τα χεράκια της γυναίκας μου και όμορφες στιγμές στο σπίτι μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να το ξαναζήσουμε».