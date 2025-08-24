newspaper
23.08.2025
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026
Κόσμος 24 Αυγούστου 2025

«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Συνωμοσιολογία, αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις και επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη των ΗΠΑ: ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί αγωνιωδώς να διασφαλίσει την «ηγεμονία» του στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Μετά τις εκλογές του 2024, οι Ρεπουμπλικάνοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν οριακή πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου: τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Στη χειρότερη των περιπτώσεων, θέλουν να τη διατηρήσουν στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο του 2026.

Ειδικά, δε, ο «ένοικος» του Λευκού Οίκου.

Για τον Τραμπ, η διασφάλιση του ρεπουμπλικανικού ελέγχου (και) στη νομοθετική εξουσία θεωρείται κομβική για την «ηγεμονία» του, ενόσω δοκιμάζει διαρκώς τα όρια του αμερικανικού Συντάγματος, υπονομεύοντας τον διαχωρισμό των εξουσιών.

Εξ ου και δεν σκοπεύει να αφήσει τίποτα στην… τύχη.

Με ένα σερί παραπλανητικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και δημόσιων δηλώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος διακηρύττει ότι θα «ηγηθεί ενός κινήματος» για την κατάργηση της επιστολικής ψήφου και των μηχανημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Θα υπογράψει σχετικό διάταγμα, που «θα βοηθήσει στην ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026», προανήγγειλε, παραβλέποντας το γεγονός ότι το Σύνταγμα δίνει στις πολιτείες την εξουσία να ρυθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών.

Με αυτόν τον τρόπο «100 έδρες θα πάνε στους Ρεπουμπλικανούς!!!», υποστήριξε σε άλλη ανάρτηση, αποσιωπώντας το γεγονός ότι βάσει αυτών των συστημάτων εξασφάλισε πέρυσι μια πανηγυρική νίκη.

Αντίθετα, ο Τραμπ επιμένει στη συνομωσιολογική θεωρία της «κλεμμένης ψήφου» στις προεδρικές εκλογές του 2020, μη αποδεχόμενος την τότε ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν.

Συνεχίζει να κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για νοθεία με τις επιστολικές ψήφους.

«Πιστέψτε με», είπε τις προάλλες στους δημοσιογράφους, «είναι σημαντικότερο από ο,τιδήποτε έχει να κάνει με την ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών».

Η επισήμανση δεν έγινε τυχαία.

Ειναι το έτερο «όπλο» που επιστρατεύουν οι Ρεπουμπλικανοί στην μάχη για το 2026, μεθοδεύοντας επαναχάραξη του αμερικανικού εκλογικού χάρτη.

Η αρχή έχει γίνει ήδη από το Τέξας…

Χάρτης με τις νέες προτεινόμενες περιφέρειες στο Τέξας (REUTERS/Sergio Flores/File Photo)

«Κόψε ράψε» τις έδρες

Κάθε ένα από τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει την εκλογική του περιφέρεια.

Σύμφωνα με τον νόμο, αυτές οι περιφέρειες θα πρέπει να έχουν περίπου ίσο πληθυσμό.

Η βάση γι’ αυτό είναι η απογραφή, η οποία διεξάγεται κάθε δέκα χρόνια και χρησιμεύει ως βάση για τον καθορισμό των εκλογικών περιφερειών στις πολιτείες.

Όχι σπάνια, η σκόπιμη κομματική προσαρμογή τους είναι γνωστή στις ΗΠΑ με τον όρο «gerrymandering».

Σε αυτό το πλαίσιο, το κόμμα που ελέγχει τα νομοθετικά σώματα στην εκάστοτε πολιτεία αλλάζει τα όρια των περιφερειών με τέτοιο τρόπο, ώστε να συγκεντρώνει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις δικές του ψήφους.

Παράλληλα, κατακερματίζει τις ψήφους του αντίπαλου κόμματος σε πολλαπλές εκλογικές περιφέρειες.

Ένα κόμμα μπορεί έτσι να κερδίσει περισσότερες έδρες στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ακόμη και αν δεν λάβει συνολικά τις περισσότερες ψήφους.

Αυτό ακριβώς κάνουν τώρα οι Ρεπουμπλικανοί στο Τέξας.

Έπειτα από διαμάχη δύο και πλέον εβδομάδων με τους Δημοκρατικούς -με πολλούς τοπικούς βουλευτές τους να φεύγουν από την πολιτεία στις αρχές Αυγούστου, για να αποτρέψουν την επίτευξη απαρτίας- οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή του Τέξας ενέκριναν τελικά την αλλαγή δεκάδων εκλογικών περιφερειών.

Για να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη απαρτία, η ηγεσία τους απείλησε Δημοκρατικούς βουλευτές με συλλήψεις, πρόστιμα και περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αποβολής όσων απουσίαζαν από την πολιτειακή Βουλή.

Πριν τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές, πρέπει να τις εγκρίνουν η Γερουσία του Τέξας και ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ.

Δεδομένης της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στο νομοθετικό σώμα, θεωρείται τυπική διαδικασία.

«Είμαστε σε καλό δρόμο για να κερδίσουμε ακόμη πέντε ακόμη έδρες στο Κογκρέσο και να διαφυλάξουμε τα δικαιώματά σας, τις ελευθερίες σας και την ίδια τη χώρα σας», πανηγύρισε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις.

Ανακάτεμα της «τράπουλας», με αποδυνάμωση των μειονοτήτων

«Σε μια δημοκρατία, ο λαός επιλέγει τους εκπροσώπους του», αλλά «αυτό το νομοσχέδιο το αντιστρέφει και επιτρέπει στους πολιτικούς στην Ουάσινγκτον να επιλέγουν τους ψηφοφόρους τους», κατήγγειλε ο Τεξανός Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Τέρνερ.

Το μέτρο αντιπροσωπεύει «τον φόβο μιας χούφτας νομοθετών ότι οι ψηφοφόροι δεν θα τους εκλέγουν πλέον», σχολίασε η συνάδελφός του, επίσης Δημοκρατική Ντόνα Χάουαρντ.

Αλλά το βασικότερο, επεσήμανε, είναι ότι «αυτό το σώμα», επεσήμανε αναφερόμενη στη Βουλή του Τέξας, «θέλει να στερήσει από τους Αφροαμερικανούς και τους Λατίνους την ψήφο τους».

Πρακτικά, η επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη της βαθιά συντηρητικής νότιας πολιτείας εκτιμάται ότι αποδυναμώνει σκόπιμα τις μειονότητες, που τείνουν να ψηφίζουν Δημοκρατικούς.

Οι Ρεπουμπλικανοί του Τέξας αρκέστηκαν στο επιχείρημα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε επιτρέψει το λεγόμενο «gerrymandering».

Όμως ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο του 2026, το φαινόμενο δείχνει να αρχίζει να παίρνει μορφή πολιτικής «χιονοστιβάδας».

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εξετάζει ήδη ανάλογες κινήσεις, σε άλλες πολιτείες.

Με ώθηση από τον Λευκό Οίκο, προωθείται μια ευρύτερη προσπάθεια αλλαγής εκλογικών περιφερειών σε πολιτείες ρεπουμπλικανικού ελέγχου.

Στο «κάδρο» έχουν ήδη μπει το Μιζούρι, την Ιντιάνα, το Οχάιο και η Φλόριντα, όπου ο Τραμπ έχει το (εκτός Λευκού Οίκου) «στρατηγείο» του, στο πολυτελές θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο απερχόμενος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και επίδοξος προεδρικός υποψήφιος των Δημοκρατικών, Γκάβιν Νιούσομ (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Η αντεπίθεση των Δημοκρατικών

Οι Δημοκρατικοί δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια.

Με αφετηρία την Καλιφόρνια, το πιο ισχυρό εκλογικό προπύργιό τους, έχουν αρχίσει το δικό τους «gerrymandering».

Ο Δημοκρατικός απερχόμενος κυβερνήτης της «Χρυσής Πολιτείας», Γκάβιν Νιούσομ, προανήγγειλε τροποποιήσεις σε εκλογικές περιφέρειες.

Σε αντίθεση ωστόσο με το Τέξας, το μέτρο θα τεθεί πρώτα προς έγκριση από τους Καλιφορνέζους, σε δημοψήφισμα στις 4 Νοεμβρίου.

Εφόσον πάρει το «πράσινο φως», η ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς πολιτειακή Βουλή θα μπορεί να το θέσει σε εφαρμογή, ενισχύοντας περαιτέρω το κόμμα στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Στο δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 «ίσως κανένας πολιτικός δεν διακυβεύει περισσότερα από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας», σχολιάζει το πρακτορείo AP για τον πολιτικά φιλόδοξο Νιούσομ.

«Έχει αναδειχθεί βασικός Δημοκρατικός αντίπαλος του προέδρου Τραμπ», σε μια «ελαφρώς συγκαλυμμένη δοκιμαστική περίοδο για τη δική του μελλοντική υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο».

Πολλοί κατηγορούν τον 57χρονο πολιτικό ότι πλέον μιμείται το ιδιόρρυθμο πολιτικό στιλ του Αμερικανού προέδρου.

Τον τρολάρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνει καυστικά σχόλια γι’ αυτόν σε δημόσιες ομιλίες.

«Βάζω έναν καθρέφτη στον Τραμπ», λέει ο ίδιος.

«Γνωρίζω τον Γκάβιν πολύ καλά. Είναι ένας ανίκανος τύπος με πολλές ανοησίες -δεν κάνει τη δουλειά του», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο.

Κατά τα λοιπά προχωρά ακάθεκτος στις προσπάθειες αναμόρφωσης του εκλογικού συστήματος των ΗΠΑ, στα δικά του πολιτικά «μέτρα», απτόητος από το γεγονός ότι έτερες, εξίσου αμφιλεγόμενες προσπάθειές του έχουν ήδη πέσει σε δικαστικό «τοίχο».

Πάγια επιδίωξη του Τραμπ παραμένει ουσιαστικά ο περιορισμός της εκλογικής δύναμης των μειονοτήτων, καθώς και των επιστολικών ψήφων.

Για το «κίνημα» που τώρα εξαγγέλλει άντλησε, λέει, έμπνευση από την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, έξυπνος άνθρωπος», ανέφερε στο δίκτυο Fox News, «είπε ότι δεν μπορείς να έχεις έντιμες εκλογές με επιστολική ψήφο».

Δεν θεωρείται πάντως… μετρ του είδους.

