Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
24.08.2025 | 19:50
Ακινητοποιήθηκε συρμός του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα
Ο «άσος» στο μανίκι του Μέντι
On Field 24 Αυγούστου 2025 | 17:30

Η κίνηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περάσει στο ματς τον Ζέλσον Μαρτίνς, δημιούργησε νέα δεδομένα και βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει τον στόχο του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 στο άδειο (λόγω τιμωρίας Καραϊσκάκη), με τον Γιαζίτσι να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του λιμανιού.

Το γκολ που πέτυχε ο Τούρκος στο 93’ ήταν εντυπωσιακό μα πάνω απ όλα πολύτιμο για τους πειραιώτες και δικαιολογημένα όλα τα «φώτα» στράφηκαν στον 30χρονο άσο.

Ο Γιαζίτσι ήταν αυτός που «ξεκλείδωσε» την κλειστή άμυνα των φιλοξενούμενων με τον «κεραυνό» στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά θα πρέπει να σταθούμε σε μια κίνηση του Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο που έκανε την διαφορά.

Και ήταν μια κίνηση που βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Ολυμπιακό, μια αλλαγή που δημιούργησε νέα δεδομένα στο παιχνίδι και έδωσε μεγάλη επιθετική ώθηση στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων».

Ο λόγος για τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος μπήκε στο ματς σαν αλλαγή στο 62’, στην θέση του Κοστίνια και η συγκεκριμένη επιλογή βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Ολυμπιακό.

Η παρουσία του Ζέλσον σε ρόλο εξτρέμ έδωσε στην ομάδα του λιμανιού την δυνατότητα να πιέσει ακόμα περισσότερο την άμυνα των φιλοξενούμενων από τα άκρα, καθώς ο Ζέλσον πάτησε χορτάρι και πήρε αμέσως πάνω του μεγάλο μέρος των επιθέσεων των πειραιωτών.

Και η αλήθεια είναι πως η κλειστή αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων, δεν είχε τρόπο για να περιορίσει την επιθετική δραστηριότητα του διεθνούς άσου του Ολυμπιακού κι όσο περνούσαν τα λεπτά, τόσο εντείνονταν και η πίεση των γηπεδούχων από την πλευρά του Ζέλσον.

Από την εικόνα στο διάστημα που έπαιξε ο 30χρονος ακραίος επιθετικός, καταλαβαίνει εύκολα κάποιος πόσο σημαντικός είναι ο Ζέλσον, ειδικά απέναντι σε ομάδες που κλείνονται στην περιοχή τους για ν’ αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.

Θα πρέπει βέβαια εδώ να τονίσουμε πως όλες οι κινήσεις που έκανε ο Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο αποδείχθηκαν σωστές, καθώς μιλάμε για τέσσερις παίκτες που βοήθησαν τον Ολυμπιακό να φτάσει στην επικράτηση επί του Αστέρα.

Για τον Γιαζίτσι τα είπαμε από χθες, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με το πανέμορφο γκολ που πέτυχε, αλλά και ο Νασιμέντο με τον Μουζακίτη, έδωσαν πράγματα στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού. Είχαν καλές κινήσεις οι δύο μέσοι των «ερυθρόλευκων» και ο Ολυμπιακός πίεσε ακόμα περισσότερο την άμυνα του Αστέρα, με τους δύο μεσοεπιθετικούς να δίνουν κυκλοφορία μπάλας από τον άξονα.

Επαναλαμβάνουμε όμως, ότι ήταν τεράστια η συμβολή του Ζέλσον στην σημαντική νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι του φετινού πρωταθλήματος, με τον 30χρονο άσο ν’ αποδεικνύει ότι και φέτος θα είναι πολύτιμος στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Business
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
On Field 24.08.25

Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια

Η απόφαση του Νίκο Κόβατς να κάνει αλλαγή τον νεαρό άσο, οδήγησε σε αδιανόητη επίθεση του πατέρα του παίκτη εναντίον του Σεμπαστιάν Κελ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Φιλικό παιχνίδι 24.08.25

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ
On Field 24.08.25

Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ

Ο επιθετικός της Έβερτον πέτυχε το πρώτο γκολ στη νέα έδρα της αγγλικής ομάδας, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως είχε πετύχει και το τελευταίο, στο Γκούντισον Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα
On Field 22.08.25

Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα

Απολογισμός: Ο Λανουά στηρίζεται περισσότερο στους Γερμανούς διαιτητές, όμως έφερε και ελίτ ρέφερι από άλλες χώρες (Μαρτσίνιακ, Βίντσιτς, Μέλερ) αλλά και διαιτητές από την Αλβανία και τη Λετονία

Βάιος Μπαλάφας
Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ
On Field 21.08.25

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ

Ο διεθνής στράικερ πήγε στο προπονητικό κέντρο της Νιούκαστλ, προπονήθηκε μόνος του και περιμένει τις εξελίξεις, την ώρα που οι «κόκκινοι ετοιμάζονται να σπάσουν το ρεκόρ μεταγραφής στην Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «σύνθημα» του Μέντι
On Field 21.08.25

Το «σύνθημα» του Μέντι

Το μεθαυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, είναι αυτό που απασχολεί τον προπονητή του Ολυμπιακού και ο Ισπανός έδωσε το σύνθημα στο Ρέντη…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα
The New York Times 24.08.25

Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ίσως η χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι περισσότερες κυρώσεις στην Ιστορία, δεν πτοείται από αυτές. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες βρήκαν τρόπο να τις παρακάμπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόκκινος οίκος 24.08.25

Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν

Γαλλίδα δημοσιογράφος αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη μυστική σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα και τη ρήξη της με την προπονήτριά της, την ισχυρή Ιρίνα Βίνερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα
Ελλάδα 24.08.25

Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα

Ο άτυχος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με 36χρονη από φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου στην Αμμουδάρα υπέστη ανακοπή χθες Σάββατο, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν.

Σύνταξη
Washington Post: Ο τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης – Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό
Πρωτοσέλιδο 24.08.25

Ο «τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης» στην Washington Post - Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό

Αιχμηρό δημοσίευμα για τη χώρα μας, στην αμερικανική εφημερίδα. Σε πρώτο πλάνο το μεταναστευτικό και η στροφή της Αθήνας στις πολιτικές Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Γαλλία
Φιλικό παιχνίδι 24.08.25

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας
Κόσμος 24.08.25

WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας

Το Πεντάγωνο εδώ και μήνες μπλοκάρει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιορίζοντας την πρόσβαση του Κιέβου σε ένα ισχυρό όπλο κατά την εισβολή της Μόσχας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»
«Μόνος και απομονωμένος» 24.08.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν καλεί την κυβέρνηση να αναγνωρίσει Κράτος της Παλαιστίνης, που όπως λένε πηγές του είναι το ζητούμενο, ούτε την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ.

Σύνταξη
«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινητική ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα – Δημήτρης Κωνσταντάρας και ο πατέρας του σε ένα πορτρέτο ζωής
Ελλάδα 24.08.25

«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινητική ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον πατέρα του και τον παππού του

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας σε δεύτερη ανάρτηση για την απώλεια του πατέρα του. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία ετών

Σύνταξη
Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»
«Ανοιχτή στο διάλογο» 24.08.25

Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το μαρτύριο μιας γενοκτονίας που διαπράττεται ζωντανά από το κράτος του Ισραήλ» ανέφερε μεταξύ άλλων η επιστολή των κινηματογραφιστών - Η απάντηση του Φεστιβάλ Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μετά τα 6,1 εκατ. δολάρια, νέα κάρτα με τις υπογραφές των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ έπιασε διπλάσια τιμή!
Μπάσκετ 24.08.25

Μετά τα 6,1 εκατ. δολάρια, νέα κάρτα με τις υπογραφές των Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ έπιασε διπλάσια τιμή!

Αυτή τη φορά συλλεκτική κάρτα με τις υπογραφές του Μάικλ Τζόρνταν και του Κόμπε Μπράιαντ πουλήθηκε στα 12,9 εκατομμύρια δολάρια, σπάζοντας κάθε ρεκόρ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
Λύση δύο κρατών 24.08.25

ΠΑΣΟΚ: Φέρνει προς επικαιροποίηση στη Βουλή το ψήφισμα για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Την πρωτοβουλία είχε προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής πριν κλείσει η Ολομέλεια για το καλοκαίρι. Είχε επισημάνει ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη.

Σύνταξη
Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της
Χρέος & στοίχημα 24.08.25

Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της

Τριάντα χρόνια μετά τον τραγικό της θάνατο, η πριγκίπισσα Νταϊάνα αναμένεται να «πρωταγωνιστήσει» στη νέα παραγωγή του Netflix, με τον γιο της, τον πρίγκιπα Χάρι, να βρίσκεται πίσω από την κάμερα

Σύνταξη
Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ
On Field 24.08.25

Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ

Ο επιθετικός της Έβερτον πέτυχε το πρώτο γκολ στη νέα έδρα της αγγλικής ομάδας, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως είχε πετύχει και το τελευταίο, στο Γκούντισον Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ . Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πυρκαγιές: «Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος – Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση
Ελλάδα 24.08.25

«Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει», προειδοποιεί ο Λαγουβάρδος - Οι πολλαπλές απειλές για τα ελληνικά δάση

Όπως εξηγεί ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, λόγω των πυρκαγιών, αυξάνεται η θερμοκρασία στις καμένες περιοχές που γίνονται και πιο ευάλωτες στις πλημμύρες.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του – Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 24.08.25

«Θόλωσα» είπε ο δράστης στην κόρη του - Τι έκανε μετά τη δολοφονία της γυναίκας του - Τα μηνύματα στο facebook που τον εξόργισαν

Η 18χρονη κόρη του 40χρονου επισκέφθηκε τον πατέρα της στα κρατητήρια και τον ρώτησε γιατί το έκανε - Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο δράστης - Εισαγγελική έρευνα για το εξιτήριο από το ψυχιατρείο

Σύνταξη
