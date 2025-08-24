Ο «άσος» στο μανίκι του Μέντι

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει τον στόχο του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 στο άδειο (λόγω τιμωρίας Καραϊσκάκη), με τον Γιαζίτσι να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του λιμανιού.

Το γκολ που πέτυχε ο Τούρκος στο 93’ ήταν εντυπωσιακό μα πάνω απ όλα πολύτιμο για τους πειραιώτες και δικαιολογημένα όλα τα «φώτα» στράφηκαν στον 30χρονο άσο.

Ο Γιαζίτσι ήταν αυτός που «ξεκλείδωσε» την κλειστή άμυνα των φιλοξενούμενων με τον «κεραυνό» στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά θα πρέπει να σταθούμε σε μια κίνηση του Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο που έκανε την διαφορά.

Και ήταν μια κίνηση που βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Ολυμπιακό, μια αλλαγή που δημιούργησε νέα δεδομένα στο παιχνίδι και έδωσε μεγάλη επιθετική ώθηση στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων».

Ο λόγος για τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος μπήκε στο ματς σαν αλλαγή στο 62’, στην θέση του Κοστίνια και η συγκεκριμένη επιλογή βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Ολυμπιακό.

Η παρουσία του Ζέλσον σε ρόλο εξτρέμ έδωσε στην ομάδα του λιμανιού την δυνατότητα να πιέσει ακόμα περισσότερο την άμυνα των φιλοξενούμενων από τα άκρα, καθώς ο Ζέλσον πάτησε χορτάρι και πήρε αμέσως πάνω του μεγάλο μέρος των επιθέσεων των πειραιωτών.

Και η αλήθεια είναι πως η κλειστή αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων, δεν είχε τρόπο για να περιορίσει την επιθετική δραστηριότητα του διεθνούς άσου του Ολυμπιακού κι όσο περνούσαν τα λεπτά, τόσο εντείνονταν και η πίεση των γηπεδούχων από την πλευρά του Ζέλσον.

Από την εικόνα στο διάστημα που έπαιξε ο 30χρονος ακραίος επιθετικός, καταλαβαίνει εύκολα κάποιος πόσο σημαντικός είναι ο Ζέλσον, ειδικά απέναντι σε ομάδες που κλείνονται στην περιοχή τους για ν’ αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.

Θα πρέπει βέβαια εδώ να τονίσουμε πως όλες οι κινήσεις που έκανε ο Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο αποδείχθηκαν σωστές, καθώς μιλάμε για τέσσερις παίκτες που βοήθησαν τον Ολυμπιακό να φτάσει στην επικράτηση επί του Αστέρα.

Για τον Γιαζίτσι τα είπαμε από χθες, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με το πανέμορφο γκολ που πέτυχε, αλλά και ο Νασιμέντο με τον Μουζακίτη, έδωσαν πράγματα στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού. Είχαν καλές κινήσεις οι δύο μέσοι των «ερυθρόλευκων» και ο Ολυμπιακός πίεσε ακόμα περισσότερο την άμυνα του Αστέρα, με τους δύο μεσοεπιθετικούς να δίνουν κυκλοφορία μπάλας από τον άξονα.

Επαναλαμβάνουμε όμως, ότι ήταν τεράστια η συμβολή του Ζέλσον στην σημαντική νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι του φετινού πρωταθλήματος, με τον 30χρονο άσο ν’ αποδεικνύει ότι και φέτος θα είναι πολύτιμος στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.