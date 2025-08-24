ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ότι προτίθεται να ζητήσει να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του ψηφίσματος του 2015 για την προώθηση της αναγνώρισης Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα.

«Δεν ανταποκρίθηκε»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επισημαίνουν ότι, την περασμένη Πέμπτη, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, πήρε πρωτοβουλία κοινής δράσης των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να τερματιστεί η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Παλαιστινιακό κράτος.

Και σημειώνουν ότι στην πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου ανταποκρίθηκαν θετικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ενώ το ΚΚΕ επανέλαβε την ήδη υπάρχουσα κοινή δήλωση των τεσσάρων κομμάτων για την Παλαιστίνη.

Ωστόσο, όπως τονίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν ανταποκρίθηκε καν στην επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με δικαιολογία την περιοδεία του στα καμένα της Αχαΐας.

«Λέξη για κυρώσεις στο Ισραήλ»

Και προσθέτουν: «Σήμερα ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει μόνος του πρωτοβουλία για την επικαιροποίηση της απόφασης της Βουλής του 2015, μια απόφαση που έτσι και αλλιώς ισχύει. Και δεν απαιτεί την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από την κυβέρνηση, που είναι σήμερα το μοναδικό ζητούμενο. Όσο για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ δεν αναφέρει τίποτα».

Η Κουμουνδούρου, μέσω πηγών, υποστηρίζει ότι «για ακόμη μια φορά, ο κ. Ανδρουλάκης κινείται μόνος και απομονωμένος, σπάει το μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Κάτι που εκ των πραγμάτων διευκολύνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο ζήτημα της Παλαιστίνης όμως δεν χωρούν τέτοια μικροκομματικά παιχνίδια», καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.