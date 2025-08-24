Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24 Αυγούστου 2025 | 08:20

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Spotlight

Ψάχνετε μία αερόβια άσκηση που να ταιριάζει σε εσάς και τις ανάγκες σας; Το περπάτημα έχει γνωρίσει τεράστια άνοδο στις προτιμήσεις όσων ψάχνουν έναν τρόπο να προπονούνται σχετικά ήπια αλλά αποτελεσματικά, ενώ έχουν εμφανιστεί μέχρι και νέες τάσεις που σχετίζονται με αυτό, οι οποίες κερδίζουν διαρκώς έδαφος στα social media. Όμως υπάρχει και το ποδήλατο! Τι είναι καλύτερο; Σε τι ωφελεί το καθένα;

Και τα δύο είδη προπόνησης είναι χαμηλής έντασης για τις αρθρώσεις, αποτελούν ασκήσεις πιο «φιλικές» από το τρέξιμο και μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε επίπεδο και ικανότητα. Μπορούν να γίνουν τόσο από αρχάριους, όσο και από πιο προχωρημένους.

Το περπάτημα είναι μια σταθερή μορφή αερόβιας άσκησης, αλλά δεν πρέπει να υποτιμάται το ποδήλατο, μια «παραδοσιακή» αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική δραστηριότητα για την καρδιά μας.

Περπάτημα – ποδήλατο, τα οφέλη

Έχουν και τα δύο οφέλη στον οργανισμό μας, δείτε ποια είναι αυτά:

Οφέλη του περπατήματος

  • Εύκολα προσβάσιμο: το μόνο που χρειάζεται κανείς για να περπατήσει είναι ένα ζευγάρι παπούτσια
  • Χαμηλής καταπόνησης: το περπάτημα είναι ήπιο για τις αρθρώσεις
  • Ενισχύεται εύκολα: με ταχύ βηματισμό, ανηφόρα ή βάρη (για χέρια/πόδια)
  • Βάρος σώματος: επειδή περπατώντας, ουσιαστικά σηκώνουμε το ίδιο μας το βάρος, αυτό βελτιώνει τη στάση, την οστική πυκνότητα και μπορεί να ανακουφίσει από πόνους στη μέση
  • Αντοχή: το γρήγορο περπάτημα αυξάνει τη φυσική κατάσταση και τη δύναμη του κορμού

Οφέλη της ποδηλασίας

  • Ακόμα πιο φιλική στις αρθρώσεις: ειδικά για γόνατα και ισχία
  • Ελεγχόμενη ένταση: ποδηλατώντας μπορούμε να ρυθμίσουμε την ταχύτητα και την αντίσταση εύκολα
  • Περισσότερη δύναμη και κάψιμο θερμίδων: η αυξημένη αντίσταση βοηθά στη γρηγορότερη μυϊκή ενδυνάμωση
  • Δουλεύει περισσότερους μύες: τετρακέφαλους, γλουτούς, οπίσθιους μηριαίους, γάμπες, ακόμα και κορμό/χέρια για στήριξη

Περπάτημα και ποδηλασία: Πώς επηρεάζουν δύναμη, βάρος, καρδιά;

Για να καταλήξουμε στο ποια άσκηση είναι πιο κατάλληλη για εμάς, θα πρέπει να εξετάσουμε τα πιο αναλυτικά τα οφέλη που έχει η καθεμία, μεταξύ άλλων, ως προς την αντοχή που σχετίζεται και με την καρδιαγγειακή υγεία, την ενδυνάμωση και την απώλεια βάρους.

Ως προς τη δύναμη, το περπάτημα «χτίζει» βασική δύναμη στα πόδια και τον κορμό, ειδικά με ανηφόρες ή βάρη, αλλά δεν θεωρείται «πραγματική» προπόνηση δύναμης. Από την άλλη, η ποδηλασία, λόγω αντίστασης, αυξάνει πιο γρήγορα τη μυϊκή δύναμη και την αντοχή μας.

Ως προς τη συμβολή στην απώλεια βάρους, στο περπάτημα για να κάψουμε λίπος, θα πρέπει να μπούμε σε έναν συγκεκριμένο καρδιακό ρυθμό, που επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερη ταχύτητα, σε μεγαλύτερο χρόνο ή με πρόσθετα βάρη, ανάλογα βέβαια και με τον κάθε οργανισμό. Η ποδηλασία είναι πιο αποδοτική σε μικρότερο χρόνο, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε άμεσα την αντίσταση.

Βέβαια, υπάρχει και το ενδεχόμενο, αν ασκούμαστε με συνέπεια περπατώντας, επειδή μπορεί να μας αρέσει περισσότερο το περπάτημα, να χάσουμε έτσι πιο εύκολα βάρος από ό,τι αν πιεστούμε με την ποδηλασία, που ίσως να μην απολαμβάνουμε.

Όσον αφορά στην καρδιοαγγειακή υγεία και οι δύο δραστηριότητες ωφελούν την καρδιά μας. Η ποδηλασία είναι καλύτερη αν έχουμε λίγο χρόνο, γιατί μας βοηθά να ανεβάζουμε γρήγορα ένταση. Αντίθετα, το περπάτημα χρειάζεται πιο πολύ χώρο και χρόνο για αλλαγές ταχύτητας και έντασης.

Τι να διαλέξουμε;

Αν και είναι στο χέρι σας, ποια από τις δύο ασκήσεις θα βάλετε στην καθημερινότητά σας, μερικές συμπερασματικές συμβουλές είναι οι ακόλουθες:

  • Για δύναμη και ταχύτερη απώλεια βάρους: ποδηλασία
  • Για απλή καθημερινή άσκηση, στάση σώματος και οστική υγεία: περπάτημα
  • Ιδανικά: συνδυασμός και των δύο για πλήρη προπόνηση

Όπως και να έχει, το σημαντικό είναι να βάλετε την προπόνηση στη ζωή σας και να διαλέξετε αυτό που σας ευχαριστεί πιο πολύ και είναι περισσότερο πιθανό να το κάνετε με συνέπεια!

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Τα τρία deals που ζορίζουν… τους προμηθευτές

Σούπερ μάρκετ: Τα τρία deals που ζορίζουν… τους προμηθευτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Ευτυχία: Αφήστε τη τελειότητα και εστιάστε στο «αρκετά καλό»

Economy
ΔΕΘ: Με «ψαλιδισμένα» φτερά το οικονομικό πακέτο Μητσοτάκη

ΔΕΘ: Με «ψαλιδισμένα» φτερά το οικονομικό πακέτο Μητσοτάκη

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Fit & Run
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων – Η μεγάλη μάχη της
Η μεγάλη μάχη 24.08.25

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Θλίψη για το θάνατό της - Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»
Σπορ 24.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»

Γεμάτο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/8). Πού θα δείτε τα ματς της Super League, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο αλλά και το τελευταίο ματς της Εθνικής μπάσκετ.

Σύνταξη
Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»
New York Times 24.08.25

Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»

Ενώ Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία και πάνω από 12 ακόμη χώρες καταδίκασαν άμεσα την επίθεση του Ισραήλ ως παράνομη η κυβέρνηση Τραμπ τήρησε ως επί το πλείστον σιωπή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath
Θαύμα 24.08.25

Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Ο Τομ Μορέλο, κιθαρίστας των Rage Against the Machine, φίλος και συνεργάτης του Όζι Όσμπορν, είχε κάτι να πει για τις τελευταίες μέρες του Πρίγκιπα του Σκότους.

Σύνταξη
Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
Ουκρανία 24.08.25

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»

Η Δύση θωρακίζει το Κίεβο: αεροπλάνα, πύραυλοι, drones και στρατιωτική δύναμη θα σταλούν στην Ουκρανία για να την προστατεύσουν από μια νέα ρωσική επίθεση

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026
Εκλογομαγειρέματα 24.08.25

«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Συνωμοσιολογία, αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις και επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη των ΗΠΑ: ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί αγωνιωδώς να διασφαλίσει την «ηγεμονία» του στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
Ήταν αρκετές 24.08.25

Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φημιζόταν για τη σκληράδα και το ωμό χιούμορ του. Και αυτό το τελευταίο δεν το έκρυψε ούτε στον γάμο του Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος
Εθελοντές πυροσβέστες 24.08.25

Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος

Ελλειψη συντονισμού, υποτυπώδεις εκπαιδεύσεις, απουσία βασικών μέσων προστασίας. Εθελοντές πυροσβέστες και ο Ηλίας Τζηρίτης από τη WWF Ελλάς, μιλούν για τις πολλές ελλείψεις, παρά τα βήματα προόδου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα
Πληθωρισμός 24.08.25

Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

H κυβέρνηση, στριμωγμένη από τα σκάνδαλα και την οργή για τις πυρκαγιές, προαναγγέλλει ελαφρύνσεις εν όψει της ΔΕΘ. Θα φανούν όμως ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια που καλπάζει;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο