Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Ψάχνετε μία αερόβια άσκηση που να ταιριάζει σε εσάς και τις ανάγκες σας; Το περπάτημα έχει γνωρίσει τεράστια άνοδο στις προτιμήσεις όσων ψάχνουν έναν τρόπο να προπονούνται σχετικά ήπια αλλά αποτελεσματικά, ενώ έχουν εμφανιστεί μέχρι και νέες τάσεις που σχετίζονται με αυτό, οι οποίες κερδίζουν διαρκώς έδαφος στα social media. Όμως υπάρχει και το ποδήλατο! Τι είναι καλύτερο; Σε τι ωφελεί το καθένα;

Και τα δύο είδη προπόνησης είναι χαμηλής έντασης για τις αρθρώσεις, αποτελούν ασκήσεις πιο «φιλικές» από το τρέξιμο και μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε επίπεδο και ικανότητα. Μπορούν να γίνουν τόσο από αρχάριους, όσο και από πιο προχωρημένους.

Το περπάτημα είναι μια σταθερή μορφή αερόβιας άσκησης, αλλά δεν πρέπει να υποτιμάται το ποδήλατο, μια «παραδοσιακή» αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική δραστηριότητα για την καρδιά μας.

Περπάτημα – ποδήλατο, τα οφέλη

Έχουν και τα δύο οφέλη στον οργανισμό μας, δείτε ποια είναι αυτά:

Οφέλη του περπατήματος

Εύκολα προσβάσιμο: το μόνο που χρειάζεται κανείς για να περπατήσει είναι ένα ζευγάρι παπούτσια

Χαμηλής καταπόνησης: το περπάτημα είναι ήπιο για τις αρθρώσεις

Ενισχύεται εύκολα: με ταχύ βηματισμό, ανηφόρα ή βάρη (για χέρια/πόδια)

Βάρος σώματος: επειδή περπατώντας, ουσιαστικά σηκώνουμε το ίδιο μας το βάρος, αυτό βελτιώνει τη στάση, την οστική πυκνότητα και μπορεί να ανακουφίσει από πόνους στη μέση

Αντοχή: το γρήγορο περπάτημα αυξάνει τη φυσική κατάσταση και τη δύναμη του κορμού

Οφέλη της ποδηλασίας

Ακόμα πιο φιλική στις αρθρώσεις: ειδικά για γόνατα και ισχία

Ελεγχόμενη ένταση: ποδηλατώντας μπορούμε να ρυθμίσουμε την ταχύτητα και την αντίσταση εύκολα

Περισσότερη δύναμη και κάψιμο θερμίδων: η αυξημένη αντίσταση βοηθά στη γρηγορότερη μυϊκή ενδυνάμωση

Δουλεύει περισσότερους μύες: τετρακέφαλους, γλουτούς, οπίσθιους μηριαίους, γάμπες, ακόμα και κορμό/χέρια για στήριξη

Περπάτημα και ποδηλασία: Πώς επηρεάζουν δύναμη, βάρος, καρδιά;

Για να καταλήξουμε στο ποια άσκηση είναι πιο κατάλληλη για εμάς, θα πρέπει να εξετάσουμε τα πιο αναλυτικά τα οφέλη που έχει η καθεμία, μεταξύ άλλων, ως προς την αντοχή που σχετίζεται και με την καρδιαγγειακή υγεία, την ενδυνάμωση και την απώλεια βάρους.

Ως προς τη δύναμη, το περπάτημα «χτίζει» βασική δύναμη στα πόδια και τον κορμό, ειδικά με ανηφόρες ή βάρη, αλλά δεν θεωρείται «πραγματική» προπόνηση δύναμης. Από την άλλη, η ποδηλασία, λόγω αντίστασης, αυξάνει πιο γρήγορα τη μυϊκή δύναμη και την αντοχή μας.

Ως προς τη συμβολή στην απώλεια βάρους, στο περπάτημα για να κάψουμε λίπος, θα πρέπει να μπούμε σε έναν συγκεκριμένο καρδιακό ρυθμό, που επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερη ταχύτητα, σε μεγαλύτερο χρόνο ή με πρόσθετα βάρη, ανάλογα βέβαια και με τον κάθε οργανισμό. Η ποδηλασία είναι πιο αποδοτική σε μικρότερο χρόνο, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε άμεσα την αντίσταση.

Βέβαια, υπάρχει και το ενδεχόμενο, αν ασκούμαστε με συνέπεια περπατώντας, επειδή μπορεί να μας αρέσει περισσότερο το περπάτημα, να χάσουμε έτσι πιο εύκολα βάρος από ό,τι αν πιεστούμε με την ποδηλασία, που ίσως να μην απολαμβάνουμε.

Όσον αφορά στην καρδιοαγγειακή υγεία και οι δύο δραστηριότητες ωφελούν την καρδιά μας. Η ποδηλασία είναι καλύτερη αν έχουμε λίγο χρόνο, γιατί μας βοηθά να ανεβάζουμε γρήγορα ένταση. Αντίθετα, το περπάτημα χρειάζεται πιο πολύ χώρο και χρόνο για αλλαγές ταχύτητας και έντασης.

Τι να διαλέξουμε;

Αν και είναι στο χέρι σας, ποια από τις δύο ασκήσεις θα βάλετε στην καθημερινότητά σας, μερικές συμπερασματικές συμβουλές είναι οι ακόλουθες:

Για δύναμη και ταχύτερη απώλεια βάρους: ποδηλασία

Για απλή καθημερινή άσκηση, στάση σώματος και οστική υγεία: περπάτημα

Ιδανικά: συνδυασμός και των δύο για πλήρη προπόνηση

Όπως και να έχει, το σημαντικό είναι να βάλετε την προπόνηση στη ζωή σας και να διαλέξετε αυτό που σας ευχαριστεί πιο πολύ και είναι περισσότερο πιθανό να το κάνετε με συνέπεια!

* Πηγή: Vita