Blade Runner 2099: H sci-fi δυστοπία γίνεται σειρά – Η πρεμιέρα, ο Vangelis και το σκληρό στοίχημα
Blade Runner 2099: H sci-fi δυστοπία γίνεται σειρά – Η πρεμιέρα, ο Vangelis και το σκληρό στοίχημα

Το κλασικό αριστούργημα επιστημονικής φαντασίας Blade Runner επιστρέφει επίσημα στις οθόνες μας, αυτή τη φορά ως τηλεοπτική σειρά. Θα δικαιώσει την κληρονομιά του;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H δυστοπία περνάει από τη μεγάλη στη μικρή οθόνη με το Blade Runner 2099 να συνεχίζει το sci-fi έπος του μέλλοντος, εκεί όπου οι ρέπλικες και οι άνθρωποι συνυπάρχουν με αμφίβολες δυναμικές.

Το Blade Runner του Ρίντλεϊ Σκοτ είναι ένα από αυτά τα σπάνια κινηματογραφικά «μνημεία», μια ταινία που προφήτεψε το μέλλον.

Τώρα το κυβερνοπάνκ σύμπαν που κατέγραψε με κυνικό ρεαλισμό την πιθανή αποκαρδιωτική εξέλιξη του ανθρώπινου είδους με εκθαμβωτική οπτική γλώσσα επιστρέφει.

Το Blade Runner 2099 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Prime Video μέσα στο 2026, μεταφέροντάς μας 50 χρόνια μετά τα γεγονότα του Blade Runner 2049, και συνεχίζοντας το αφήγημα μιας σκληρής συνύπαρξης.

Ο εμβληματικός και πολυπαραγωγικός Σκοτ Σκοτ, ο οποίος σκηνοθέτησε την πρώτη, θρυλική ταινία του 1982, συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός ενώ την ηγετική θέση της showrunner έχει αναλάβει η Σίλκα Λουίζα.

YouTube thumbnail

Παρότι η επίσημη πλοκή παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, η σειρά θα εμβαθύνει στα μυστήρια του σύμπαντος του Blade Runner, με ένα νέο καστ χαρακτήρων και μια νέα οπτική για το έτος 2099.

Στο καστ πρόσφατα προοστέθηκε πρόσφατα η Οσκαρούχος Μισέλ Γιο, η οποία θα αναλάβει έναν κεντρικό ρόλο -ένα δυνατό asset για τη σειρά που θα μπει στην κούρσα των μεγάλων τηλεοπτικών sci-fi παραγωγών των streaming κολοσσών.

Εκτός από την Γιο, στη σειρά θα πρωταγωνιστήσουν επίσης οι Χάντερ Σάφερ, Ντιμίτρι Άμπολντ, Λιούις Γκρίμπεν, Κέιτλιν Ρόουζ Ντάουνι και Ντάνιελ Ρίγκμπι σημειώνει το Deadline.

Διαχρονικά επώδυνο

Η μεγάλη ειρωνεία της ταινίας-φαινόμενο είναι είναι πως ο Φίλιπ Κ. Ντικ, ο σπουδαίος συγγραφέας του «Ονειρεύονται τα Ανδροειδή το Hλεκτρικό Πρόβατο;», δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένο το αριστούργημα του Σκοτ που βασίστηκε στο βιβλίο του.

Ο Ντικ πέθανε λίγες εβδομάδες πριν την πρεμιέρα της ταινίας το 1982, πάντα πιστός στη μόνιμη αμφιβολία για την αλήθεια και την πραγματικότητα -ένα μόνιμο θέμα στα έργα του.

Η δημιουργία της ταινίας ήταν μια περιπέτεια από μόνη της, με τον Ντικ να αγοράζει πίσω τα δικαιώματα του βιβλίου του για 4.000 δολάρια, όταν ένας σεναριογράφος το μετέτρεψε σε μια κιτς κωμωδία.

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ αρχικά αρνήθηκε να σκηνοθετήσει την ταινία, καθώς είχε ήδη κάνει το επίσης σπουδαίο Άλιεν και δεν ήθελε να ταυτιστεί με την επιστημονική φαντασία, αλλά τελικά αποδέχθηκε την πρόταση.

Η παραγωγή δεν ήταν εύκολη, ούτε ευχάριστη. Ο Σκοτ και ο πρωταγωνιστής Χάρισον Φορντ δεν τα πήγαν καλά στα πλατό καθώς ο Φορντ διαφωνούσε έντονα με την ιδέα πως ο χαρακτήρας του, ο Ρικ Ντέκαρντ, θα μπορούσε να είναι και ο ίδιος ρέπλικα. Ωστόσο το αποτέλεσμα δικαίωσε τους πάντες, χαρίζοντας στο  sci-fi είδος ένα εμβληματικό κινηματογραφικό ορόσημο -αν και δεν ήταν εμπορική επιτυχία στους καιρούς του.

Με πυρήνα τα αναπάντητα φιλοσοφικά ερωτήματα (αλήθεια, τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος;) το BR είναι ένα μελαγχολικό υβρίδιο ενός film noir βουτηγμένο στη Neon βροχή της δυστοπικής επιστημονικής φαντασίας με ασαφή σύνορα σε έναν κόσμο που ο άνθρωπος και το συνθετικό παλεύουν για νόημα και ψυχή.

YouTube thumbnail

Παράγοντας Vangelis

Η ατμοσφαιρική μουσική του Blade Runner έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του, ένα έργο τέχνης μέσα σε έργο τέχνης φέροντας την υπογραφή του σπουδαίου Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Ο πρωτοπόρος Έλληνας συνθέτης, έχοντας ήδη βραβευτεί με Όσκαρ για το Chariots of Fire, δέχθηκε την πρόταση του Ρίντλεϊ Σκοττο 1981, με τον οποίο είχε ήδη συνεργαστεί σε ένα διαφημιστικό σποτ για τον οίκο Chanel.

Kλεισμένος στο θρυλικό του στούντιο Nemo στο Λονδίνο, το δικό του θησαυροφυλάκιο γεμάτο από συνθεσάιζερ και κυκλώματα που έδιναν υπόσταση στα ιδιότυπα ηχοτοπία του, ο Vangelis συνέθεσε τη μουσική αυτοσχεδιάζοντας πάνω στις εικόνες της ταινίας δημιουργώντας έναν ήχο ρηξικέλευθο, εμβολίζοντας με τζαζ και μπλουζ τα synths του Yamaha CS-80 με τζαζ μοτίβα και φθαρμένα μπλουζ.

YouTube thumbnail

Βαθειά ριζωμένη στο προφητικό μέλλον, ο Vangelis ζήτησε από τον Ντέμη Ρούσσο να συμμετέχει στο κομμάτι Tales of The Future απογειώνοντας τη δημιουργική του παλέτα.

Το soundtrack του Vangelis «ήταν η καρδιά και η ψυχή του Blade Runner» είχε σχολιάσει ο ίδιος ο Σκοτ.

Δύσκολο, μεγάλο στοίχημα

Η επιστροφή του Blade Runner ως σειρά μοιάζει ένα δύσκολο στοίχημα -ειδικά σε ένα streaming τοπίο κορεσμένο από ποιοτικές σειρές επιστημονικής φαντασίας που όχι μόνο κάνουν επιτυχία, αλλά γράφουν τη δική τους ιστορία.

Το Blade Runner 2099 καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων δικαιώνοντας όχι μόνο το εμβληματικό κινηματογραφικό παρελθόν του, αλλά και τη θέση του απέναντι σε έναν σκληρό ανταγωνισμό.

Σήμερα, σειρές όπως το Andor από το σύμπαν του Star Wars έχουν επαναπροσδιορίσει το είδος του πολιτικού θρίλερ στην επιστημονική φαντασία, με την αργή τους εξέλιξη, τον σκοτεινό ρεαλισμό και την απουσία υπερηρώων.

Την ίδια στιγμή, νέες παραγωγές όπως το Alien: Earth, που επιστρέφει στις ρίζες της σειράς Άλιεν, ή το πρόσφατο Dark Matter της Apple TV+, δείχνουν ότι το κοινό είναι πλέον πιο δεκτικό σε σύνθετες αφηγήσεις και βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα, αντί για απλά θεάματα.

Το Blade Runner 2099 θα πρέπει να βρει τη δική του θέση σε αυτό το νέο τοπίο. Έχει το πλεονέκτημα του ονόματος και της αναγνωρισιμότητας, αλλά αυτό μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε βάρος αν δεν καταφέρει να ανανεώσει το αφήγημα. Το αν η νέα σειρά θα καταφέρει να τιμήσει το παρελθόν και να δημιουργήσει ένα μέλλον που θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, όπως ακριβώς και ο προκάτοχός του, θα φανεί κάτω από τη βροχή.

YouTube thumbnail

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
Επιστροφή 23.08.25

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
«Από το γκέτο» 23.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη
The Good Life 23.08.25

Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη

Ο Ντιέγκο Μπορέλα φέρεται να κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα μέλη του συνεργείου, την ώρα που ετοιμάζονταν να γυρίσουν τις τελευταίες σκηνές της επερχόμενης σεζόν του Emily In Paris

Σύνταξη
Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος
Ντοκιμαντέρ 23.08.25

Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Σε έναν κόσμο όπου οι κυβερνήσεις πλέον συζητούν δημόσια για τα Άγνωστα Ιπτάμενα Αντικείμενα, το αιώνιο μυστήριο της εξωγήινης ζωής εξακολουθεί να μαγνητίζει. Το Sky Documentaries φροντίζει για αυτό φέρνοντας ξανά το Συμβάν του Ρόσγουελ στην επικαιρότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;
Gignerism 23.08.25

Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;

Οι συζητήσεις για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ φουντώνουν ξανά, με την εμφάνιση ενός νέου, απρόσμενου υποψηφίου: του Σκοτ Ρόουζ-Μαρς, ενός 37χρονου ηθοποιού που θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος κοκκινομάλλης πράκτορας στην ιστορία του franchise

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική
«Όλα ήταν αλήθεια» 22.08.25

Όπως όλα δείχνουν, η χημεία των Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ στην οθόνη θα ειναι εκρηκτική

Στην ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», οι Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ υποδύονται δύο άγνωστους που συναντιούνται αφού νοικιάζουν αυτοκίνητα από μια μυστηριώδη εταιρεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ
Culture Live 22.08.25

Ελευσίνα: Σύστημα πυρασφάλειας στον αρχαιολογικό χώρο από το ΥΠΠΟ

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, με τη βαριά ιστορική, αρχαιολογική και πολιτιστική του σημασία, αναπτύσσεται στις παρυφές χαμηλού λόφου, στα νότια του οποίου βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο.

Σύνταξη
Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν
Ζόφος 22.08.25

Έχουν κολλήσει με το πόσο κακή ήταν η δουλεία: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει και με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν

Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «το Σμιθσόνιαν είναι εκτός ελέγχου, όλα όσα συζητούνται είναι πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους
Anthology 4 22.08.25

The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Αυτό που επί μέρες ακουγόταν ως φήμη, επιβεβαιώθηκε. Το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Anthology 4 των Beatles, μαζί με ένα νέο βιβλίο και ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ εννέα επεισοδίων από το Disney+.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
