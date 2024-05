Η Μισέλ Γιο στη πολυαναμενόμενη σειρά της Amazon «Blade Runner 2099»

Η βραβευμένη με Όσκαρ Μισέλ Γιο θα πρωταγωνιστήσει στην νέα μίνι σειρά του Amazon Prime «Blade Runner 2099» σε παραγωγή του σκηνοθέτη της αρχικής ταινίας «Blade Runner» του 1982, Ρίντλεϊ Σκοτ.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Αν και προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί κανένα στοιχείο για το ρόλο της σταρ ή για την πλοκή, ο τίτλος υπονοεί ότι η σειρά θα εκτυλίσσεται 50 χρόνια μετά το sequel της ταινίας του Σκοτ «Blade Runner 2049», το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ και έκανε πρεμιέρα το 2017.

Πριν από λίγες ημέρες η Μισέλ Γιο, η οποία είναι η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου με την ταινία «Everything Everywhere All at Once», τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.