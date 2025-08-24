Η Sainsbury’s έγινε η πιο «σορταρισμένη» μετοχή στη Βρετανία – Τι σημαίνει αυτό

Η Sainsbury’s έχει αναδειχθεί ως η μετοχή με τις περισσότερες ανοιχτές θέσεις πώλησης (short selling) στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι ενδέχεται να βρεθεί σε μειονεκτική θέση στον πόλεμο τιμών που εξελίσσεται μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπως αναφέρει η Telegraph.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), περίπου το 7% των μετοχών της Sainsbury’s βρίσκεται υπό τον έλεγχο hedge funds, κάτι που την καθιστά την εταιρεία με το μεγαλύτερο ποσοστό στοιχημάτων εναντίον της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ο αυξημένος αριθμός short θέσεων υποδηλώνει ότι σε ορισμένους επενδυτικούς κύκλους αναμένεται πτώση της τιμής της μετοχής της Sainsbury’s τους επόμενους μήνες. Οι θέσεις αυτές έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την αύξηση των short θέσεων από την Ilex Capital.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FCA, η Ilex Capital αύξησε την short θέση της στα 182 εκατομμύρια στερλίνες την περασμένη εβδομάδα, από 125 εκατομμύρια στις αρχές Ιουλίου. Η Ilex Capital ιδρύθηκε από τον Ντέιβιντ Σάτον και τον Γιόνας Ντίντριχ, πρώην traders της Citadel. Επιπλέον, hedge funds όπως η AKO Capital και η Man Group διατηρούν επίσης short θέσεις στη μετοχή της Sainsbury’s.

Ο «πόλεμος» των τιμών και η Sainsbury’s

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία στο Σίτι για έναν ενδεχόμενο πόλεμο τιμών μεταξύ των μεγάλων σούπερ μάρκετ της χώρας. Η επιθετική πολιτική μείωσης τιμών από την Asda έχει οδηγήσει τους ανταγωνιστές, μεταξύ των οποίων και η Sainsbury’s, να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για πιθανή μείωση των κερδών της εταιρείας τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της.

Ο Κλάιβ Μπλακ, αναλυτής στη Shore Capital, δήλωσε: «Το βασικό αρνητικό σενάριο για τη Sainsbury’s θα ήταν το ξέσπασμα ενός πολέμου τιμών στον κλάδο». Παράλληλα, ο Μπλακ σημείωσε ότι το στοίχημα εναντίον της Sainsbury’s προκαλεί εντύπωση, καθώς η μετοχή έχει καταγράψει σημαντική άνοδο τους τελευταίους μήνες, αυξημένη κατά 11% φέτος και διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021. «Θα έλεγα ότι η Sainsbury’s βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση», ανέφερε. «Εκτός αν τα hedge funds διαθέτουν κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση ή εσωτερική γνώση, η θέση τους είναι δύσκολη».

Η Sainsbury’s αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδρύθηκε το 1869 και, εκτός από τρόφιμα, δραστηριοποιείται στην πώληση ειδών οικιακής χρήσης, ρούχων και άλλων προϊόντων. Επιπλέον, στην εταιρεία ανήκει η αλυσίδα καταστημάτων Argos.

Πηγή: OT