Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Η Sainsbury's έγινε η πιο «σορταρισμένη» μετοχή στη Βρετανία – Τι σημαίνει αυτό
Διεθνής Οικονομία 24 Αυγούστου 2025 | 06:00

Η Sainsbury's έγινε η πιο «σορταρισμένη» μετοχή στη Βρετανία – Τι σημαίνει αυτό

Η Sainsbury’s αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο - Περίπου το 7% των μετοχών της βρίσκεται υπό τον έλεγχο hedge funds

Σύνταξη
Vita.gr
Η Sainsbury’s έχει αναδειχθεί ως η μετοχή με τις περισσότερες ανοιχτές θέσεις πώλησης (short selling) στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι ενδέχεται να βρεθεί σε μειονεκτική θέση στον πόλεμο τιμών που εξελίσσεται μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπως αναφέρει η Telegraph.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), περίπου το 7% των μετοχών της Sainsbury’s βρίσκεται υπό τον έλεγχο hedge funds, κάτι που την καθιστά την εταιρεία με το μεγαλύτερο ποσοστό στοιχημάτων εναντίον της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ο αυξημένος αριθμός short θέσεων υποδηλώνει ότι σε ορισμένους επενδυτικούς κύκλους αναμένεται πτώση της τιμής της μετοχής της Sainsbury’s τους επόμενους μήνες. Οι θέσεις αυτές έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την αύξηση των short θέσεων από την Ilex Capital.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FCA, η Ilex Capital αύξησε την short θέση της στα 182 εκατομμύρια στερλίνες την περασμένη εβδομάδα, από 125 εκατομμύρια στις αρχές Ιουλίου. Η Ilex Capital ιδρύθηκε από τον Ντέιβιντ Σάτον και τον Γιόνας Ντίντριχ, πρώην traders της Citadel. Επιπλέον, hedge funds όπως η AKO Capital και η Man Group διατηρούν επίσης short θέσεις στη μετοχή της Sainsbury’s.

Ο «πόλεμος» των τιμών και η Sainsbury’s

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία στο Σίτι για έναν ενδεχόμενο πόλεμο τιμών μεταξύ των μεγάλων σούπερ μάρκετ της χώρας. Η επιθετική πολιτική μείωσης τιμών από την Asda έχει οδηγήσει τους ανταγωνιστές, μεταξύ των οποίων και η Sainsbury’s, να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για πιθανή μείωση των κερδών της εταιρείας τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της.

Ο Κλάιβ Μπλακ, αναλυτής στη Shore Capital, δήλωσε: «Το βασικό αρνητικό σενάριο για τη Sainsbury’s θα ήταν το ξέσπασμα ενός πολέμου τιμών στον κλάδο». Παράλληλα, ο Μπλακ σημείωσε ότι το στοίχημα εναντίον της Sainsbury’s προκαλεί εντύπωση, καθώς η μετοχή έχει καταγράψει σημαντική άνοδο τους τελευταίους μήνες, αυξημένη κατά 11% φέτος και διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021. «Θα έλεγα ότι η Sainsbury’s βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση», ανέφερε. «Εκτός αν τα hedge funds διαθέτουν κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση ή εσωτερική γνώση, η θέση τους είναι δύσκολη».

Η Sainsbury’s αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδρύθηκε το 1869 και, εκτός από τρόφιμα, δραστηριοποιείται στην πώληση ειδών οικιακής χρήσης, ρούχων και άλλων προϊόντων. Επιπλέον, στην εταιρεία ανήκει η αλυσίδα καταστημάτων Argos.

Πηγή: OT

Σούπερ μάρκετ: Τα τρία deals που ζορίζουν… τους προμηθευτές

Σούπερ μάρκετ: Τα τρία deals που ζορίζουν… τους προμηθευτές

ΔΕΘ: Με «ψαλιδισμένα» φτερά το οικονομικό πακέτο Μητσοτάκη

ΔΕΘ: Με «ψαλιδισμένα» φτερά το οικονομικό πακέτο Μητσοτάκη

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Θεωρίες συνωμοσίας 23.08.25

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο κορονοϊός ήταν λιγότερο θανατηφόρος από άλλες πανδημίες. Δύο βιβλία υποστηρίζουν, όμως, ότι προκάλεσε παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς και πολιτική πόλωση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
Αργεί η ανάκαμψη 23.08.25

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Σύνταξη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό; Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων – Η μεγάλη μάχη της
Η μεγάλη μάχη 24.08.25

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Θλίψη για το θάνατό της - Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»
Σπορ 24.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»

Γεμάτο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/8). Πού θα δείτε τα ματς της Super League, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο αλλά και το τελευταίο ματς της Εθνικής μπάσκετ.

Σύνταξη
Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»
New York Times 24.08.25

Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»

Ενώ Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία και πάνω από 12 ακόμη χώρες καταδίκασαν άμεσα την επίθεση του Ισραήλ ως παράνομη η κυβέρνηση Τραμπ τήρησε ως επί το πλείστον σιωπή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath
Θαύμα 24.08.25

Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Ο Τομ Μορέλο, κιθαρίστας των Rage Against the Machine, φίλος και συνεργάτης του Όζι Όσμπορν, είχε κάτι να πει για τις τελευταίες μέρες του Πρίγκιπα του Σκότους.

Σύνταξη
Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
Ουκρανία 24.08.25

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»

Η Δύση θωρακίζει το Κίεβο: αεροπλάνα, πύραυλοι, drones και στρατιωτική δύναμη θα σταλούν στην Ουκρανία για να την προστατεύσουν από μια νέα ρωσική επίθεση

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026
Εκλογομαγειρέματα 24.08.25

«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Συνωμοσιολογία, αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις και επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη των ΗΠΑ: ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί αγωνιωδώς να διασφαλίσει την «ηγεμονία» του στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
Ήταν αρκετές 24.08.25

Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φημιζόταν για τη σκληράδα και το ωμό χιούμορ του. Και αυτό το τελευταίο δεν το έκρυψε ούτε στον γάμο του Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος
Εθελοντές πυροσβέστες 24.08.25

Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος

Ελλειψη συντονισμού, υποτυπώδεις εκπαιδεύσεις, απουσία βασικών μέσων προστασίας. Εθελοντές πυροσβέστες και ο Ηλίας Τζηρίτης από τη WWF Ελλάς, μιλούν για τις πολλές ελλείψεις, παρά τα βήματα προόδου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα
Πληθωρισμός 24.08.25

Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

H κυβέρνηση, στριμωγμένη από τα σκάνδαλα και την οργή για τις πυρκαγιές, προαναγγέλλει ελαφρύνσεις εν όψει της ΔΕΘ. Θα φανούν όμως ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια που καλπάζει;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
