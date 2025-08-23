Ποια είναι η Ναντίν Αγιούμπ, η πρώτη εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 

Είναι επίσημο: η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί για πρώτη φορά στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος με την Ναντίν Αγιούμπ να κρατά τα ηνία, εν μέσω της συνεχιζόμενης γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Στην 74η διοργάνωση του παγκόσμιου διαγωνισμού ομορφιάς, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Ταϊλάνδη, η Ναντίν, πρέσβειρα του Palestine Children’s Relief Fund (PCRF), θα εκπροσωπήσει τη χώρα της σε μια από τις πιο δημοφιλείς εκδηλώσεις του κόσμου.

Η είδηση — η οποία αποκαλύφθηκε από την ίδια την Αγιούμπ στο Instagram — προκάλεσε αμέσως κύμα συγχαρητηρίων μηνυμάτων.

«Ανεβαίνω στη σκηνή του διαγωνισμού Μις Υφήλιος όχι μόνο με έναν τίτλο, αλλά και με μια αλήθεια», έγραψε στη λεζάντα της πιο πρόσφατης ανάρτησής της στο Instagram. «Καθώς η Παλαιστίνη βιώνει μια τραγική κατάσταση, ειδικά στη Γάζα, μεταφέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια και κάθε παιδί, τη δύναμη των οποίων ο κόσμος πρέπει να δει. Είμαστε κάτι περισσότερο από τα βάσανα μας — είμαστε η ανθεκτικότητα, η ελπίδα και ο παλμός μιας πατρίδας που ζει μέσα από εμάς», πρόσθεσε.

View this post on Instagram A post shared by Nadeen Ayoub (@nadeen.m.ayoub)

Ποια είναι Ναντίν Αγιούμπ

Ως παιδί, η Ναντίν έζησε τόσο στην Παλαιστίνη, όσο και στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ τώρα μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Ντουμπάι και Ραμάλας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Όσον αφορά την επαγγελματική της ζωή, η Ναντίν απέκτησε πτυχίο στη Λογοτεχνία και την Ψυχολογία Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο, καθώς και άλλες πιστοποιήσεις στον τομέα της υγείας και της διατροφής.

Μετά τις σπουδές της στον Καναδά, επέστρεψε στην Παλαιστίνη για να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στον τομέα της υγείας, σύμβουλος διατροφής και καθηγήτρια ψυχολογίας.

Ωστόσο, οι επαγγελματικές της δραστηριότητες δεν σταματούν εκεί: είναι ιδρύτρια του οργανισμού Olive Green Academy, ο οποίος έχει ως πρωταρχικό σκοπό εκπαιδεύσει γυναίκες από την Παλαιστίνη στον τομέα της βιωσιμότητας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρήσεις.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Ναντίν συμμετέχει ενεργά στη Sayidat Falasteen, μια πλατφόρμα που υποστηρίζει τις οργανώσεις γυναικών της Παλαιστίνης, με σκοπό να αναδείξει το έργο και τις ιστορίες τους.

Σε συνέντευξή της στο MEE, η Αγιούμπ παραδέχτηκε ότι, αν και είναι περήφανη για τον εαυτό της, νιώθει το βάρος του να «εκπροσωπώ τη χώρα μου και τον λαό μου, και να είμαι η φωνή των αθώων ανθρώπων της Παλαιστίνης, των γυναικών και των παιδιών».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PCRF – Palestine Children’s Relief Fund (@thepcrf)

Ουδετερότητα;

Παρόλο που η διοργάνωση «Μις Υφήλιος» παρουσιάζεται ως ουδέτερη, ο θεσμός έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Το 2021, όταν ο διαγωνισμός φιλοξενήθηκε στο Ελάτ του Ισραήλ, οι επικριτές καταδίκασαν την επιλογή του τόπου διεξαγωγής εν μέσω της συνεχιζόμενης κατοχής και κατηγόρησαν τους διοργανωτές για πολιτιστική οικειοποίηση, αφού οι διαγωνιζόμενες κινηματογραφήθηκαν να φορούν παραδοσιακά παλαιστινιακά thobes με κεντήματα tatreez και να προετοιμάζουν παλαιστινιακά πιάτα, τα οποία μοιράστηκαν στο διαδίκτυο ως μέρος της ισραηλινής κουλτούρας.

Εκείνη τη χρονιά, η Νότια Αφρική απέσυρε την επίσημη υποστήριξή της προς τη διαγωνιζόμενή της σε ένδειξη διαμαρτυρίας, επικαλούμενη παραλληλισμούς με το απαρτχάιντ.

*Με πληροφορίες από: Middle East Eye | Mille | Grazia