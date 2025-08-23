Η κυβέρνηση δεν θέλει υπερεργασία – Θέλει να την κάνει κανονικό ωράριο, αμύνεται για τα στοιχεία της Eurostat

Τη μέθοδο της σαλαμοποίησης επιλέγει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να φέρει στα μέτρα της κυβέρνησης τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Εurostat την Πέμπτη για την υπερεργασία σε ΕΕ και Ελλάδα, αποκαλυπτικά των εργασιακών συνθηκών που διαμορφώνουν οι ασκούμενες πολιτικές, και να κάμψει τις αντιδράσεις που προκάλεσαν.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των στοιχείων που επεξεργάστηκε η στατιστική αρχή της ΕΕ -τα οποία υποβάλλουν οι αρμόδιες αρχές της κάθε χώρας- περισσότεροι Έλληνες εργάζονται «παραπάνω ώρες» από τους κατοίκους κάθε άλλης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024, το 6,6% των απασχολούμενων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην ΕΕ εργάζονταν πολλές ώρες, δηλαδή συνήθως 49 ώρες ή περισσότερο εβδομαδιαίως στην κύρια εργασία τους.

Η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με παραπάνω ώρες εργασίας (12,4%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (10,0%) και τη Γαλλία (9,9%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (0,4%), στη Λετονία (1,0%) και στη Λιθουανία (1,4%).

Θορυβημένη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας από στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν με αδιάψευστο τρόπο ένα μέρος της πραγματικότητας που βιώνουν οι εργαζόμενοι -μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι- στη χώρα, έσπευσε να δώσει τη δική της ερμηνεία.

Σαλαμοποίηση

Κόβοντας σε… κομμάτια την εργασία -ένα τη μισθωτή και ένα διαφορετικό των αυτοαπασχολούμενων- στην ανακοίνωση του υπουργείου υποστηρίζεται ότι η Ελλάδα στο μέρος που αφορά την υπερεργασία για τη μισθωτή απασχόληση σημείωσε την καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ.

«Σύμφωνα με αυτά, μόλις το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 3,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν στην Ελλάδα το 2019 ανερχόταν στο 5,1%», αναφέρει και προσθέτει: «Μερίδα του αντιπολιτευτικού Τύπου επέλεξε να αναδείξει με πηχυαίους τίτλους τα στοιχεία υπερεργασίας που αφορούν κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να παρουσιάσουν στο αναγνωστικό τους κοινό μία εικόνα υπερεργασιακής εκμετάλλευσης των μισθωτών».

Σύμφωνα, μάλιστα, με το υπουργείο, η υπερεργασία στους αυτοαπασχολούμενους είναι «ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας που συνδέεται με τη δομή της οικονομίας, και «όχι πρόσφατο φαινόμενο» και προσθέτει ότι «ακόμα και για τους αυτοαπασχολούμενους τα ποσοστά του 2023 και του 2024 είναι χαμηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Θεσμοθετώντας το 13ωρο

Στην πραγματικότητα, μέσα σε έναν πανικό άμυνας, η κυβέρνηση μέσω του υπουργείου Εργασίας, όχι μόνο σπεύδει να καρπωθεί την αυτονόητη βελτίωση των συνθηκών υπερεργασίας σε συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αλλά δεν αναφέρει ούτε λέξη για το γεγονός ότι με το νέο νομοσχέδιο θεσμοθετεί την υπερεργασία φέρνοντας το 13ωρο εν έτει 2025 και ενώ σε όλες τις χώρες της ΕΕ τα ωράρια εργασίας μειώνονται.

Δηλαδή, η κυβέρνηση δεν θέλει την υπεργασία ως υπερωρίες, αλλά ως θεσμοθετημένο ωράριο εργασίας.

Εκτός… πεδίου οι αυτοαπασχολούμενοι

Την ίδια στιγμή, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες και οι άνθρωποι που κρατούν τα μαγαζιά και τις βιοτεχνίες τους μαζί με τις οικογένειές τους δουλεύοντας ατελείωτες ώρες, συχνά χωρίς σαββατοκύριακα και αργίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι απλώς… αυτονόητο ότι έτσι συνέβαινε, έτσι συμβαίνει και έτσι θα συνεχίσει να συμβαίνει, και μάλιστα δεν είναι ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης αφού πρόκειται για «διαχρονικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας που συνδέεται με τη δομή της οικονομίας».

Στο οπτικό πεδίο της κυβέρνησης δεν εμπίτουν στοιχεία όπως ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων χωρίς εργαζόμενους που δουλεύουν παραπάνω ώρες (33,5% έναντι μ.ο. ΕΕ 21,9%) και ένα από τα υψηλότερα στην κατηγορία των αυτοαπασχολύμενων που έχουν και εργαζόμενους (43,9% έναντι μ.ο. ΕΕ 39,8%).

Τα επιχειρήματα του υπουργείου

«Η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας είναι διαρκώς βελτιούμενη και απολύτως ξεκάθαρη, παρά τις προσπάθειες ορισμένων να τη διαστρεβλώσουν», και προς υποστήριξη της κυβερνητικής πολιτικής παραθέτει τα εξής… «άλλα λόγια ν΄αγαπιόμαστε»:

Η κυβέρνηση έχει επιτύχει μέσω στοχευμένων πολιτικών, πρωτοφανή μείωση της ανεργίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τον Μάιο η ανεργία ανήλθε στο 7,9%, δηλαδή 10 ολόκληρες μονάδες κάτω από το ποσοστό που την παρέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Ιούλιο του 2019.

Tην τελευταία πενταετία έχουν προστεθεί πάνω από 500.000 θέσεις απασχόλησης.

Οι 3 στις 4 θέσεις είναι πλέον πλήρους απασχόλησης, χωρίς να παρουσιάζει αύξηση ο μέσος όρος ωρών απασχόλησης.

Η υπερεργασία έχει υποχωρήσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο χάρη στις συγκεκριμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών.

Ειδικότερα:

Καθοριστικό παράγοντα αποτέλεσε η θεσμοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία και προστατεύει 1.850.000 εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, εστίαση και τουρισμό και πλέον και στην ενέργεια και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Αύξηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το 2024 διενεργήθηκαν 79.207 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 18.264 κυρώσεις και εισπράχθηκαν 49,5 εκ. € πρόστιμα το 2024 (αύξηση 7,6%, 13,8% και 11,4% αντίστοιχα σε σχέση με το 2023). To 2018 είχαμε 54.294 ελέγχους με 8.473 πρόστιμα, ύψους 33,7 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 ανήλθε στο 76,41% έναντι 69.2% το 2019, δηλαδή περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις μισθωτούς εργάζονται σήμερα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Συνολικά, το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 αυξήθηκε κατά 7,21 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019. Το 2024 οι Έλληνες μισθωτοί δούλεψαν κατά μέσο όρο 38 ώρες, κατατάσσοντας τη χώρα στην 7η υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, έναντι 38,1 ωρών το 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της πλήρους απασχόλησης και την αύξηση των μισθών για την τόνωση του εισοδήματος των νοικοκυριών.

