Τα ηλιακά πάνελ στο διάστημα θα μπορούσαν να μειώσουν τις επίγειες ανάγκες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ευρώπης κατά 80% έως το 2050, σύμφωνα με μελέτη. Χρησιμοποιώντας ένα λεπτομερές υπολογιστικό μοντέλο του μελλοντικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της ηπείρου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα σύστημα διαστημικών πάνελ που σχεδιάστηκε από τη NASA θα μπορούσε να μειώσει το κόστος ολόκληρου του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15%.

Θα μπορούσε επίσης να μειώσει τη χρήση μπαταριών κατά περισσότερο από τα δύο τρίτα.

Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές στο King’s College του Λονδίνου, είναι η πρώτη που αξιολογεί τον πιθανό αντίκτυπο της διαστημικής ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη.

Τα διαστημικά πάνελ ηλιακής ενέργειας (SBSP) που απέδωσαν τα εν λόγω θετικά αποτελέσματα, χρησιμοποιούν σχεδιασμό ηλιοστάτη.

Ο σχεδιασμός τον οποίον μιμείται το σύστημα, χρησιμοποιεί ανακλαστήρες που μοιάζουν με καθρέφτη για τη συλλογή ηλιακού φωτός σε τροχιά.

Στη συνέχεια, το ηλιακό φως μεταδίδεται σε σταθμούς στη Γη και μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια προτού παραδοθεί σε ένα ενεργειακό δίκτυο.

Το υπολογιστικό μοντέλο του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της ηπείρου εκτείνεται σε 33 χώρες και προσομοιώνει τη ζήτηση, την παραγωγή και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας για να εντοπίσει την επιλογή με το χαμηλότερο κόστος για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης.

Όταν οι ερευνητές ενσωμάτωσαν την έννοια του SBSP στο μοντέλο με βάση τις προβλέψεις της NASA για τη δυνητική ενεργειακή του χωρητικότητα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει έως και το 80% της χερσαίας ανανεώσιμης ενέργειας της Ευρώπης.

Η χερσαία ανανεώσιμη ενέργεια είναι ακανόνιστη και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, περιπλέκοντας την αξιόπιστη τροφοδοσία, και έχει ποικίλο κόστος, επισημαίνουν οι ερευνητές. Τα SBSP θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια εναλλακτική κεντρική πηγή ενέργειας που λειτουργεί πάνω από την ατμόσφαιρα με συνεχή ισχύ κλίμακας γιγαβάτ.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η μοντελοποίηση δεν λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις από προκλήσεις που αφορούν το διάστημα, όπως η τροχιακή συμφόρηση, οι διακοπές μετάδοσης ή η μεταβλητότητα της δέσμης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή απόδοση του SBSP.

Ούτε θα μπορούσε να υλοποιηθεί η πιθανή οικονομική αποδοτικότητα του SBSP μέχρι το 2050, επειδή η κατασκευή, η εκτόξευση και η συντήρησή του θα ήταν πολύ ακριβές, εκτός εάν η τεχνολογική ανάπτυξη μειώσει το κόστος του.

Ο Δρ. Wei He, ανώτερος λέκτορας στο τμήμα μηχανικής του KCL και κύριος συγγραφέας της μελέτης, η οποία δημοσιεύεται στο Joule, δήλωσε: «Υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως το πώς ο δορυφόρος στο διάστημα θα μπορούσε να έχει πάρα πολλά ηλιακά πάνελ. Θα μπορούσε να προκαλέσει συγκρούσεις ή να υποστεί ζημιά από συντρίμμια στο διάστημα;»

Παρά αυτούς τους κινδύνους, ο Wei πιστεύει ότι η έρευνα δείχνει ότι το SBSP έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τις χώρες να επιτύχουν μηδενικό καθαρό κόστος.

«Η ανανεώσιμη ενέργεια για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων είναι η πιο σημαντική δράση που αναλαμβάνουμε ως άνθρωποι. Η ηλιακή ενέργεια που βασίζεται στο διάστημα είναι μια πιθανή τεχνολογία και μπορεί να παρέχει συνεχή ηλιακή ενέργεια ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας», είπε.

Η Ευρώπη θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα, προτείνει η έκθεση, αναφέροντας τη μακροχρόνια παράδοση της ηπείρου σε πολυεθνική συνεργασία διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και δορυφορικών επιχειρήσεων υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αξιοποιήσει την πολυεθνική της συνεργασία για την ανάπτυξη και λειτουργία μιας κεντρικής υποδομής SBSP.

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια λύση σε κλίμακα ηπείρου για την παροχή σταθερής, βασικού φορτίου ανανεώσιμης ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση της ηπείρου από την ενέργεια που παράγεται από φυσικό αέριο.

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Wei.