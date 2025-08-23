newspaper
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23 Αυγούστου 2025 | 16:00

Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Πατάτες: Πότε αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2;

Πατάτες: Πότε αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2;

Spotlight

Τα ηλιακά πάνελ στο διάστημα θα μπορούσαν να μειώσουν τις επίγειες ανάγκες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ευρώπης κατά 80% έως το 2050, σύμφωνα με μελέτη. Χρησιμοποιώντας ένα λεπτομερές υπολογιστικό μοντέλο του μελλοντικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της ηπείρου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα σύστημα διαστημικών πάνελ που σχεδιάστηκε από τη NASA θα μπορούσε να μειώσει το κόστος ολόκληρου του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15%.

Θα μπορούσε επίσης να μειώσει τη χρήση μπαταριών κατά περισσότερο από τα δύο τρίτα.

Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές στο King’s College του Λονδίνου, είναι η πρώτη που αξιολογεί τον πιθανό αντίκτυπο της διαστημικής ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη.

Τα διαστημικά πάνελ ηλιακής ενέργειας (SBSP) που απέδωσαν τα εν λόγω θετικά αποτελέσματα, χρησιμοποιούν σχεδιασμό ηλιοστάτη.

Ο σχεδιασμός τον οποίον μιμείται το σύστημα, χρησιμοποιεί ανακλαστήρες που μοιάζουν με καθρέφτη για τη συλλογή ηλιακού φωτός σε τροχιά.

Στη συνέχεια, το ηλιακό φως μεταδίδεται σε σταθμούς στη Γη και μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια προτού παραδοθεί σε ένα ενεργειακό δίκτυο.

Το υπολογιστικό μοντέλο του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της ηπείρου εκτείνεται σε 33 χώρες και προσομοιώνει τη ζήτηση, την παραγωγή και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας για να εντοπίσει την επιλογή με το χαμηλότερο κόστος για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης.

Όταν οι ερευνητές ενσωμάτωσαν την έννοια του SBSP στο μοντέλο με βάση τις προβλέψεις της NASA για τη δυνητική ενεργειακή του χωρητικότητα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει έως και το 80% της χερσαίας ανανεώσιμης ενέργειας της Ευρώπης.

Η χερσαία ανανεώσιμη ενέργεια είναι ακανόνιστη και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, περιπλέκοντας την αξιόπιστη τροφοδοσία, και έχει ποικίλο κόστος, επισημαίνουν οι ερευνητές. Τα SBSP θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια εναλλακτική κεντρική πηγή ενέργειας που λειτουργεί πάνω από την ατμόσφαιρα με συνεχή ισχύ κλίμακας γιγαβάτ.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η μοντελοποίηση δεν λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις από προκλήσεις που αφορούν το διάστημα, όπως η τροχιακή συμφόρηση, οι διακοπές μετάδοσης ή η μεταβλητότητα της δέσμης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή απόδοση του SBSP.

Ούτε θα μπορούσε να υλοποιηθεί η πιθανή οικονομική αποδοτικότητα του SBSP μέχρι το 2050, επειδή η κατασκευή, η εκτόξευση και η συντήρησή του θα ήταν πολύ ακριβές, εκτός εάν η τεχνολογική ανάπτυξη μειώσει το κόστος του.

Ο Δρ. Wei He, ανώτερος λέκτορας στο τμήμα μηχανικής του KCL και κύριος συγγραφέας της μελέτης, η οποία δημοσιεύεται στο Joule, δήλωσε: «Υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως το πώς ο δορυφόρος στο διάστημα θα μπορούσε να έχει πάρα πολλά ηλιακά πάνελ. Θα μπορούσε να προκαλέσει συγκρούσεις ή να υποστεί ζημιά από συντρίμμια στο διάστημα;»

Παρά αυτούς τους κινδύνους, ο Wei πιστεύει ότι η έρευνα δείχνει ότι το SBSP έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τις χώρες να επιτύχουν μηδενικό καθαρό κόστος.

«Η ανανεώσιμη ενέργεια για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων είναι η πιο σημαντική δράση που αναλαμβάνουμε ως άνθρωποι. Η ηλιακή ενέργεια που βασίζεται στο διάστημα είναι μια πιθανή τεχνολογία και μπορεί να παρέχει συνεχή ηλιακή ενέργεια ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας», είπε.

Η Ευρώπη θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα, προτείνει η έκθεση, αναφέροντας τη μακροχρόνια παράδοση της ηπείρου σε πολυεθνική συνεργασία διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και δορυφορικών επιχειρήσεων υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αξιοποιήσει την πολυεθνική της συνεργασία για την ανάπτυξη και λειτουργία μιας κεντρικής υποδομής SBSP.

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια λύση σε κλίμακα ηπείρου για την παροχή σταθερής, βασικού φορτίου ανανεώσιμης ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση της ηπείρου από την ενέργεια που παράγεται από φυσικό αέριο.

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Wei.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πατάτες: Πότε αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2;

Πατάτες: Πότε αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Υπουργείο Εργασίας: Δεν υπάρχει υπερεργασία – Σε θέση άμυνας από τα στοιχεία της Eurostat

Υπουργείο Εργασίας: Δεν υπάρχει υπερεργασία – Σε θέση άμυνας από τα στοιχεία της Eurostat

inWellness
inTown
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Σύνταξη
Ο δορυφόρος NISAR «σκανάρει» όλη τη Γη και μας στέλνει τρισδιάστατες εικόνες του εδάφους της
Αποστολή NISAR 01.08.25

Ο δορυφόρος NISAR «σκανάρει» όλη τη Γη και μας στέλνει τρισδιάστατες εικόνες του εδάφους της

Τρεις Έλληνες επιστήμονες μιλούν στο in για τη μεγάλη επιστημονική αξία της εκτόξευσης του NISAR. Είναι ο πρώτος δορυφόρος που θα σαρώνει τη Γη κάθε 12 μέρες, διαπερνώντας τα σύννεφα και το σκοτάδι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νάξος: Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη διαρρήκτης – Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)
Λεία 120.000 ευρώ 23.08.25

Επ' αυτοφώρω σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Αναζητούνται οι συνεργοί του (βίντεο)

Ο συλληφθείς διαρρήκτης μαζί με άλλους δύο «χτυπούσαν» κατοικίες και τουριστικά καταλύματα στη Νάξο - Η Αστυνομία τούς εντόπισε το πρωί του Σαββάτου σε συγκρότημα νεοαναγειρόμενων καταλυμάτων

Σύνταξη
Εμινέ Ερντογάν: Ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας
Όπως έκανε για Ουκρανία 23.08.25

Η Εμινέ Ερντογάν ζητά από τη Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Νετανιάχου για τα παιδιά της Γάζας

Η Εμινέ Ερντογάν εξήρε την πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ να στείλει επιστολή στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας και την παρακινεί να κάνει το ίδιο και για τα παιδιά της Γάζας

Σύνταξη
Παξοί: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι συγγενείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα
Τραγικό περιστατικό 23.08.25

Παξοί: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι συγγενείς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού που βρίσκονταν στο σπίτι στους Παξούς όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Σούπερ Λιγκ: Η «μάχη» των «στρατηγών»
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Σούπερ Λιγκ: Η «μάχη» των «στρατηγών»

Ένας Βάσκος, ένας Πορτογάλος, ένας Ρουμάνος και ένας Σέρβος στην «σκακιέρα» του ελληνικού πρωταθλήματος. Ποιος θα χαμογελάει και στο τέλος;

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Όχι» των Πολωνών στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία
Δημοσκόπηση 23.08.25

«Όχι» των Πολωνών στη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Rzeczpospolita, ποσοστό 61,1% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι στο να συμμετάσχει η Πολωνία σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Στο Θριάσιο διακομίζονται οι δύο εγκαυματίες από την Κρήτη – Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό
Στο κέντρο εγκαυμάτων 23.08.25

Στο Θριάσιο διακομίζονται οι δύο εγκαυματίες από την Κρήτη – Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό

Κρίθηκε αναγκαίο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας τους, να μεταφερθούν από το ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη
The Good Life 23.08.25

Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη

Ο Ντιέγκο Μπορέλα φέρεται να κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα μέλη του συνεργείου, την ώρα που ετοιμάζονταν να γυρίσουν τις τελευταίες σκηνές της επερχόμενης σεζόν του Emily In Paris

Σύνταξη
Το τέλος των πυρκαγιών στην Ισπανία πλησιάζει, εκτιμά η Πολιτική Προστασία της χώρας
«Ευνοϊκές συνθήκες» 23.08.25

Το τέλος των πυρκαγιών στην Ισπανία πλησιάζει, εκτιμά η Πολιτική Προστασία της χώρας

Πρόκειται για πολύ «ύπουλες«, όπως είπε η γενική διευθύντρια Πολιτικής Προστασίας, οι πυρκαγιές στην Ισπανία και «πρέπει να καταβληθεί μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου να τεθεί τέλος σε αυτή τη φοβερή κατάσταση»

Σύνταξη
Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι σοβαροί επιχειρηματίες θα εμπιστευτούν μια χώρα η οποία έχει σκάνδαλα διαφθοράς;
ΣΥΡΙΖΑ 23.08.25

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι σοβαροί επιχειρηματίες θα εμπιστευτούν μια χώρα η οποία έχει σκάνδαλα διαφθοράς;

«Η κυβέρνηση έχει αφήσει πολλά κενά στην Πυροσβεστική», ανέφερε για τις πυρκαγιές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος - «Πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και ισοτιμία στην αγορά», πρόσεθσε

Σύνταξη
Έρευνα: Τα κεράσια προλαμβάνουν το Αλτσχάιμερ και τη… σπατάλη τροφίμων
Έρευνα 23.08.25

Το καλοκαιρινό φρούτο που προλαμβάνει το Αλτσχάιμερ και τη... σπατάλη τροφίμων

Πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από τις ανθοκυανίνες τρώγοντας κεράσια και να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων - Τι έδειξε η έρευνα του Πανεπιστημίου του Κεντ

Σύνταξη
«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.08.25

«Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός

Με γοργούς ρυθμούς «εξαφανίζονται» τα εισιτήρια που θα πάρει ο κόσμος του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Super League με αντίπαλο τον Βόλο.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Μαμάκα μου…» – Σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε
Στον Βόλο 23.08.25

«Μαμάκα μου...» - Σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφόνησε ο σύζυγός της

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία όπου σημειώθηκε η γυναικοκτονία, βρήκαν και τα τέσσερα παιδιά να περιμένουν πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Απόρρητο