Οι μεγάλοι εμπορικοί οίκοι «μπαίνουν» στην αποθήκευση ενέργειας
Διεθνής Οικονομία 16 Αυγούστου 2025 | 23:07

Οι μεγάλοι εμπορικοί οίκοι «μπαίνουν» στην αποθήκευση ενέργειας

Στόχος τους είναι να κεφαλαιοποιήσουν την ακραία μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Οι μεγάλοι οίκοι εμπορίας ενέργειας και πρώτων υλών, όπως η Castleton Commodities International (CCI), η Vitol Group και η Trafigura Group, επενδύουν μαζικά σε μπαταρίες βιομηχανικής κλίμακας στην Ευρώπη.

Στόχος τους είναι να κεφαλαιοποιήσουν την ακραία μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας, η οποία προκαλείται από την αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που οδηγεί συχνά σε αρνητικές τιμές, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πριν από τρία χρόνια, οι αναλυτές της CCI αναζητούσαν τρόπους εκμετάλλευσης αυτού του φαινομένου. Η λύση βρέθηκε στις μπαταρίες, καθώς η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπει την απορρόφηση πλεονάζουσας ενέργειας όταν οι τιμές είναι χαμηλές και τη διάθεσή της στο δίκτυο όταν η ζήτηση και οι τιμές αυξάνονται. «Είναι ο απόλυτος τρόπος για να αξιοποιήσεις αυτές τις περιπτώσεις ακραίας μεταβλητότητας», δήλωσε ο Άρι Πίλο, επικεφαλής επενδύσεων της CCI. «Δεν βλέπεις το Brent να κινείται από τα -50 δολάρια στα +3.000 δολάρια το βαρέλι πολλές φορές την εβδομάδα. Αυτό σου επιτρέπει να το κάνεις η ηλεκτρική ενέργεια».

Δίκτυα

Η αύξηση της παραγωγής από αιολικά και ηλιακά πάρκα οδηγεί σε υπερφόρτωση των δικτύων σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Όταν η πλεονάζουσα ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί ή να καταναλωθεί, οι τιμές γίνονται αρνητικές και οι μονάδες ΑΠΕ αναγκάζονται να διακόψουν τη λειτουργία τους για τη διατήρηση της σταθερότητας.

Λίγες ώρες αργότερα, η μείωση του ανέμου ή η δύση του ηλίου μπορεί να απαιτήσει την ενεργοποίηση ακριβών μονάδων ορυκτών καυσίμων. Οι μπαταρίες προσφέρουν τη λύση σε αυτό το πρόβλημα, αποθηκεύοντας την πλεονάζουσα ενέργεια και διοχετεύοντάς την πίσω στο δίκτυο όταν υπάρχει ανάγκη.

Η είσοδος των διάφορων εμπορικών οίκων σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή στις απελευθερωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, όπου κυριαρχούσαν παραδοσιακά οι εταιρείες κοινής ωφέλειας. Η CCI έχει ήδη αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία αποθήκευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Γερμανία, σχεδιάζοντας επενδύσεις 600 εκατ. έως 1 δισ. δολαρίων έως το 2027.

Παράλληλα, η Vitol σχεδιάζει να επενδύσει 450 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου 500 μεγαβάτ στη Γερμανία, ενώ η Nala Renewables, που υποστηρίζεται από την Trafigura, στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο περίπου 1 γιγαβάτ έως το τέλος του έτους.

Άνοδος της αποθήκευσης

Η αγορά αποθήκευσης ενέργειας προσελκύει και άλλους επενδυτές, όπως εξειδικευμένες εταιρείες ανάπτυξης σαν τη Zenobe Energy, ενεργειακούς κολοσσούς όπως η SSE Plc και η TotalEnergies, καθώς και επενδυτικά ταμεία. Η χωρητικότητα αποθήκευσης στην Ευρώπη αναμένεται να επταπλασιαστεί έως το 2030, σύμφωνα με αναλυτές.

Ένας κρίσιμος παράγοντας είναι η κατακόρυφη πτώση του κόστους των μπαταριών, το οποίο έχει μειωθεί πάνω από 50% τα τελευταία δύο χρόνια, καθιστώντας τις επενδύσεις πιο βιώσιμες. Η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει επίσης την αποθήκευση περισσότερης ενέργειας και τον καλύτερο συγχρονισμό για τη μεγιστοποίηση του κέρδους.

Το επιχειρηματικό μοντέλο δεν βασίζεται αποκλειστικά στην αγορά σε χαμηλές τιμές και την πώληση σε υψηλές. Οι traders μπορούν επίσης να αποκομίσουν σημαντικά έσοδα από την παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο δίκτυο, συμβάλλοντας στη διατήρηση της σταθερότητάς του.

Πηγή: ΟΤ

