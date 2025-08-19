Ενέργεια: Deal 15,4 δισ. δολ. στις ΗΠΑ με φόντο το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Σε πορεία συγχώνευσης βρίσκονται δυο αμερικανικές εταιρείες, η Black Hills και η NorthWestern Energy που θα δημιουργήσουν μια ρυθμιζόμενη εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αξίας 15,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να επενδύσει σε υποδομές δικτύου και να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ.

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας των ΗΠΑ αγωνίζονται να ενισχύσουν τη θέση τους, καθώς η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται, λόγω της ενεργοβόρας τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων κρυπτονομισμάτων, καθώς και της αυξημένης οικιακής και εμπορικής χρήσης, σημειώνει το Reuters.

Μαζί, η Black Hills και η NorthWestern σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2025 και 2029 σε νέες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας που αφορά αποκλειστικά μετοχές, οι μέτοχοι της NorthWestern θα λάβουν 0,98 μετοχές της Black Hills για κάθε μετοχή που κατέχουν. Αυτό αντιπροσωπεύει αξία 59,14 δολαρίων ανά μετοχή, δίνοντας στη συμφωνία αξία μετοχικού κεφαλαίου 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Οι μετοχές της NorthWestern αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 4% στα 57,23 δολάρια.

«Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα συγχώνευση… η αύξηση κατά 100 μονάδες βάσης στην ανάπτυξη θα συμβάλει στην αποτίμηση και των δύο πολύ φθηνών μετοχών», δήλωσε ο Κρις Ελινγκχάους , αναλυτής της Siebert Williams Shank.

Κάλυψη σε οκτώ πολιτείες

Ο μεγαλύτερος ισολογισμός συμβάλλει στη χρηματοδότηση των επιπλέον ευκαιριών ανάπτυξης που έχουν και οι δύο εταιρείες, δήλωσε ο Ellinghaus.

Οι μέτοχοι της Black Hills θα κατέχουν περίπου το 56% της συγχωνευμένης εταιρείας, η οποία θα έχει την έδρα της στο Rapid City της Νότιας Ντακότα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της NorthWestern, Brian Bird, θα αναλάβει τα ηνία, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Black Hills, Linn Evans, θα συνταξιοδοτηθεί μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία, η οποία αναμένεται σε 12 έως 15 μήνες.

Η συγχώνευση θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά το πρώτο έτος της συγχωνευμένης οντότητας και θα υποστηρίξει μακροπρόθεσμη αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 5% έως 7%.

Οι περιοχές που θα εξυπηρετεί θα εκτείνονται στη Νότια Ντακότα, τη Νεμπράσκα, τη Μοντάνα, το Αρκάνσας, το Κολοράντο, την Αϊόβα, το Κάνσας και το Ουαϊόμινγκ, διευρύνοντας την έκθεση σε ευκαιρίες ανάπτυξης σε ρυθμιζόμενες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικου αερίου.

Πηγή: ΟΤ