Το βράδυ στην Αθήνα ο Ρενάτο Σάντσες

Στην τελική ευθεία μπαίνει η απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό, μετά την γνωστοποίηση της συμφωνίας των Πράσινων με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον Πορτογάλο μέσο, ο οποίος θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα, 28χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται απόψε στη χώρα μας, και συγκεκριμένα περίπου στις 21:20, με σκοπό να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες, να περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο ώστε να παρουσιαστεί επίσημα από το «τριφύλλι».

Θυμίζουμε πως η μεταγραφή αυτή είχε την… περιπέτειά της, αφού δημοσιεύματα από το εξωτερικό ήθελαν τον Σάντσες να είναι κοντά στην Τράμπζονσπορ, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη τελικά και έτσι θα γίνει κάτοικος Αθήνας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.