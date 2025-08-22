Έρχεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες

Νέα ανατροπή στο… σίριαλ του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό, αφού όπως όλα δείχνουν οι Πράσινοι κατάφεραν να αποσπάσουν το «ναι» του Πορτογάλου μέσου και ετοιμάζονται να τον φέρουν στην Ελλάδα.

Παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει συμφωνήσει με την Τράμπζονσπορ, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού κινήθηκαν γρήγορα και τα βρήκαν με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον μονοετή δανεισμό του παίκτη.

Έρχεται άμεσα ο Πορτογάλος

Μάλιστα, ο Σάντσες αναμένεται σήμερα το απόγευμα στη χώρα μας, με σκοπό να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες, να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

Ο 28χρονος μέσος αναμένεται να καλύψει το κενό που άφησε ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς στο κέντρο του Παναθηναϊκού, προσθέτοντας μια πολύ σημαντική λύση στον Ρουί Βιτόρια με τον οποίο γνωρίζονται πολύ καλά.