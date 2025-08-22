Έρχεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες
Όπως όλα δείχνουν, ο Παναθηναϊκός θα κάνει δικό του τον Ρενάτο Σάντσες μετά από νέα… ανατροπή στην υπόθεση.
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
- Σήμερα η απολογία του 28χρονου για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι
- Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Νέα ανατροπή στο… σίριαλ του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό, αφού όπως όλα δείχνουν οι Πράσινοι κατάφεραν να αποσπάσουν το «ναι» του Πορτογάλου μέσου και ετοιμάζονται να τον φέρουν στην Ελλάδα.
Παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει συμφωνήσει με την Τράμπζονσπορ, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού κινήθηκαν γρήγορα και τα βρήκαν με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον μονοετή δανεισμό του παίκτη.
Έρχεται άμεσα ο Πορτογάλος
Μάλιστα, ο Σάντσες αναμένεται σήμερα το απόγευμα στη χώρα μας, με σκοπό να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες, να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι».
Ο 28χρονος μέσος αναμένεται να καλύψει το κενό που άφησε ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς στο κέντρο του Παναθηναϊκού, προσθέτοντας μια πολύ σημαντική λύση στον Ρουί Βιτόρια με τον οποίο γνωρίζονται πολύ καλά.
- Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
- Μίτσιτς: «Θέλω να παίξω στο Eurobasket, αλλά…»
- Έρχεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες
- Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε τον Ντάγκλας Λουίς (pic)
- Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League
- Πρωτοσέλιδο στην Α Bola ο Ιωαννίδης: «Βασικός υποψήφιος για τη Σπόρτινγκ» (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις