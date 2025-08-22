Λόβρεν: «Έχουμε την πίεση για τα 100 χρόνια του συλλόγου»

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Ριέκα στην Κροατία, με τον Ντέγιαν Λόβρεν να μιλά σε Μέσο της πατρίδας του για τις αναμετρήσεις των πλέι οφ του Europa League.

Παράλληλα, ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός στάθηκε στη φετινή σεζόν και το πρωτάθλημα που ξεκινά, επισημαίνοντας ότι οι Θεσσαλονικείς νιώθουν πίεση λόγω της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ντέγιαν Λόβρεν:

«Είναι ωραίο να βρίσκομαι ξανά στην Κροατία, και στο Ρουγιέβιτσα, έχω όμορφες αναμνήσεις με την εθνική ομάδα, ενώ είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ με κάποιον σύλλογο. Η Ελλάδα έχει διαφορετική νοοτροπία από την Κροατία, και οι φίλαθλοι είναι από τους πιο ένθερμους· λυπάμαι που δεν είναι τώρα εδώ, γιατί θα υπήρχε όμορφη ατμόσφαιρα. Είναι ωραίο να έχω τα δικά μας παιδιά δίπλα μου, ήταν εδώ ο Κοτάρσκι, και τώρα θα αγωνιστεί ο Λούκα.

Δεν είχαμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε με το πρωτάθλημα, αυτό ξεκινάει μόλις τώρα το Σαββατοκύριακο, θα δούμε αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά σιγά σιγά βρίσκουμε ρυθμό. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είναι πάντα ανάμεσα στα φαβορί, κι εμείς είμαστε εκεί, όμως έχουμε και την πίεση για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Παρακολούθησα τη Ριέκα εναντίον της Ντινάμο, δεν ήταν κακό παιχνίδι, και στο δεύτερο ημίχρονο η Ριέκα πίεσε τη Ντινάμο, αλλά οι «μπλε» το διαχειρίστηκαν καλά. Περιμένω η Ριέκα να παίξει καλύτερα απ’ ό,τι στο πρώτο ημίχρονο με τη Ντινάμο, θέλουν να επανορθώσουν στους φιλάθλους μετά από εκείνη την ήττα. Εμείς πάντα αναζητούμε τη νίκη και η Τούμπα είναι ένα ξεχωριστό μέρος».