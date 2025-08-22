Χαλάνδρι: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης – Ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Στη φυλακή οδηγείται ο 28χρονος μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 28χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης αρνήθηκε ότι τέλεσε τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ισχυρίστηκε ότι ήταν σε αμόκ και δεν ήξερε τι έκανε. «Αμέσως μετά μετάνιωσα, αλλά ήταν πλέον αργά», φέρεται να υποστήριξε.

«Δεν ήθελα να τη σκοτώσω»

Για τον λόγο αυτό η υπεράσπισή του υπέβαλε και αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι πως δεν είχε πρόθεση να επιτεθεί στη γυναίκα. «Ήθελα να μιλήσουμε, γι’ αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της», φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή.

Σχετικά με τα δύο μαχαίρια που βρέθηκαν στην κατοχή του υποστήριξε ότι τα είχε «επειδή φοβόταν».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προανάκριση είχε πει στους αστυνομικούς ότι «τους τελευταίους μήνες δεν μιλούσαμε καθόλου. Έμαθα ότι με είχε κατηγορήσει σε φίλους μου και γι’ αυτόν τον λόγο δεν μου απαντούσαν στα τηλέφωνα. Πήγα να την βρω, γιατί ήθελα να μάθω τι τους είχε μεταφέρει».