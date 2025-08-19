Σε αμόκ ο 28χρονος δολοφόνος στο Χαλάνδρι: Έσπασε η λάμα του πρώτου μαχαιριού και έβγαλε και δεύτερο

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία από τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι, με δράστη έναν 28χρονο άνδρα.

Ο 28χρονος που είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία, φαίνεται πως βρισκόταν σε αμόκ όταν επιτέθηκε στην άτυχη γυναίκα.

Φρικιαστική επίθεση

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε 15 μαχαιριές στο σώμα της 47χρονης, με τον δράστη να μην σταματά ούτε όταν έσπασε η λάμα του μαχαιριού που χρησιμοποίησε.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» & «ΤΟ ΒΗΜΑ» Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 28χρονος είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια.

Έτσι, όταν η λάμα του πρώτου μαχαιριού έσπασε, εκείνος έβγαλε ένα ακόμα μαχαίρι και συνέχισε να τη μαχαιρώνει.

Υποστήριξε ότι τον κακολογούσε

Ο 28χρομος φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Αυτός ήταν και ο λόγος που πήγε να τη συναντήσει εκείνη την ημέρα. Εκείνη φαίνεται πως αντέδρασε, και άρχισε να φωνάζει και τότε της κατάφερε πολλαπλά τραύματα.

Οι Αρχές πήραν καταθέσεις από τους φίλους του 28χρονου και όπως διαπιστώθηκε, η 47χρονου δεν τον είχε κακολογήσει ποτέ. Όπως είπαν, ο λόγος που απομακρύνθηκαν από τον φίλο τους ήταν καθώς είχε γίνει πολύ νευρικός και τους ζητούσε συχνά χρήματα.