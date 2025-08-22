Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού
Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το δυστύχημα στην Εγνατία Οδό
Προφυλακίστηκε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο με τους τρεις νεκρούς το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08) στην Εγνατία Οδό.
Το δυστύχημα ίσως να είχε αποφευχθεί αν το αυτοκίνητο που επέβαιναν τα θύματα δεν είχε τυλιχθεί στις φλόγες.
Μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών, αλλά οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα με αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά κρατούμενος.
Οι κατηγορίες εις βάρος του 56χρονου για το δυστύχημα στην Εγνατία
Ο 56χρονος κατηγορείται για:
- Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή
- Σωματική βλάβη
- Επικίνδυνη οδήγηση
Το δυστύχημα συνέβη περίπου 600 μέτρα πριν τα διόδια, όταν το φορτηγό προσέκρουσε σε δύο ακινητοποιημένα οχήματα. Το πρώτο αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους:
- Ζευγάρι 59 και 57 ετών
- Ένας 61χρονος
Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένονται αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων για αλκοόλ ή ουσίες.
Έχει οριστεί ειδικός πραγματογνώμονας για να προσδιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού.
Ανατριχιαστικά τα στοιχεία του μοιραίου τροχαίου
Ο ιατροδικαστής τόνισε ότι οι τραυματισμοί προκάλεσαν άμεση απώλεια αισθήσεων, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να λιποθυμήσουν πριν ξεσπάσει η φωτιά, γεγονός που σημαίνει ότι δεν πέθαναν από τα χτυπήματα αλλά από τις συνέπειες της πυρκαγιάς.
Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες την τραγωδία: «Τους ακούγαμε να φωνάζουν “βοήθεια, βγάλτε μας”. Και οι τρεις άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί μπροστά στα μάτια μας. Δεν μπορούσαμε να τους απεγκλωβίσουμε, είχαν σφηνώσει» αναφέρει το thestival.
Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι στο προπορευόμενο αυτοκίνητο βρισκόταν η έγκυος κόρη του ζευγαριού που απανθρακώθηκε, μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο μικρά παιδιά τους, ηλικίας 4 και 6 ετών. Η οικογένεια επέστρεφε από γάμο.
