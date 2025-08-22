Έκτακτα μέτρα σήμερα λόγω κινδύνου πυρκαγιών – Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Οι πρόσφατες πυρκαγιές, τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, ταυτόχρονα σε πολλά σημεία φανέρωσαν την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί έγκαιρα προκειμένου να μην χαθούν περιουσίες και να καούν χιλιάδες στρέμματα δάσους.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στην ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που θέλουν να προλάβουν μια παρόμοια κατάσταση.

Αυξημένη ετοιμότητα

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, έχει δοθεί εντολή να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, στις περιοχές με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4.

Παράλληλα, πέρα από τα προβλεπόμενα σχέδια, έχουν προγραμματιστεί και έκτακτα μέτρα, με διπλασιασμό περιπολιών και διασπορά δυνάμεων.

Οι πορτοκαλί περιοχές

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οι περιοχές που είναι σε πορτοκαλί συναγερμό (κατηγορία 4) και για τις οποίες έχουν προγραμματιστεί τα έκτακτα μέτρα, είναι οι περιφέρειες Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας), Στερεάς Ελλάδας, (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας), Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας), Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) και Κρήτης,(ΠΕ Χανίων).

Για τις περιοχές αυτές τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπεται για δείκτη επικινδυνότητας 4, με πρόσθετα μέτρα, όπως: Η εναέρια έμφορτη επιτήρηση, η μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα δασοκομάντος στα Κύθηρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, καθώς και ο διπλασιασμός των περιπολιών και διασπορά μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.