Στο στόχαστρο του Δήμου Αμοργού έχει μπει o γνωστός ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος.

Αλλιώς πως εξηγήσει κανείς ότι ο Δήμος ζητά από την Εισαγγελία Νάξου να διωχθεί ποινικά ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, επειδή περιέγραψε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook το τι συνέβη στο πανηγύρι στα Κατάπολα της Αμοργού, έπειτα από μια ολιγόλεπτη παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης.

Ο Δήμος ισχυρίζεται ότι η ανάρτησή του, ένα βίντεο λίγων λεπτών από το πανηγύρι, «ζημίωσαν το νησί».

Το βίντεο δείχνει, ομάδα νεαρών ατόμων φώναξε «λευτεριά στην Παλαιστίνη» κρατώντας την σημαία της χώρας, ενώ ο τραγουδιστής απάντησε «λευτεριά στην Κύπρο».

Τότε κάποιος επιχείρησε να αρπάξει την σημαία της Παλαιστίνης από χέρια της κοπέλας που την κρατούσε και στη συνέχεια επικράτησε μικρή ένταση που έληξε σχεδόν αμέσως.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ιάσονα Αποστολόπουλου

«Απίστευτο κι όμως συνέβη! Ο Δήμος Αμοργού ζητά από τον εισαγγελέα Νάξου να μου ασκήσει ποινική δίωξη για μια ανάρτησή μου στο Facebook και επειδή συμμετείχα σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης στο πανηγύρι!

▪Μάλιστα, θεωρεί ότι διέπραξα το αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης (!), ενώ ο ίδιος ο δήμαρχος δηλώνει πως θα παραστεί στο δικαστήριο ως πολιτική αγωγή για να στηρίξει την κατηγορία εναντίον όσων συμμετείχαμε στη δράση.

▪Η εισήγηση του δημάρχου Ελευθέριου Καραΐσκου ψηφίστηκε από την δημοτική επιτροπή, αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια και την επισυνάπτω στα σχόλια. Δεν ξέρω πραγματικά αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω.

👉Από την πρώτη στιγμή, ο νεοδημοκράτης δήμαρχος Καραΐσκος – σε ρόλο Μπογδάνου – προσπαθούσε να εντοπίσει «τους πρωτεργάτες» της παρέμβασης στο πανηγύρι, καταφεύγοντας σε απειλές, τραμπουκισμούς και στοχοποίηση εποχικών εργαζομένων.

👉Αν κάτι πρέπει να σταλεί στον εισαγγελέα, αυτό είναι το βίντεο της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αμοργού, όπου ο δήμαρχος στοχοποιεί εργαζόμενους και επιχειρηματίες, μιλάει για «εθελοντές» που θα επιβάλουν την τάξη και στην ουσία καλεί σε αντιποίηση αρχής.

📍Ο αντιδήμαρχος, Σταμάτης Σίμος, μάλιστα προχώρησε σε ανοιχτή προτροπή βίας, δηλώνοντας: «Εμείς οι παλιοί είμαστε άγριοι και τα λύνουμε αλλιώς αυτά».

▪Η δική μου ανάρτηση (βλ. σχόλια) δεν έκανε τίποτε άλλο από το να αποδομήσει τα ψέματά τους και να δείξει με βίντεο την απρόκλητη επίθεση που δεχθήκαμε, όταν κάποιος όρμησε να αρπάξει την παλαιστινιακή σημαία, σπρώχνοντας την κοπέλα που την κρατούσε.

▪Αυτό δεν άρεσε στην δημοτική αρχή, η οποία επιχειρεί να βαφτίσει τους αλληλέγγυους «ταραχοποιούς», προσπαθώντας να προσελκύσει ένα άλλο μοντέλο τουρισμού και να διώξει την «χλέμπα» όπως αποκαλεί υποτιμητικά τους κατασκηνωτές στο δημοτικό camping.

▪Στην πραγματικότητα, ο Δήμαρχος, Ελευθέριος Καραίσκος δε δίνει δεκάρα ούτε για την Κύπρο, ούτε για το Ισραήλ ούτε καν για την ίδια την Αμοργό. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ένας κυριλέ τουρισμός, τα φράγκα, τα κρουαζιερόπλοια και η ανάπλαση των εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι των Καταπόλων.

▪Όμως, η απόπειρά του να ποινικοποιήσει μια διαμαρτυρία τον κατατάσσει μοιραία στο μαύρο μέτωπο της καταστολής και της φίμωσης. Γιατί το ζήτημα δεν είμαι εγώ, αλλά η απόπειρα ποινικοποίησης όσων μιλάνε ενάντια στην γενοκτονία.

▪Η πραγματική «διατάραξη της ειρήνης» δεν είναι τα πανό ή τα συνθήματα. Είναι η γενοκτονία στη Γάζα, ο αποκλεισμός, η πείνα και οι βομβαρδισμοί. Και η πραγματική απειλή για την Αμοργό δεν είναι ο κόσμος της αλληλεγγύης που το επισκέπτεται, αλλά το ξεπούλημα και η υπερτουριστικοποίηση που αγνοεί τους ανθρώπους της.

🇵🇸 Γνωρίζουμε καλά ότι η Παλαιστίνη ενοχλεί γιατί ξεσηκώνει τον κόσμο και συμβολίζει τον πανανθρώπινο αγώνα ενάντια στην αδικία.

Όμως, δεν θα επιτρέψουμε η Αμοργός – ή οποιοδήποτε μέρος – να γίνει πεδίο φίμωσης. Οι φωνές μας δεν ποινικοποιούνται.

✊🏼Η απάντηση δόθηκε ήδη στις εκατοντάδες διαδηλώσεις της 10ης Αυγούστου και θα δοθεί ξανά, κάθε φορά που χρειαστεί.

✊ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ!»

Η πρόταση του δημοτικού συμβουλίου Αμοργού

Μετά τα σοβαρά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα Κατάπολα Αμοργού στις 26/7/2025 και ώρα 02:30π.μ. στη διάρκεια της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα «Πανηγύρι της ψημένης ρακής» και επειδή, όπως διαφαίνεται από την ανάρτηση του ανωτέρω, ο ίδιος αλλά και λοιποί τρίτοι, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ (δράση με σκοπό) να διαδηλώσουν υπέρ της Παλαιστίνης ενόσω διεξαγόταν η καθιερωμένη τοπική γιορτή (πανηγύρι). Επειδή ακόμα φαίνεται ότι οι δρώντες είχαν απόλυτα αποδεχτεί τον ενδεχόμενο κίνδυνο που έχει μία διαδήλωση η οποία λαμβάνει χώρα στις 02:30 τα ξημερώματα, η οποία εκδηλώνεται μπροστά σε κόσμο και κοινό ανομοιογενές, διαφορετικών ηλικιών, υποβάθρων κτλ, σε ένα κοινό το οποίο διασκεδάζει και έχει στην πλειοψηφία του καταναλώσει αλκοόλ, να λάβει άλλη εξέλιξη και έκφανση από μία ειρηνική διαδήλωση, που πιθανόν να είχε κατά νου τόσο ο ίδιος ο γράφων, όσο και οι λοιποί συμμετέχοντες και συναποφασίσαντες.

Επειδή ουδέποτε προσήλθε κάποιος στις υπηρεσίες του Δήμου Αμοργού για να ζητήσει και να λάβει κοινόχρηστο χώρο με σκοπό τη διενέργεια διαδήλωσης, ενημέρωσης, διαμαρτυρίας ή άλλης παρέμβασης, τον οποίο χώρο ή δραστηριότητα να αρνήθηκε να χορηγήσει ή εγκρίνει ο Δήμος Αμοργού. Επειδή διαφαίνεται ότι δεν επρόκειτο για μία τυχαία συνάντηση και απρόσμενη συνάθροιση με αυθόρμητη συμπεριφορά, αλλά για μια οργανωμένη και προαποφασισμένη συλλογική δράση με κοινό σκοπό και στόχο, ο οποίος ήταν η διαδήλωση μπροστά σε ετερόκλητο κοινό που διασκεδάζει και έχει καταναλώσει αλκοόλ, με σκοπό να ανακοινώσουν σε αυτό τη θέση τους, όχι για να αφυπνίσουν ή να συγκινήσουν, αλλά ενεργώντας έτσι όμοια με λοιπές ομάδες ατόμων που ενεργούν π.χ. σε συναυλιακούς χώρους, αλλά και πρόσφατα σε άλλα νησιά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο γράφων στο κείμενο της ανάρτησής του. Επειδή ο γράφων και η ομάδα του, οι οποίοι έδρασαν έτσι στο τοπικό πανηγύρι, δεν έλαβαν υπόψη τους ότι δεν επρόκειτο για οργανωμένο ιδιωτικό συναυλιακό χώρο, αλλά για μια δημόσια λαϊκή γιορτή, με μοναδικό θέμα τη γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα και την προβολή του τοπικού ποτού, αυτού της ψημένης ρακής. Ούτε άλλωστε είχε προηγηθεί στο νησί της Αμοργού κάτι αντίστοιχο με όσα συνέβησαν στα υπόλοιπα νησιά, που αναφέρει στο κείμενο της ανάρτησής του ο γράφων. Συνεπώς η φράση «χάλασαν το πανηγύρι» είναι απόλυτα αιτιολογημένη να λέγεται και να ακούγεται και προφανώς αυτό το ενδεχόμενο ήταν απόλυτα αναμενόμενο και προβλέψιμο να συμβεί.

Επειδή επιπρόσθετα ο γράφων φανερά ερμηνεύει τη φράση ενός εκ των τραγουδιστών μετά το άκουσμα του συνθήματος των διαδηλωτών, ως «αποδοκιμασία», πράγμα απόλυτα ψευδές και άτοπο, καθαρά προσωπική του θεώρηση και ερμηνεία, για την οποία, όπως αναφέρει στην ίδια ανάρτηση εν τέλει ο τραγουδιστής «γιουχαρίστηκε» από το κοινό (όχι ωστόσο το ευρύ κοινό, αλλά τους παρεμβαίνοντες). Δηλαδή ο τραγουδιστής δέχτηκε δημόσια κοροϊδία με έντονη βοή, αλλά για τον γράφοντα «ακτιβιστή» η δημόσια αυτή έκφραση αποδοκιμασίας με δυνατές φωνές (γιουχάρισμα) δεν συνιστά πλημμελή συμπεριφορά και μορφή άσκησης βίας. Επειδή από τα λεγόμενά του στο κομμάτι αυτό της ανάρτησής του που κάνει λόγο για τον τραγουδιστή, προκύπτει επιπλέον η οργανωμένη προδιάθεση του ιδίου και των λοιπών συμμετεχόντων να προκληθεί αν όχι σωματική βία, σίγουρα πάντως φασαρία, διαπληκτισμός, ένταση και λεκτική βία. Συνεπώς, η πρώτη εκδηλωμένη πράξη βίας ήταν το γιουχάρισμα και οι εκφρασμένες βωμολοχίες προς τον τραγουδιστή.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και επειδή ο Δήμος Αμοργού, ως δημόσιος φορέας που έχει ζημιωθεί και υποστεί βλάβη στα συμφέροντά του από τα βίαια και ταραχώδη παραπάνω γεγονότα, οφείλει να ανακοινώσει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νάξου και να ενημερώσει με το παραπάνω υλικό (ανάρτηση στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης) τη δικογραφία, που έχει σχηματιστεί για την έρευνα των ποινικών αδικημάτων και αξιοποίνων πράξεων (μεταξύ των οποίων και η διατάραξη της κοινής ειρήνης), τα οποία έλαβαν χώρα στα Κατάπολα Αμοργού στις 26/7/2025 και ώρα 02:30π.μ. στη διάρκεια της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα «Πανηγύρι της ψημένης ρακής» και τα οποία οδήγησαν στην ξαφνική οριστική διακοπή της εκδήλωσης και για την αναζήτηση των ποινικά υπευθύνων.

Καλείται λοιπόν το σώμα, να παράσχει στον Δήμαρχο Αμοργού κ. Ελευθέριο Καραΐσκο του Μιχαήλ, νόμιμο εκπρόσωπο του δήμου την εντολή και πληρεξουσιότητα να ανακοινώσει και να υποβάλλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νάξου, δια του Αστυνομικού Σταθμού Αμοργού, την παραπάνω ανάρτηση του κ. Ιάσωνα Αποστολόπουλου και επιπλέον τυχόν πληροφορίες, να καταθέσει αρμοδίως όλα τα παραπάνω, όποτε και άμα του ζητηθεί, ως και να υποβάλλει σε κάθε επόμενο στάδιο της ποινικής διαδικασίας παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας της διατάραξης κοινής ειρήνης ή άλλου ποινικού αδικήματος που θα προκύψει και για το οποίο έχει τυχόν νόμιμο δικαίωμα παράστασης».

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που πάρθηκε κατά πλειοψηφία

Παρέχει στον Δήμαρχο Αμοργού κ. Ελευθέριο Καραΐσκο του Μιχαήλ, νόμιμο εκπρόσωπο του δήμου, την εντολή και πληρεξουσιότητα να ανακοινώσει και υποβάλλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νάξου, δια του Αστυνομικού Σταθμού Αμοργού, την παραπάνω ανάρτηση του κ. Ιάσωνα Αποστολόπουλου και επιπλέον τυχόν πληροφορίες, να καταθέσει αρμοδίως όλα τα παραπάνω, όποτε και άμα του ζητηθεί, ως και να υποβάλλει σε κάθε επόμενο στάδιο της ποινικής διαδικασίας παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας της διατάραξης κοινής ειρήνης ή άλλου ποινικού αδικήματος που θα προκύψει και για το οποίο έχει τυχόν νόμιμο δικαίωμα παράστασης.