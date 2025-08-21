newspaper
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
21 Αυγούστου 2018: Η επέτειος εξόδου και η επανεμφάνιση Τσίπρα στη ΔΕΘ – Aναστάτωση στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 21 Αυγούστου 2025 | 07:00

21 Αυγούστου 2018: Η επέτειος εξόδου και η επανεμφάνιση Τσίπρα στη ΔΕΘ – Aναστάτωση στο Μαξίμου

Επτά χρόνια από τη δήλωση της Ιθάκης για την έξοδο από τα μνημόνια, αναγεννιέται το παλιό δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
A
A
Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Spotlight

Σαν σήμερα πριν από επτά χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας θα βρισκόταν στη Ιθάκη για να κάνει την περίφημη δήλωση της εξόδου της χώρας από τη δεκαετή κρίση και τα τρία μνημόνια που υπέγραψαν τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης Ευρώπης και Ελλάδας.

Η έξοδος σήμανε για την τότε κυβέρνηση το τέλος της επιτροπείας κάτι που πήρε πολύ καιρό στην τότε αντιπολίτευση της ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποδεχτεί δημόσια μιλώντας τότε για 4ο μνημόνιο.

Την καθαρή έξοδο υπενθυμίζουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη εκείνης της περιόδου την πέτυχε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας μέσω του περίφημου «μαξιλαριού» και όχι μέσω της περίφημης πιστοληπτικής γραμμής μέσω του ESM, όπως ζητούσε το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και η οποία ουσιαστικά ήταν η συνέχιση της μνημονικής επιτήρησης.

Πρόσωπα με αναφορά στον κ. Τσίπρα διακρίνουν ήδη μια αναστάτωση στο κυβερνητικό επιτελείο και αυτό αποτυπώνεται στην νέα επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του εμφάνιση

Μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης ΝΔ και εν μέσω έντονης σκανδαλολογίας επιβεβαιώνεται ότι η έξοδος ήταν έξοδος και όχι κάποιου άλλου είδους επιτροπεία των «θεσμών».

Το γαλάζιο πάρτι όμως με τα δημόσια οικονομικά ήταν η τραγική επιβεβαίωση αυτής της καθαρής εξόδου και του καθαρού διάδρομου που άνοιξε για την ελληνική οικονομία χωρίς δανεικές υποχρεώσεις.

Πάνω σε αυτό τον καμβά η φετινή επέτειος του 2018 αποκτά άλλη σημασία σημειώνουν τα στελέχη της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε να φωτίσει όλα τα άλλα οικονομικά και θεσμικά σκάνδαλα που προηγήθηκαν.

Αναστάτωση στο Μαξίμου

Σε αυτό το βαρύ περιβάλλον και σε 15 ημέρες στη Θεσσαλονίκη θα ανοίξει ένας νέος κύκλος σύγκρουσης από τα παλιά.

Τη μια ημέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι η ηχώ μιας περιόδου μεγάλων δυσκολιών για την Ελλάδα, που τελικά τα κατάφερε με βαρύ κόστος αλλά με «καθαρό το μέτωπο» να βγει από τα μνημόνια και από την άλλη πλευρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιχειρεί να διασώσει πολιτικό κεφάλαιο επενδύοντας σε παροχές εν μέσω διαφθοράς που το κόμμα του διέσπειρε βαθιά στον κοινωνικό ιστό.

Για πρώτη φορά την αυλαία της φετινής ΔΕΘ δεν θα την ανοίξει ο Πρωθυπουργός, όπως συμβαίνει διαχρονικά, αλλά ένας πρώην Πρωθυπουργός.
Ο κ. Τσίπρας θα είναι ο κεντρικός ομιλητής και θα κλείσει την διήμερη εκδήλωση του Thessaloniki Summit στις 5 Σεπτεμβρίου στο χώρο της ΔΕΘ, μια ημέρα πριν την καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο.

Πρόσωπα με αναφορά στον κ. Τσίπρα διακρίνουν ήδη μια αναστάτωση στο κυβερνητικό επιτελείο και αυτό αποτυπώνεται στην νέα επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του εμφάνιση αλλά και στην επίθεση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ η οποία έφτασε στο σημείο να ανασύρει την υπόθεση με την φιλοξενία του κ. Τσίπρα σε κότερο για λίγες ημέρες το καλοκαίρι του 2018.

Μάλιστα θεωρείται βέβαιο από πολλούς ότι όσα θα πει ο κ. Τσίπρας θα αποτελέσουν και αντικείμενο ερώτησης προς τον πρωθυπουργό στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής στο Βελλίδειο με τον κ. Τσίπρα να βάζει μέρος της ατζέντας στη παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Σύγκρουση με νέους όρους

Σε συνδυασμό μάλιστα με την έντονη φημολογία για την ολική επαναφορά του σε πρωταγωνιστικό ρόλο και όσο η κεντροαριστερά αδυνατεί να βρει τα πατήματά της απέναντι σε μια απαξιωμένη κυβέρνηση, η ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο θα εντείνεται, εκτιμούν πέριξ της Λεωφόρου Αμαλίας.

Τα ίδια πρόσωπα διακρίνουν έντονα αυτή την ανησυχία και στο περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη το οποίο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναφέρει τη συζήτηση στο βολικό κατ’ εκείνους 15-19 ως έσχατο μέσω συσπείρωσης της γαλάζιας βάσης και των κεντρώων ψηφοφόρων.

Το Μέγαρο Μαξίμου εδώ και καιρό έχει διαλέξει το νέο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους συνεργάτες του να εκτιμούν ότι η αναβίωση της σύγκρουσης από τα παλιά ξυπνά τα αντιΤσίπρα αντανακλαστικά της μεσαίας τάξης με την οποία οι σχέσεις του όμως έχουν διαρραγεί και ίσως ανεπανόρθωτα σε ένα σημαντικό βαθμό.

Για αυτό το λόγο εξάλλου το οικονομικό επιτελείο έχει βασίσει όλη την ατζέντα της φετινής ΔΕΘ στη μεσαία τάξη αλλάζοντας τις φορολογικές κλίμακες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Economy
89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
Πολιτική 21.08.25

Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα

«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα
Πολιτική 20.08.25

Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα

Δημοσιογραφική έρευνα από την Τσεχία φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη δραστηριότητα της Intellexa στην Ελλάδα και το ρόλο ενός επιχειρηματία που έστελνε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς

«Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βουλή: Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας», η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας» σε υπαλλήλους της Βουλής, η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις

Σάλος με το επίδομα «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» σε μερίδα υπαλλήλων της Βουλής. Οι αντιδράσεις από εποχικούς πυροσβέστες και στρατιωτικούς και τι είναι αυτό που ισχύει.

Σύνταξη
Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης

«Και μόνο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αισθάνεται την ανάγκη να πηγαίνει πίσω στα χρόνια της μεγάλης κρίσης των μνημονίων για να δείξει κάποια πρόοδο με τα δικά της πεπραγμένα, αποδεικνύει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ελληνική οικονομία», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Θ. Πλεύρης είναι σε λάθος υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάραυτα
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Θ. Πλεύρης είναι σε λάθος υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάραυτα

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι ο Θάνος Πλεύρης «συνεχίζει το ακροδεξιό και αντιμεταναστευτικό ντελίριο της κυβέρνησης που επέλεξε να ακολουθήσει, για να μεταστρέψει την κριτική από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ευλογιά: Σε απόλυτη εγκατάλειψη οι κτηνοτρόφοι – Ούτε ένα ευρώ σ’ εκείνους που κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή

«Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τους παραγωγούς, έχει εγκαταλείψει την περιφέρεια, έχει εγκαταλείψει την ίδια τη ζωή στην ύπαιθρο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Κράτος με διαφάνεια και κοινωνικό κράτος για τους πολλούς

Σύνταξη
«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη
Ράπισμα 20.08.25

«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» - Τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα και φανερώνουν την κατάσταση που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του
Ελλάδα 21.08.25

Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη» λέει ο πατέρας για τον 15χρονο γιο του

Σύνταξη
Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο για επιθέσεις ρωσικών drones και πυραύλων εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών
Πόλεμος 21.08.25

Συναγερμός στο Κίεβο για επιθέσεις ρωσικών drones και πυραύλων εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας - Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – 3 τραυματίες
Στη Θεσσαλονίκη 21.08.25

Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο - 3 τραυματίες

Άγνωστοι, πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, και δύο επιβάτες - Το συμβάν σημειώθηκε στα διόδια Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
Πολιτική 21.08.25

Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα

«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα
Έργα συντήρησης 21.08.25

Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα

Το Βατικανό ανακοινώνει για το 2026 μια εξαιρετικά ευαίσθητη επέμβαση την Καπέλα Σιξτίνα, το εμβληματικό φρέσκο του Μιχαήλ Άγγελου, με στόχο τη διατήρησή του για τις επόμενες γενιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια
Απουσία Πυροπροστασίας 21.08.25

Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια

Μάρτυρες και ειδικοί μιλούν στο in για το τι έφταιξε και η Χίος ξανακάηκε για 4η φορά σε 13 χρόνια- Προδημοσίευση χάρτη του WWF Ελλάς με 33.000 καμένα στρέμματα σε Natura- Η μελέτη του Λέκκα το 2017

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
Διπλωματικά «μπαλώματα» 21.08.25

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο