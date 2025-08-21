newspaper
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
Περιμένοντας τον Τσίπρα
21 Αυγούστου 2025

Περιμένοντας τον Τσίπρα

Μια πλήρης επαναφορά με στόχο την εξουσία

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
A
A
Spotlight

Οι επιστροφές στην πολιτική είναι δύσκολο πράγμα. Ειδικά όταν κάποιος επιστρέφει έχοντας στο παρελθόν του φτάσει στα υψηλότερα σκαλιά της πολιτικής ιεραρχίας της. Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις που τα κατάφεραν, αντιθέτως, είναι αρκετές που απέτυχαν οικτρά. Μάλλον καμία όμως δεν είχε τα χαρακτηριστικά του Αλέξη Τσίπρα, όχι τόσο ως προς το προφίλ, το πρόσωπο και την προϊστορία, όσο το τάιμινγκ, την πολιτική συγκυρία εντός της οποίας πραγματοποιείται το σταδιακό rebranding του πρώην πρωθυπουργού, για να δανειστούμε κι εμείς τον όρο του μάρκετινγκ που έχει γίνει της… μοδός.

Όσοι μιλούν μαζί του έχουν επιβεβαιώσει ξεκάθαρα εδώ και καιρό τη σχετική φημολογία. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει την επιστροφή του. Αλλά, σε αντίθεση με άλλους που επιχείρησαν τέτοιες κινήσεις στο παρελθόν, αυτός δεν θέλει απλώς να γυρίσει στο παλιό πολιτικό σπίτι του, έστω και για να το χτίσει από την αρχή, ούτε να πάρει τη ρεβάνς ως ο παλιός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημειώνουν οι φίλοι του, στα 51 του είναι πολύ νέος για να επαναπαυτεί, έχει συλλέξει αρκετή πολιτική ωριμότητα για να αντιληφθεί λάθη του παρελθόντος και για να επιχειρήσει το απόλυτο πολιτικό πρότζεκτ. Μια πλήρη επαναφορά με στόχο την εξουσία, με έναν εντελώς διαφορετικό πολιτικό σχηματισμό, με σταθερό μονάχα τον προσανατολισμό του στον λεγόμενο «προοδευτικό χώρο» της Κεντροαριστεράς.

Το σχέδιο είναι, άλλωστε, φανερό από όλες τις πολιτικές κινήσεις του μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένοντας ανενεργός ως βουλευτής και μακριά από συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, ο Τσίπρας επιλέγει να υπάρχει στη δημόσια σφαίρα με ελάχιστες ευθείες παρεμβάσεις, με τις εκδηλώσεις του επωνύμου ιδρύματός του, ομιλίες σε ξένα πανεπιστήμια και ταξίδια στο εξωτερικό και επιλεκτικές παρουσίες του σε συνέδρια.

Ακόμη και η επιλογή του να επαναφέρει στη συζήτηση το τρομερό καλοκαίρι του 2015, μέσω του αιτήματος για δημοσίευση των πρακτικών του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών, έδειξε την υπολογιστική και τακτικιστική ικανότητά του (την οποία βέβαια ουδείς εκ των αντιπάλων του ποτέ αμφισβήτησε). Με την άρνηση της δημοσίευσής τους και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν από τις κυβερνητικές φωνές, προκάλεσε ευθέως τους αντιπάλους του χωρίς καν να ακούσουμε τη φωνή του, εμφανίζοντας εαυτόν ως το μοναδικό πρόσωπο που δεν ενδιαφερόταν να κρύψει τα παρασκήνια μιας ιστορίας στην οποία υπήρξε ο ίδιος αρνητικός πρωταγωνιστής. Κι όταν η δημοσίευσή τους έγινε τελικά δημοσιογραφικά (από το in.gr και «ΤΑ ΝΕΑ») ο Τσίπρας σιώπησε χαρακτηριστικά, αφήνοντας τους ενδιαφερόμενους πολίτες να βγάλουν μόνοι τα συμπεράσματά τους. Η σιωπή είναι, βεβαίως, εύγλωττη, όταν είναι στοχευμένη. Και δεν θα κρατήσει πολύ.

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις

Τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις του εντός του φθινοπώρου τις περιμένει όλο το πολιτικό σύστημα και κυρίως αυτοί που ισχυρίζονται το αντίθετο. Καταρχάς την ομιλία που θα δώσει στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, που θα πραγματοποιηθεί όλως τυχαίως (ή και όχι) τις ίδιες μέρες της παρουσίας εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Διεθνή Eκθεση. Η εμφάνισή του αποκτά, έτσι, σαφή στόχευση. Και μένει μόνο να αποδειχθούν ακριβείς οι πληροφορίες που τον θέλουν να ετοιμάζεται να περιγράψει το πολιτικό πλαίσιο με το οποίο θα επιχειρήσει να αντιπολιτευτεί ενεργά τη ΝΔ στις προσεχείς εκλογές και τις προτεραιότητές του. Από το περιβάλλον του μαθαίνουμε, άλλωστε, ότι έχει ήδη επιλέξει από καιρό συνεργάτες, άτομα που δεν είναι στην πολιτική σήμερα, μακριά από τους επαγγελματίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ από τους οποίους (παρά τις διάφορες φήμες και τις επιθυμίες όσων κάνουν διαρροές) έχει ήδη αποτραβηχτεί.

Το φθινόπωρο, επίσης, αναμένεται να έχει ολοκληρώσει το βιβλίο του, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα έχει τον χαρακτήρα πολιτικών απομνημονευμάτων αλλά θα αποτελέσει κατά κάποιον τρόπο και το επίσημο λανσάρισμα μιας νέας πολιτικής πλατφόρμας.

Όσο για το… ψητό, δηλαδή τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, αυτές μάλλον δεν πρέπει να τις περιμένουμε ακόμη. Εκτός απροόπτου, το σερβίρισμα θα μείνει στα στάδια των ορεκτικών μέχρι την αρχή του επόμενου έτους.

Ως τότε ο πρώην πρωθυπουργός έχει να σκεφτεί πολλά. Κι αν θέλει να ξαναβαπτιστεί εμφανιζόμενος ως το μόνο πρόσωπο που μπορεί να συσπειρώσει τον προοδευτικό κόσμο απέναντι στην κρίση των θεσμών που έχει προκαλέσει η σημερινή κυβέρνηση, θα πρέπει να φανεί γενναίος στην αυτοκριτική του. Όχι μόνο πια για το καλοκαίρι του 2015, που θα του καταλογίζει πάντα η ΝΔ, αλλά για ένα ζήτημα που δεν έχει τολμήσει ως σήμερα να αγγίξει. Για τη θεσμική λειτουργία της δικής του κυβέρνησης, της συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που είχε δώσει ουκ ολίγα δείγματα δυσανεξίας σε «αστικούς» θεσμούς, σε δυσάρεστες δικαστικές αποφάσεις, στις Ανεξάρτητες Αρχές και στην ελεύθερη κριτική από τα ΜΜΕ. Δίκαια μια μερίδα του προοδευτικού κόσμου (και δεν μιλάμε καν για όσους χαρακτηρίζονται κυρίως ως «αντι-ΣΥΡΙΖΑ») του χρεώνει εκείνες τις εκπτώσεις ως την αρχή μιας κατάστασης που όπλισε τους τότε αντιπάλους του και σημερινούς κυβερνώντες με εργαλεία πρόσφορα για πολιτική εκμετάλλευση. Κι αν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να πείσει ότι ο ίδιος άλλαξε, θα πρέπει πρωτίστως να πείσει ότι κατάλαβε.

Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα
Έργα συντήρησης 21.08.25

Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα

Το Βατικανό ανακοινώνει για το 2026 μια εξαιρετικά ευαίσθητη επέμβαση την Καπέλα Σιξτίνα, το εμβληματικό φρέσκο του Μιχαήλ Άγγελου, με στόχο τη διατήρησή του για τις επόμενες γενιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια
Απουσία Πυροπροστασίας 21.08.25

Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια

Μάρτυρες και ειδικοί μιλούν στο in για το τι έφταιξε και η Χίος ξανακάηκε για 4η φορά σε 13 χρόνια- Προδημοσίευση χάρτη του WWF Ελλάς με 33.000 καμένα στρέμματα σε Natura- Η μελέτη του Λέκκα το 2017

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
Διπλωματικά «μπαλώματα» 21.08.25

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας
Οι διδαχές 21.08.25

Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι πίστευε ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρες τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στα ανατολικά

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναπτύσσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες
Διαταγή Τραμπ 21.08.25

Αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες ζώνει τη Βενεζουέλα

Πολεμικά πλοία με χιλιάδες πεζοναύτες, ελικοπτεροφόρα αποβατικά και υποβρύχιο, δόθηκε εντολή από τον Τραμπ να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με πρόσχημα την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν, λέει πρώην διευθυντής της CIA
Πρώην διευθυντής CIA 21.08.25

«Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν»

Ο Τζον Μπρέναν, πρώην διευθυντής της CIA, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, χαρακτήρισε τον Πούτιν «έμπειρο χειραγωγό» και αναρωτήθηκε εάν έψαξαν για μικροτσίπ στη λιμουζίνα του Τραμπ.

Σύνταξη
Μεξικό: Εκτέλεσαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών
Ενοπλη επίθεση 21.08.25

Εκτέλεσαν ερμηνευτή narcocorridos στο Μεξικό

Εκτελεστές δολοφόνησαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών, τα επονομαζόμενα narcocorridos, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ευρώπη η μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, δηλώνει ο Βανς
Ουκρανία 21.08.25

Τζέι Ντι Βανς: Η Ευρώπη θα σηκώσει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι θα πρέπει «η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Σύνταξη
Δυτιχή Οχθη: «Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της, κρίνει η Ιταλία
Ιταλία 21.08.25

«Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης

«Αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης, κρίνει η Ιταλία, τονίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται».

Σύνταξη
Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 21.08.25

Το Ιράν απαντά στις απειλές της Ευρώπης για επαναφορά των κυρώσεων

Το σχήμα Ε3 απείλησε με επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, το οποίο τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να εκκινήσουν τον μηχανισμό βάσει της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
Γάζα: Το σχέδιο κατάληψής της δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, κρίνει η Χαμάς
Γάζα 21.08.25

«Κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, βλέπει η Χαμάς

Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας «μαρτυρά (...) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές», κρίνει η Χαμάς.

Σύνταξη
