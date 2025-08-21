Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Mokita: Οι άβολες αλήθειες που αποφεύγουμε να συζητήσουμε
Ευγενικές ψευδαισθήσεις 21 Αυγούστου 2025 | 06:01

Mokita: Οι άβολες αλήθειες που αποφεύγουμε να συζητήσουμε

Mokita είναι η τάση να αποφεύγουμε δύσκολες συζητήσεις για να διατηρήσουμε την αρμονία στις σχέσεις μας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Spotlight

Με τη λέξη «mokita», οι κάτοικοι των νησιών Τρόμπριαντ — σήμερα γνωστά και ως Kiriwina — στην Παπούα Νέα Γουινέα, αναγνωρίζουν τις κοινές καταπιεσμένες αλήθειες στη ζωή μας, αντικατοπτρίζοντας κάτι βαθιά ανθρώπινο: την τάση μας να αποφεύγουμε τη δυσφορία, να διατηρούμε την αρμονία και να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους από τις συνέπειες της ειλικρίνειας.

Στη Δυτική ψυχολογία, αυτό το φαινόμενο συχνά περιγράφεται ως «ευγενικές ψευδαισθήσεις» — άρρητες συμφωνίες να διατηρείται μια κοινωνικά αποδεκτή εκδοχή της πραγματικότητας, ακόμα κι αν αντιφάσκει με αυτό που όλοι ξέρουν ότι ισχύει. Αυτές οι… σιωπηλές κατανοήσεις σπάνια είναι κακόβουλες. Δεν παύουν, ωστόσο, να ενέχουν κινδύνους.

Τα «mokita» ανάμεσά μας

Συναντάμε «mokita» καθημερινά:

  • Ένας φίλος που πίνει όλο και περισσότερο και εμείς επιλέγουμε να μη θίξουμε το θέμα
  • Ένας γονιός που έχει μεγαλώσει και ίσως δεν είναι πλέον ασφαλής στο τιμόνι αλλά αποφεύγουμε να του το πούμε
  • Ένας συνάδελφος που δεν ανταποκρίνεται πια στις απαιτήσεις του ρόλου του και δεν το συζητάμε ποτέ
  • Ένας σύντροφος με νέο… ύποπτο χόμπι που κάνουμε ότι δεν βλέπουμε

Έρευνες στην κοινωνική ψυχολογία δείχνουν πως συχνά καταπιέζουμε δύσκολες συζητήσεις για να διατηρήσουμε την αρμονία στις σχέσεις μας. Η αποφυγή ίσως διατηρεί την ειρήνη βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να ροκανίσει την εμπιστοσύνη, την αυθεντικότητα και την ψυχική υγεία.

Τα «mokita» μέσα μας

Υπάρχει μια ακόμα πιο ύπουλη μορφή «mokita»: αυτή που κρύβουμε από τον εαυτό μας.

Οι ψυχολόγοι μελετούν εδώ και χρόνια τους μηχανισμούς με τους οποίους αποφεύγουμε να δούμε τις δικές μας αλήθειες. Η αυταπάτη — η ικανότητά μας να πιστεύουμε επιλεκτικά πράγματα που μας βολεύουν συναισθηματικά αντί για αυτά που είναι αντικειμενικά αληθινά — λειτουργεί σαν ένα είδος ψυχολογικής πανοπλίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η αυταπάτη μπορεί να εξελίχθηκε ως μηχανισμός επιβίωσης, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε παρά το υπαρξιακό άγχος ή τον συναισθηματικό πόνο.

Αυτό το εσωτερικό ψέμα μπορεί να εκφράζεται ως εξής:

  • «Η δουλειά μου δεν είναι και τόσο κακή» (παρόλο που μας εξουθενώνει)
  • «Θα ασχοληθώ με την υγεία μου αργότερα» (ενώ τα συμπτώματα αυξάνονται)
  • «Όλοι ψωνίζουν υπερβολικά» (ενώ ο λογαριασμός της πιστωτικής μας φουσκώνει)

Η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας εξηγεί πώς ασυνείδητα προσπαθούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στις αξίες μας και τις πράξεις μας. Αντί να αλλάξουμε συμπεριφορά, αλλάζουμε τις πεποιθήσεις μας ώστε να συμβαδίζουν με τη συμπεριφορά — συχνά μέσω δικαιολογιών, υποτίμησης ή πλήρους άρνησης της πραγματικότητας.

Γιατί αποφεύγουμε την αλήθεια

Η αυταπάτη λειτουργεί, όπως αναφέρθηκε, ως συναισθηματική προστασία. Μας βοηθά να αποφύγουμε το άβολο συναίσθημα της ευαλωτότητας, το φόβο της αποτυχίας ή τον υπαρξιακό τρόμο που μπορεί να προκύψει από την αναγνώριση, για παράδειγμα, ότι τα καλύτερα μας χρόνια ίσως πέρασαν ή ότι οι στρατηγικές αντιμετώπισης που έχουμε δεν λειτουργούν πια.

Ψυχολόγοι εξηγούν πως η άρνηση μάς βοηθά να διατηρούμε την αυτοεκτίμησή μας και να ρυθμίζουμε τη συναισθηματική ένταση. Όμως αυτό έχει κόστος: μειωμένη ευημερία, αίσθηση πως ζούμε μια ανειλικρινή ζωή και το συναισθηματικό βάρος που προκαλεί η έλλειψη αυθεντικότητας.

Πώς να αναγνωρίσεις ένα «mokita»

Αν δεν είσαι σίγουρος/η αν «κουβαλάς» κάποιο «mokita» (είτε εσωτερικά είτε στις σχέσεις σου), παρατήρησε τα εξής:

  • Εκείνο το διακριτικό σφίξιμο στο στομάχι ή μια ξαφνική ενόχληση
  • Την παρόρμηση να αλλάξεις θέμα ή να… γλυκάνεις την αλήθεια
  • Τον εσωτερικό μονόλογο του στυλ “δεν είναι και τόσο άσχημα”

Αυτές οι στιγμές είναι σαν ψυχολογικά καμπανάκια, που σε ειδοποιούν πως υπάρχει μια ευκαιρία για πιο ειλικρινή επαφή με τον εαυτό σου.

Πώς να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια

Ακολουθούν μερικά βήματα που στηρίζονται σε έρευνες για ψυχολογική ευελιξία και αποδοχή:

  • Παρατήρησε την ενόχληση χωρίς κριτική
  • Γίνε περίεργος/η και ρώτα τον εαυτό σου: «Τι μπορεί να αποφεύγω;»
  • Ονόμασε τον φόβο πίσω από το ψέμα: π.χ. απόρριψη, αβεβαιότητα, ανεπάρκεια κ.ά.
  • Ζήτα υποστήριξη αν χρειάζεται: ένας θεραπευτής ή ένας αξιόπιστος φίλος μπορεί να σε βοηθήσει να εξετάσεις την αλήθεια χωρίς ντροπή.

Ο στόχος δεν είναι η ειλικρίνεια με κάθε κόστος, αλλά η δημιουργία χώρου για την πραγματικότητα. Ύστερα, ακολουθεί η επιλογή του πώς θα ανταποκριθείς από θέση διαύγειας, όχι αποφυγής.

Όταν αντιμετωπίζουμε τα «mokita» μας, δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να αναπτυχθεί. Σταματάμε να επιλέγουμε μια ηρεμία βασισμένη σε ψευδαισθήσεις και δημιουργούμε χώρο για πιο υγιείς επιλογές, βαθύτερες σχέσεις και τελικά, μια πιο αρμονική ζωή.

Είτε λοιπόν αφορά το να κλείσεις επιτέλους εκείνο το ραντεβού με τον γιατρό, είτε το να κάνεις εκείνη τη δύσκολη συζήτηση με τον/την σύντροφό σου ή το να παραδεχτείς ότι είσαι έτοιμος/η για αλλαγή (έστω κι αν σε τρομάζει), να θυμάσαι πως η αλήθεια, αν και άβολη, είναι απελευθερωτική.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Σχέση: Κοτσουμπολεύοντας τους άλλους, έρχεστε πιο κοντά!

Economy
89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 20.08.25

Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;

Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ακριβώς στα μέτρα σας μέσα από την άνεση του σπιτιού σας, επιλέγοντας την κατάλληλη καφετιέρα espresso.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 18.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 24 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Α’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα
Έργα συντήρησης 21.08.25

Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα

Το Βατικανό ανακοινώνει για το 2026 μια εξαιρετικά ευαίσθητη επέμβαση την Καπέλα Σιξτίνα, το εμβληματικό φρέσκο του Μιχαήλ Άγγελου, με στόχο τη διατήρησή του για τις επόμενες γενιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια
Απουσία Πυροπροστασίας 21.08.25

Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια

Μάρτυρες και ειδικοί μιλούν στο in για το τι έφταιξε και η Χίος ξανακάηκε για 4η φορά σε 13 χρόνια- Προδημοσίευση χάρτη του WWF Ελλάς με 33.000 καμένα στρέμματα σε Natura- Η μελέτη του Λέκκα το 2017

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
Διπλωματικά «μπαλώματα» 21.08.25

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας
Οι διδαχές 21.08.25

Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι πίστευε ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρες τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στα ανατολικά

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναπτύσσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες
Διαταγή Τραμπ 21.08.25

Αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες ζώνει τη Βενεζουέλα

Πολεμικά πλοία με χιλιάδες πεζοναύτες, ελικοπτεροφόρα αποβατικά και υποβρύχιο, δόθηκε εντολή από τον Τραμπ να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με πρόσχημα την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν, λέει πρώην διευθυντής της CIA
Πρώην διευθυντής CIA 21.08.25

«Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν»

Ο Τζον Μπρέναν, πρώην διευθυντής της CIA, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, χαρακτήρισε τον Πούτιν «έμπειρο χειραγωγό» και αναρωτήθηκε εάν έψαξαν για μικροτσίπ στη λιμουζίνα του Τραμπ.

Σύνταξη
Μεξικό: Εκτέλεσαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών
Ενοπλη επίθεση 21.08.25

Εκτέλεσαν ερμηνευτή narcocorridos στο Μεξικό

Εκτελεστές δολοφόνησαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών, τα επονομαζόμενα narcocorridos, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ευρώπη η μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, δηλώνει ο Βανς
Ουκρανία 21.08.25

Τζέι Ντι Βανς: Η Ευρώπη θα σηκώσει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι θα πρέπει «η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Σύνταξη
Δυτιχή Οχθη: «Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της, κρίνει η Ιταλία
Ιταλία 21.08.25

«Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης

«Αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης, κρίνει η Ιταλία, τονίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται».

Σύνταξη
Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 21.08.25

Το Ιράν απαντά στις απειλές της Ευρώπης για επαναφορά των κυρώσεων

Το σχήμα Ε3 απείλησε με επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, το οποίο τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να εκκινήσουν τον μηχανισμό βάσει της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
Γάζα: Το σχέδιο κατάληψής της δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, κρίνει η Χαμάς
Γάζα 21.08.25

«Κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, βλέπει η Χαμάς

Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας «μαρτυρά (...) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές», κρίνει η Χαμάς.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο