ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 24 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 24 Αυγούστου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο πρώτος τόμος τoυ βιβλίου «Σέργιος και Βάκχος», το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Σέργιος και Βάκχος | Τόμος Α’

Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο… αγίων με καυστικό χιούμορ!

Το Βήμα εγκαινιάζει μια μεγάλη σειρά σημαντικών ιστορικών μυθιστορημάτων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη νεοελληνική λογοτεχνία. Πρώτος σταθμός, ένα έργο ξεχωριστό, τολμηρό και ανατρεπτικό: ο Α΄ τόμος του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση, ενός από τους πιο ιδιοσυγκρασιακούς και πολυδιάστατους πεζογράφους του 20ού αιώνα.

Στο κέντρο της αφήγησης, οι άγιοι Σέργιος και Βάκχος, πρώην Ρωμαίοι αξιωματικοί και μετέπειτα μάρτυρες, που αντί να αναπαύονται στον Παράδεισο, επιλέγουν να παρατηρούν – και ενίοτε να επεμβαίνουν – στα δρώμενα της Ιστορίας. Από τον περίλαμπρο ναό που τους έχτισε ο Ιουστινιανός στην Κωνσταντινούπολη, σχολιάζουν, ειρωνεύονται, προβληματίζονται και διασκεδάζουν με τα πεπραγμένα της Ρωμιοσύνης, της Εκκλησίας, των αυτοκρατόρων, των στρατηγών, των ηγετών και του λαού.

Ο Μ. Καραγάτσης (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Δημητρίου Ροδόπουλου) γεννήθηκε το 1908 και έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 1960, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο και τολμηρό έργο. Με ιδιαίτερη αφηγηματική δύναμη, μεστή γλώσσα και αιχμηρή κοινωνική ματιά, δημιούργησε μυθιστορήματα που σφράγισαν την ελληνική πεζογραφία – από τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και τον «Συνταγματάρχη Λιάπκιν», έως τη «Χίμαιρα» της Ιστορίας στο «Σέργιος και Βάκχος». Ήταν μέλος της γενιάς του ’30, αν και συχνά έξω από τις καθιερωμένες νόρμες της.

Harper’s Bazaar

Το νέο τεύχος φιλοξενεί στο εξώφυλλό του την εκρηκτική Dua Lipa, την πιο σημαντική σταρ της σύγχρονης ποπ σκηνής. Με καταγωγή από το Κόσοβο και καλλιτεχνική πορεία που άνθισε στο Λονδίνο, η επιδραστική καλλιτέχνις και αγαπημένη πρέσβειρα των μεγαλύτερων οίκων μόδας και ομορφιάς μιλά για την αναζήτηση της αληθινής αγάπης, για την πειθαρχία που τη βοηθά να κατακτά κάθε της στόχο, αλλά και για τα συναισθήματα που την κατακλύζουν όταν ερμηνεύει τα τραγούδια της.

Το Harper’s Bazaar Greece συναντά επίσης την υπέροχη Αμαλία Καβάλη, μία από τις πιο πολυσχιδείς και ταλαντούχες παρουσίες της νέας γενιάς. Η ευαίσθητη και καλλιτεχνικά ανήσυχη ηθοποιός επιστρέφει στην τηλεόραση με πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σειρά του MEGA “Οι Αθώοι”, ενώ παράλληλα συνεχίζει τη θεατρική της διαδρομή για δεύτερη χρονιά με τις “Τρεις Αδελφές” του Άντον Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, στο Εθνικό Θέατρο.

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την αλλαγή στην γκαρνταρόμπα και οι σελίδες του Harper’s Bazaar Greece αποτυπώνουν τον παλμό της μόδας. Ανακαλύψτε όλα τα εμβληματικά σύνολα που ξεχώρισαν στις διεθνείς πασαρέλες, μαζί με διαχρονικά κομμάτια που υπόσχονται να σας συνοδεύσουν για πολλές σεζόν ακόμη.

ΒΗΜΑGAZINO

Το BHMAGAZINO που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 24 Αυγούστου, όπως πάντα με το ΒΗΜΑ της Κυριακής, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του τον Τομ Κρουζ. Στα 63 του θεωρείται ο κορυφαίος της γενιάς του, αναγκάζοντας τους κυρίους Κλούνεϊ και Χανκς να… τρώνε τη σκόνη του. Πρωταγωνιστεί μόνο σε μυθικές υπερπαραγωγές, που κάνουν ρεκόρ εισπράξεων.

Επιμένει να εκτελεί χωρίς την βοήθεια κασκαντέρ, τις πλέον επικίνδυνες σκηνές. Προσέχει τρομερά την δημόσια εικόνα του, εδώ και λίγο καιρό όμως “επιτρέπει” στους παπαράτσι να τον φωτογραφίζουν με την τελευταία του κατάκτηση, την εκθαμβωτική Ανα Ντε Άρμας.