Harper’s Bazaar Greece: Έρχεται την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 24 Αυγούστου, η εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής υποδέχεται τη νέα σεζόν με μια μοναδική προσφορά: το πολυαναμενόμενο τεύχος Σεπτεμβρίου του Harper’s Bazaar Greece, του μεγαλύτερου περιοδικού μόδας, έρχεται αποκλειστικά με την εφημερίδα και υπόσχεται να ανανεώσει το στιλ, τη διάθεση και την έμπνευσή σας.

Το νέο τεύχος φιλοξενεί στο εξώφυλλό του την εκρηκτική Dua Lipa, την πιο σημαντική σταρ της σύγχρονης ποπ σκηνής. Με καταγωγή από το Κόσοβο και καλλιτεχνική πορεία που άνθισε στο Λονδίνο, η επιδραστική καλλιτέχνις και αγαπημένη πρέσβειρα των μεγαλύτερων οίκων μόδας και ομορφιάς μιλά για την αναζήτηση της αληθινής αγάπης, για την πειθαρχία που τη βοηθά να κατακτά κάθε της στόχο, αλλά και για τα συναισθήματα που την κατακλύζουν όταν ερμηνεύει τα τραγούδια της.

Το Harper’s Bazaar Greece συναντά επίσης την υπέροχη Αμαλία Καβάλη, μία από τις πιο πολυσχιδείς και ταλαντούχες παρουσίες της νέας γενιάς. Η ευαίσθητη και καλλιτεχνικά ανήσυχη ηθοποιός επιστρέφει στην τηλεόραση με πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σειρά του MEGA “Οι Αθώοι”, ενώ παράλληλα συνεχίζει τη θεατρική της διαδρομή για δεύτερη χρονιά με τις “Τρεις Αδελφές” του Άντον Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, στο Εθνικό Θέατρο.

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την αλλαγή στην γκαρνταρόμπα και οι σελίδες του Harper’s Bazaar Greece αποτυπώνουν τον παλμό της μόδας. Ανακαλύψτε όλα τα εμβληματικά σύνολα που ξεχώρισαν στις διεθνείς πασαρέλες, μαζί με διαχρονικά κομμάτια που υπόσχονται να σας συνοδεύσουν για πολλές σεζόν ακόμη. Statement τζάκετ, ανάλαφρες πλέξεις και bohemian μοτίβα συνθέτουν ένα στιλιστικό τοπίο γεμάτο ανεπιτήδευτη αύρα και masculine γοητεία.

Και επειδή η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο απαιτεί φροντίδα, στο τεύχος θα βρείτε πολύτιμες συμβουλές ομορφιάς και εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης, για να επαναφέρετε την υγεία της επιδερμίδας και των μαλλιών σας μετά την έκθεση στον ήλιο και το αλάτι της θάλασσας.

Μην το χάσετε!

Το Harper’s Bazaar Greece Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ, την Κυριακή 24 Αυγούστου