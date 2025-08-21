BHMAGAZINO: Έρχεται την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ και τον Τομ Κρουζ
Το BHMAGAZINO, που κυκλοφορεί την Κυριακή 24 Αυγούστου μαζί με το ΒΗΜΑ, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του τον σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ.
Το BHMAGAZINO που κυκλοφορεί στις 24 Αυγούστου, όπως πάντα με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ της Κυριακής, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του τον Τομ Κρουζ.
Στα 63 του θεωρείται ο κορυφαίος της γενιάς του, αναγκάζοντας τους κυρίους Κλούνεϊ και Χανκς να… τρώνε τη σκόνη του. Πρωταγωνιστεί μόνο σε μυθικές υπερπαραγωγές, που κάνουν ρεκόρ εισπράξεων. Επιμένει να εκτελεί χωρίς την βοήθεια κασκαντέρ, τις πλέον επικίνδυνες σκηνές.
Προσέχει τρομερά την δημόσια εικόνα του, εδώ και λίγο καιρό όμως «επιτρέπει» στους παπαράτσι να τον φωτογραφίζουν με την τελευταία του κατάκτηση, την εκθαμβωτική Ανα Ντε Άρμας.
Το BHMAGAZINO είναι γεμάτο με μακρινά ονειρικά ταξίδια όπως στον καινούργιο, λαμπερό κόσμο του Θιβέτ, αποκλειστικές συνεντεύξεις, εικαστικές αναφορές που μαγνητίζουν, πλωτά βασίλεια τα οποία βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες.
Το BHMAGAZINO είναι απλά σαγηνευτικό.
