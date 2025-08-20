Πρόκριση στα πέναλτι για τον Ηρακλή – Πέρασαν στη League Phase οι Athens Kallithea, Μαρκό, Ελλάς Σύρου
Ολοκληρώθηκε η προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Ηρακλή, την Athens Kallithea, τη Μαρκό και την Ελλάς Σύρου να είναι οι τελευταίες ομάδες που έκλεισαν το εισιτήριό τους για τη League Phase.
Ο Ηρακλής προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson επικρατώντας στα πέναλτι του Πανιωνίου, σε αναμέτρηση μεταξύ των δύο ιστορικών ομάδων στη Νέα Σμύρνη.
Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 1-1 κι έτσι το ματς οδηγήθηκε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι όπου οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν 2-0, όμως απέτυχαν σε τρεις διαδοχικές εκτελέσεις κι έτσι ο Ηρακλής νίκησε 3-2 με τον Θεοδόση Μαχαίρα να ευστοχεί στο τελευταίο και καθοριστικό.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Γιαννακόπουλος, Γένσεν (66′ Ζούλιας), Ασλανίδης, Κιάκος, Τσέργας, Μπεχαράνο (77′ Γιάγκομπλεφ), Παπαγεωργίου (66′ Στούπης), Ρούτσι, Μόρσεϊ, Φαν Ντερ Βάτερ (80′ Σαραμαντάς), Φελίσιο (66′ Βοΐλης)
ΗΡΑΚΛΗΣ: Στουρνάρας, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Κατσικάς, Αναστασίου (57′ Τσιντώνης), Χαμόντ, Φοφανά (57′ Βιτλής), Μαχαίρας, Κυνηγόπουλος (85′ Ντέλετιτς), Μωϋσίδης, Ντουρμισάι (75′ Γερολέμου)
Επίσης, στην επόμενη φάση πέρασαν οι δύο ομάδες που στην περσινή σεζόν αγωνίζονταν στη Γ΄ εθνική. Η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 το Νέστο Χρυσούπολης στο «Ζηρίνειο» και η Μαρκό επικράτησε με το ίδιο σκορ των Χανίων στην Κρήτη. Στη League Phase θα αγωνιστεί και η Athens Kallithea που επιβλήθηκε 1-0 του Καμπανιακού στη Χαλάστρα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στις αναμετρήσεις για την προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδας:
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/8
Μακεδονικός-Λεβαδειακός 1-2
Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 1-2
ΤΡΙΤΗ 19/8
ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος 0-4
Καλαμάτα-ΑΕΛ 1-2
Αναγ. Καρδίτσας-Κηφισιά 1-1 (2-3 στα πέναλτι)
Αιγάλεω-Παναργειακός 1-1 (6-5 στα πέναλτι)
Καβάλα-Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 στα πέναλτι)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8
Καμπανιακός-Ath. Kallithea 0-1
Πανιώνιος-Ηρακλής 1-1 (2-3 στα πέναλτι)
Χανιά-Μαρκό 0-1
Ελλάς Σύρου-Νέστος 1-0
