Προκρίσεις στη League Phase για ΑΕΛ (2-1) και Βόλο (4-0) – Έκανε την έκπληξη η Καβάλα στα πέναλτι (vid)

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, η ΑΕΛ επικράτησε 2-1 της Καλαμάτας στη Μεσσηνία και εξασφάλισε τη θέση της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος και άνοιξαν το σκορ στο 31′ με τον άλλοτε «βυσσινί», Γιώργο Παμλίδη, πηγαίνοντας με προβάδισμα στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο 45λεπτο η ομάδα της Λάρισας όμως ήταν ανώτερη και ισοφάρισε στο 53′ με κεφαλιά του αρχηγού Σοφιάν Τσακλά.

Στο 77ο λεπτό ο Σάββας Μούργος διαμόρφωσε το τελικό σκορ κι έτσι η δύο φορές κάτοχος του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Νίκησε τον… μισό ΠΑΣ ο Βόλος

Εύκολη πρόκριση πήρε ο Βόλος με 4-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα που παρατάχθηκε με αποστολή μόλις 12 ποδοσφαιριστών, ο μεγαλύτερος από τους οποίους είναι 22 ετών. Στο πλευρό τους οι γηπεδούχοι είχαν όμως τον κόσμο τους καθώς περισσότεροι από 3.000 οπαδοί βρέθηκαν στους «Ζωσιμάδες».

Στο αγωνιστικό, ο Κόμπα άνοιξε το σκορ στο 7′ και ο 19χρονος Διαμαντής Λεγκίσι, που μόλις την περασμένη εβδομάδα έγινε επαγγελματίας, σκόραρε στο 9′ για το 0-2. Το τελικό 0-4 διαμορφώθηκε στο β΄ ημίχρονο με γκολ των Χάμουλιτς (77′), Κόμπα (79′).

Η Καβάλα έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη

Είχαμε και μία μεγάλη έκπληξη στα προκριματικά του Κυπέλλου καθώς η Καβάλα έγινε η μοναδική ομάδα που απέκλεισε σύλλογο της Super League. Οι «Αργοναύτες» επικράτησαν του Πανσερραϊκού 5-4 στα πέναλτι και θα βρεθούν στη League Phase. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με πέναλτι του Ιβάν στο 71′, αλλά η Καβάλα ισοφάρισε με τρομερή κεφαλιά του Μπρέγκου στο 90+3′ και έστειλε το ματς στα πέναλτι για να πάρει την πρόκριση.

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό παιχνίδι που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι καθώς με τον ίδιο τρόπο προκρίθηκε επίσης η Κηφισιά επί της Αναγέννησης Καρδίτσας και το Αιγάλεω επί του Παναργειακού. Και τα δύο ματς ολοκληρώθηκαν στο 1-1 στην κανονική διάρκεια με την Κηφισιά να επικρατεί με 3-2 στα πέναλτι και το Αιγάλεω με 6-5.

Το πανόραμα της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας:

Δευτέρα (18/08):

Μακεδονικός – Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη (19/08):

Καλαμάτα – ΑΕΛ 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά 1-1 (2-3 πεν.)

Αιγάλεω – Παναργειακός 1-1 (6-5 πεν.)

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 0-4

Καβάλα – Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 πεν.)

Τετάρτη (20/08):

17:00 Καμπανιακός – Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος – Ηρακλής

17:00 Κισσαμικός – Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης