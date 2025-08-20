Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη – Βρίσκουν κάτοχο τα τελευταία εισιτήρια της League Phase

Πέντε ακόμη ομάδες εξασφάλισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Μετά τους Λεβαδειακό και Παναιτωλικό, την Τρίτη προκρίθηκαν επίσης Αιγάλεω, Κηφισιά, Καβάλα, ΑΕΛ και Βόλος. Σήμερα, Τετάρτη (29/8), θα βρουν κάτοχο και τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια της League Phase, για να συμπληρωθεί έτσι η τελική 20άδα της διοργάνωσης.

Το σημαντικότερο παιχνίδι της ημέρας είναι αυτό ανάμεσα σε Πανιώνιο και Ηρακλή στη Νέα Σμύρνη, με ένα ντέρμπι από τα… παλιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και οι δύο ομάδες, άλλωστε, έχουν παράλληλα ως στόχο την επιστροφή τους στην Stoiximan Super League, θέλοντας να κατακτήσουν την πρωτιά σε Νότιο και Βόρειο όμιλο αντίστοιχα.

Τα άλλα τρία ματς, αποτελούν επίσης μάχες μεταξύ ομάδων που συμμετέχουν στη Super League 2. Η μονομαχία των νεοφώτιστων ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Νέστο Χρυσούπολης, η αναμέτρηση Χανιά-Μαρκό που θα γίνει στη Βέροια και το Καμπανιακός-Athens Kallithea με φαβορί τους φιλοξενούμενους.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα του προκριματικού γύρου για το Κύπελλο Ελλάδας:

Δευτέρα (18/08)

Μακεδονικός-Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη (19/08)

Αιγάλεω-Παναργειακός 1-1 (6-5 πεν.)

Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά 1-1 (2-3 πεν.)

Καβάλα-Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 πεν.)

Καλαμάτα-ΑΕΛ 1-2

ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος 0-4

Τετάρτη (20/08)

Καμπανιακός-Athens Kallithea (17:00)

Χανιά-Μαρκό (17:00)

Πανιώνιος-Ηρακλής (17:00 – Cosmote Sport 1)

Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης (17:15)



Οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στη League Phase:

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Άρης

Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος

ΟΦΗ

Ηλιούπολη

Λεβαδειακός

Παναιτωλικός

ΑΕΛ Novibet

Βόλος

Αιγάλεω

Κηφισιά

Καβάλα