Οι 16 ομάδες που βρίσκονται ήδη στη League Phase του Κυπέλλου και το νέο φορμάτ
Ποδόσφαιρο 19 Αυγούστου 2025 | 23:28

Οι 16 ομάδες που βρίσκονται ήδη στη League Phase του Κυπέλλου και το νέο φορμάτ

Αναλυτικά το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson που από φέτος έχει νέα μορφή. Πόσες θέσεις είναι ανοιχτές για τη League Phase και το φορμάτ ως τον τελικό.

Τέσσερις θέσεις μένουν ανοιχτές για να συμπληρωθεί η 20άδα που θα διαμορφώσει τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, στο νέο φορμάτ της διοργάνωσης. Ήδη 16 έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην κύρια φάση και οι επόμενες τέσσερις αναμένεται να γίνουν αύριο (20/8) γνωστές, όταν και θα διεξαχθούν τα τέσσερα τελευταία ζευγάρια των προκριματικών.

Λεβαδειακός και Παναιτωλικός έγιναν χθες οι πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν μέσων της πρώτης φάσης και σήμερα είχαμε άλλες πέντε. Ο λόγος για τις ΑΕΛ, Βόλο, Κηφισιά, Καβάλα και Αιγάλεω ενώ το πρόγραμμα των προκριματικών κλείνει με τέσσερις αναμετρήσεις.

Αναλυτικά το πανόραμα της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson:

Δευτέρα (18/08):

Μακεδονικός – Λεβαδειακός 1-2
Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη (19/08):

Καλαμάτα – ΑΕΛ 1-2
Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά 1-1 (2-3 πεν.)
Αιγάλεω – Παναργειακός 1-1 (6-5 πεν.)
ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 0-4
Καβάλα – Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 πεν.)

Τετάρτη (20/08):

17:00 Καμπανιακός – Athens Kallithea
17:00 Πανιώνιος – Ηρακλής
17:00 Κισσαμικός – Μαρκό
17:15 Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης

Οι 16 ομάδες της League Phase: 

Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Άρης
Αστέρας AKTOR
Ατρόμητος
ΟΦΗ
Ηλιούπολη
Λεβαδειακός
Παναιτωλικός
Αιγάλεω
Κηφισιά
Καβάλα
ΑΕΛ Novibet
Βόλος

To format του Κυπέλλου Ελλάδας

Η κλήρωση στη League Phase θα πραγματοποιηθεί με βάση τα πέντε γκρουπ δυναμικότητας που θα δημιουργηθούν και θα έχουν από 4 ομάδες το καθένα. Οι ομάδες θα ενταχθούν στα γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη θέση που κατέχουν στον πίνακα κατάταξης της League Phase.

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και θα παίξει 4 αγώνες, οι οποίοι θα είναι 2 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας. Το σύνολο των αγώνων θα είναι 40.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία των 20 ομάδων για τη League Phase θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση και ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στα playoffs.

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).
2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).
3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).
4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.
2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου.

