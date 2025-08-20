Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας την Πέμπτη
- Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους
- Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
- Λέκκας: «Η κλιματική κρίση είναι εδώ» – Αναγκαίες οι λύσεις για την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων
- Κλιμακώνει την επίθεση κατά της Fed ο Τραμπ – Ζητά την παραίτηση μέλους του ΔΣ
Μεγάλος παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Πέμπτη, 21 Αυγούστου, σε 16 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Πού είναι αυξημένος ο κίνδυνος φωτιάς την Πέμπτη
«Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο Πέμπτη 21/08
Υψηλός κίνδυνος 3 σε:
Αττική, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία, Δωδεκάνησα, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Αχαΐα και Ηλεία».
⚠ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου🔥για αύριο Πέμπτη 21/08
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍#Αττική #Φωκίδα #Αιτωλοακαρνανία
📍#Αργολίδα #Κορινθία #Μεσσηνία
📍#Δωδεκάνησα #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία
📍#Ρέθυμνο #Ηράκλειο #Λασίθι
📍περιοχές #Αχαΐα #Ηλεία
ℹ https://t.co/rAEzmqBTXX… pic.twitter.com/yqHVrk5yWP
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2025
Τι να κάνετε αν η φωτιά πλησιάζει στο σπίτι σας
- Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
- Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
- Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.
- Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι.
- Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.
- Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.
- Τοποθετήστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη.
- Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού.
- Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς.
Μόλις περάσει η πυρκαγιά
- Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν.
- Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.
Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας
- Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.
- Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.
- Αν παραμείνετε στο σπίτι:
– Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.
– Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει μέσα ο καπνός.
– Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
– Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.
– Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
– Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό.
– Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.
– Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητήστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι.
- Αν διαταχθεί οργανωμένη απομάκρυνση από την περιοχή ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.
- Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
- Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)
- «1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας
- Κλιμακώνει την επίθεση κατά της Fed ο Τραμπ – Ζητά την παραίτηση μέλους του ΔΣ
- Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)
- ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις