Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αιγαίο και Κρήτη

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

-Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Δείτε τον χάρτη