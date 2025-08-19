newspaper
Σημαντική είδηση:
18.08.2025 | 22:51
Σεισμός 4,3R στην Καρδίτσα
Κίνα: Εντονη αντίδραση του Πεκίνου για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ που υποκινούν «αντιπαραθέσεις»
Κόσμος 19 Αυγούστου 2025 | 02:00

Κίνα: Εντονη αντίδραση του Πεκίνου για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ που υποκινούν «αντιπαραθέσεις»

Η Γερμανία «να μην υποκινεί αντιπαραθέσεις», τονίζει μεταξύ άλλων το Πεκίνο, αντιδρώντας σε δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ για τον ρόλο της Κίνας στην Ασία και στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Spotlight

«Να μην υποκινεί αντιπαραθέσεις» και «να μην υπερτονίζει τις εντάσεις» ζήτησε από τη Γερμανία η Κίνα, αντιδρώντας στα σχόλια του γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος από την Ιαπωνία έκανε λόγο για «όλο και πιο επιθετική» Κίνα στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού, αλλά και για «υποστήριξη του Πεκίνου στη ρωσική πολεμική μηχανή» εναντίον της Ουκρανίας (στη φωτογραφία του Reuters/Kim Kyung-Hoon, επάνω, ο Βάντεφουλ κατά τη διάρκεια των επίμαχων δηλώσεών του στο Τόκιο) .

«Η Κίνα απειλεί επανειλημμένα, λίγο πολύ ανοιχτά, να αλλάξει μονομερώς το status quo και να μετακινήσει τα σύνορα προς όφελός της» στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού, δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ από το Τόκιο, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία.

Η Γερμανία «να μην υποκινεί αντιπαραθέσεις και να μην υπερτονίζει τις εντάσεις», δηλώνει το Πεκίνο

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε σε «ολοένα και πιο επιθετική» συμπεριφορά της Κίνας στο Στενό της Ταϊβάν και στις θάλασσες της Ανατολικής και Νότιας Κίνας.

«Οποιαδήποτε κλιμάκωση σε αυτό το ευαίσθητο κέντρο για το διεθνές εμπόριο, θα είχε σοβαρές συνέπειες στην παγκόσμια ασφάλεια και στην παγκόσμια οικονομία (…) Το διακύβευμα εδώ είναι οι θεμελιώδεις αρχές της συνύπαρξής μας διεθνώς», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Γιόχαν Βάντεφουλ επέκρινε την «υποστήριξη της Κίνας προς τη ρωσική πολεμική μηχανή» και στον «μοναδικό» ρόλο του Πεκίνου στη σύγκρουση, λέγοντας:

«Χωρίς αυτόν, ο επιθετικός πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας δεν θα ήταν εφικτός. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής αγαθών διπλής χρήσης για τη Ρωσία και ο καλύτερος πελάτης της για την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία καθίσταται εφικτός μόνο χάρη στην Κίνα».

Η Γερμανία «να μην υποκινεί αντιπαραθέσεις και να μην υπερτονίζει τις εντάσεις», ήταν η απάντηση του εκπροσώπου του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Μινγκ, ο οποίος δήλωσε ότι η κατάσταση στην Ανατολική Σινική Θάλασσα και στη Νότια Σινική Θάλασσα «παραμένει γενικά σταθερή».

«Εσωτερική υπόθεση»

«Καλούμε τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν τις χώρες της περιοχής, να επιλύσουν τα ζητήματα μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων και να διαφυλάξουν το κοινό συμφέρον της ειρήνης και της σταθερότητας, αντί να υποκινούν την αντιπαράθεση και να υπερτονίζουν τις εντάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Βάντεφουλ.

Ειδικά μάλιστα για το ζήτημα της Ταϊβάν, τόνισε ότι πρόκειται για «εσωτερική υπόθεση» της Κίνας.

Μετά την Ιαπωνία, ο Γιόχαν Βάντεφουλ θα μεταβεί στην Ινδονησία.

Πηγή: ΑΠΕ

Κόσμος
Τραμπ: «Πράσινο φως» για τριμερή συνάντηση με Ζελένσκι και Πούτιν

Τραμπ: «Πράσινο φως» για τριμερή συνάντηση με Ζελένσκι και Πούτιν

Κόσμος
Ζελένσκι: Συζητήσαμε με Τραμπ για ανταλλαγή εδαφών αλλά…

Ζελένσκι: Συζητήσαμε με Τραμπ για ανταλλαγή εδαφών αλλά…

