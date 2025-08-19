«Η Τζιρόνα ετοιμάζει νέα πρόταση για τον Ουναΐ»

Ο Αζεντίν Ουναΐ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν πέρσι στον Παναθηναϊκό ως δανεικός, καταγράφοντας 30 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ και αναγκάζοντας αρκετές ομάδες του εξωτερικού να εξετάσουν σοβαρά την περίπτωσή του για φέτος.

Οι «πράσινοι» προσέφεραν στη Μαρσέιγ 10 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του, ωστόσο, ο ίδιος ο Μαροκινός μέσος δεν «ψήθηκε» για επιστροφή στη Super League, προτιμώντας έναν πιο ανταγωνιστικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Η Ισπανία θα ήταν μια ιδανική περίπτωση για τον 24χρονο και αυτό ακριβώς γνωρίζει καλά η Τζιρόνα, η ομάδα που προσπαθεί εδώ και καιρό να αποσπάσει το «ναι» της Μαρσέιγ για την αγορά του.

Στα 5 εκατ. συν μπόνους η προσφορά της Τζιρόνα

Όπως μάλιστα μετέδωσε το γνωστό Africafoot, ο σύλλογος της Καταλονίας ανέβασε κι άλλο την προσφορά του, ενώ και ο ίδιος ο παίκτης πλέον πιέζει με κάθε τρόπο. Συγκεκριμένα, οι Αφρικανοί σημειώνουν ότι η Τζιρόνα προσφέρει 5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους στους Μασσαλούς, ενώ μάλιστα έχει ήδη συμφωνήσει πλήρως με τον Ουναΐ για το συμβόλαιό του.

Το ρεπορτάζ μάλιστα σημειώνει ότι… εξέλιξη υπάρχει και από την πλευρά της ανένδοτης μέχρι πρότινος Μαρσέιγ, η οποία πλέον φέρεται να ζητά ένα ποσό κοντά στα 8 εκατ. ευρώ, κάτι που δείχνει την πρόθεσή της να… αποχωριστεί τον παίκτη αργά ή γρήγορα.