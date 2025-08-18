«Η Εσπανιόλ εξετάζει ξανά τον Αζεντίν Ουναΐ»

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Μαρσέιγ για τον Ουναΐ και ενώ άλλα δημοσιεύματα εμπλέκουν και την Τραμπζονσπόρ στην απόκτηση του Μαροκινού, ένα άλλο ρεπορτάζ «βάζει στο κόλπο» και την Εσπανιόλ.

Συγκεκριμένα η ομάδα της Βαρκελώνης υποστηρίζει οτι η ομάδα της Βαρκελώνης επέστρεψε στην διεκδίκησή του μετά την ανεπιτυχή «κρούση» που είχε κάνει στη Μαρσέιγ τον περασμένο Ιούνιο.

Ειδικότερα η σελίδα «rueenespanol20.com»,υποστηρίζει ότι η Εσπανιόλ έχει έρθει εκ νέου σε επαφή με τους Μασσαλούς για τον Ουναΐ, έχοντας ως διαπραγματευτικό «ατού», το γεγονός ότι αγωνίζεται σε ένα εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων όπως είναι η La Liga.

«Η Εσπανιόλ εξετάζει ξανά τον Αζεντίν Ουναχί. Ο Μαροκινός διεθνής, ο οποίος ήταν ήδη στο στόχαστρό της νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, συνδέεται ξανά με την ομάδα μετά από δημοσιεύματα, τα οποία κάνουν λόγο για προσφορές από την Τραμπζονσπόρ, την Αλ Ιτιχάντ και την ίδια την Εσπανιόλ.

Το ενδιαφέρον των «Μπλε και λευκών» δεν είναι κάτι καινούργιο. Τον Ιούνιο, το ESPN αποκάλυψε ότι ο σύλλογος παρακολουθούσε στενά τον Ουναΐ, γνωρίζοντας ότι είναι ένας μοναδικός μέσος με ποιότητα, και την ικανότητα να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Δεσμεύεται συμβόλαιο με την Ολιμπίκ Μαρσέιγ μέχρι το 2026, αν και όλα δείχνουν ότι το μέλλον του θα είναι μακριά από το Βελοντρόμ.

Η τελευταία του σεζόν στην Ελλάδα μιλάει από μόνη της: 37 αγώνες, 4 γκολ και 7 ασίστ, επιπλέον της αναγνώρισης των οπαδών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τον ψήφισαν ως τον καλύτερο παίκτη της σεζόν. Οι Έλληνες δεν θέλουν να τον αφήσουν να φύγει και έχουν ήδη κάνει δύο προσπάθειες για να τον αποκτήσουν. Πρώτα με προσφορά 5 εκατομμυρίων ευρώ και στη συνέχεια με δανεισμό και οψιόν αγοράς για 6 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η εξέλιξη ανοίγει την «πόρτα» για την Εσπανιόλ. Ο Ουναΐ θα χαιρόταν να αγωνιστεί στην Ιβηρική χώρα, έναν προορισμό που πάντα θεωρούσε προτεραιότητα. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι το οικονομικό. Η συναλλαγή δεν είναι απλή και ο καταλανικός σύλλογος θα πρέπει να τακτοποιήσει τους λογαριασμούς του για να καταστεί βιώσιμη.

Έχοντας ξεκινήσει από την Ακαδημία Μοχάμεντ ΣΤ΄, ο Ουναΐ έχει πραγματοποιήσει μια ενδιαφέρουσα καριέρα στην Ευρώπη: Στρασβούργο, Αβράνς, Ανζέ, όπου σκόραρε ένα γκολ στο ντεμπούτο του εναντίον της Λυών και από τον Ιανουάριο του 2023, Μαρσέιγ. Εκεί, ξεκίνησε δυναμικά, σκοράροντας μάλιστα στο ντεμπούτο του εναντίον της Ναντ, αλλά τελικά βρέθηκε εκτός πλάνων του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι κι έτσι παραχωρήθηκε δανεικός στον Παναθηναϊκό.

Σήμερα, το όνομά του αναφέρεται ξανά έντονα στην Κορνεγιά-Ελ Πρατ (σ.σ. έδρα της Εσπανιόλ). Το προφίλ του Ουναΐ ταιριάζει απόλυτα με αυτό που ψάχνει ο προπονητή Μανόλο Γκονζάλες: έναν μέσο με την ικανότητα, το ταλέντο και την εμπειρία για να κάνει ένα ποιοτικό άλμα μπροστά στη μεσαία γραμμή της ομάδας» σχολιάζει το ισπανικό δημοσίευμα.