Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους από τον Δήμο Πειραιά και τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 19 Αυγούστου 2025

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους από τον Δήμο Πειραιά και τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά

Έμπρακτη στήριξη του δήμου Πειραιά στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας.

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά «Piraeus TeamUp» συγκεντρώνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας.

Οι πολίτες μπορούν να συνδράμουν στην κοινή αυτή προσπάθεια με τη συγκέντρωση των εξής αγαθών:

  • Τρόφιμα μακράς διαρκείας
  • Παιδικές τροφές
  • Είδη ατομικής υγιεινής

Τα είδη συγκεντρώνονται στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά (Πλατεία Κοραή, Ισόγειο Δημαρχείου) έως την Δευτέρα 25 Αυγούστου και ώρες 09:00-19:00.

Αλληλεγγύη

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Ως Δήμος Πειραιά ανταποκριθήκαμε άμεσα στη πρωτοβουλία του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά να συγκεντρώσει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για όσους επλήγησαν από τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, ώστε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται και βρίσκονται σε ανάγκη.

Καλούμε μέσω του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά τους πολίτες, να συνδράμουν σε αυτή τη σημαντική κοινωνική δράση. Είμαι βέβαιος ότι οι Πειραιώτες θα ανταποκριθούν για ακόμα μια φορά, δείχνοντας την ευαισθησία και την αλληλεγγύη που τους διακρίνει».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά (ΣΔΥΠ) κ. Άγγελος Σάμιος, ανέφερε:

«Ο Σύλλογος μας πάντα δίπλα στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη δείχνοντας το ανθρωπιστικό του πρόσωπο, προχωρά σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά στη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους.

Μία κίνηση ευαισθητοποίησης που όλοι θα πρέπει ν’ αγκαλιάσουμε με σκοπό να σταθούμε δίπλα στον άνθρωπο που μας χρειάζεται στις δύσκολες αυτές μέρες. Στον συνάνθρωπο που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Εάν θέλετε και εσείς να προσφέρετε επικοινωνήστε μαζί μας. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, είναι πολύτιμη».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού κα. Ελλάς (Ελίνα) Βερυκάκη, δήλωσε:

«Αποτελεί ηθική υποχρέωση και στάση ζωής για εμάς η έμπρακτη συμπαράσταση στον δοκιμαζόμενο συνάνθρωπό μας. Για αυτό καλώ τους συμπολίτες μας να συνδράμουμε καθοριστικά στην κοινή προσπάθεια, προσφέροντας από το υστέρημά μας, στους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας, που τόσο μας έχουν ανάγκη αυτές τις δύσκολες ώρες.

Είμαι πεπεισμένη ότι ο Πειραιάς θα αποδείξει για ακόμη μια φορά τον λόγο για τον οποίο δικαιολογημένα αποκαλείται πόλη του φιλότιμου και της ανθρωπιάς».

