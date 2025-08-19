Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αύγουστος: Τσάρκα με τον σκύλο μας στην Αττική – Έξι μαγευτικοί προορισμοί
Pet Stories 19 Αυγούστου 2025 | 10:00

Αύγουστος: Τσάρκα με τον σκύλο μας στην Αττική – Έξι μαγευτικοί προορισμοί

Ο Αύγουστος είναι ο ιδανικός μήνας για να κάνουμε τσάρκα με το αυτοκίνητο και να επισκεφτούμε τοποθεσίες, παρέα με τον σκύλο μας, ώστε να περάσουμε φίνα!

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Spotlight

Οι περίπατοι σε νέα περιβάλλοντα είναι ό,τι καλύτερο για τον σκύλο, γιατί, ως γνωστόν, λατρεύει την εξερεύνηση.

Ο Αύγουστος, λοιπόν, που οι αποστάσεις μικραίνουν στην Αττική (καθώς οι περισσότεροι βρίσκονται εκτός «συνόρων»), είναι ευκαιρία να επισκεφτούμε μέρη που θα μας αναζωογονήσουν.

«Από τη μία άκρη της Αττικής έως την άλλη υπάρχουν τεράστιοι χώροι αναψυχής για όλα τα μέλη της οικογένειας. Ιδανικά πάρκα για μεγάλες βόλτες με τον σκύλο μας, ώστε να κάνει… τις δημόσιες σχέσεις του (κοινωνικοποίηση) και, παράλληλα, να εκτονωθεί», λέει ο εκπαιδευτής σκύλων, Μιχάλης Διαμαντάρας. Και προτείνει χώρους και πάρκα, προκειμένου να ξεφύγουμε από την καθημερινότητά μας.

Το Άλσος Συγγρού

Στα σύνορα των όμορων Δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς υπάρχει το εντυπωσιακό Άλσος Συγγρού. Η κύρια είσοδός του βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Κατά τη θερινή περίοδο πολλά πάρκα κλείνουν, λόγω της επικινδυνότητας πυρκαγιάς

Ο σκύλος απαγορεύεται να είναι ελεύθερος

Πρόκειται για ένα δάσος μέσα στην πόλη, με άπειρα μονοπάτια και πυκνή βλάστηση.

Είναι το κατάλληλο μέρος για βόλτα με τον σκύλο, κάτω από τα δένδρα. Αξιοθέατα του Άλσους είναι ο Πύργος του Ανδρέα Συγγρού και το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ)

Το ΟΑΚΑ βρίσκεται στο Μαρούσι και έχει δύο κεντρικές εισόδους. Μία επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη και άλλη μία επί της Λεωφόρου Κύμης.

Είναι ένας τεράστιος χώρος που ενδείκνυται για βόλτες, τρέξιμο και ποδήλατο. Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ αποτελούν αξιοθέατα, καθώς όταν η Ελλάδα ανέλαβε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έγιναν διάφορα έργα, που εντυπωσιάζουν.

Ο περιβάλλοντας χώρος έχει χαμηλή, σχετικά,βλάστηση. Και έτσι, τους καλοκαιρινούς μήνες, ο ήλιος είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός για τους τετράποδους φίλους μας.


Γι’ αυτό, οι ιδανικές ώρες για βόλτες με τον σκύλο μας είναι οι πολύ πρωινές, είτε αργά το απόγευμα ή το βράδυ, καθώς ο χώρος φωτίζεται καλά.

Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»

Στα σύνορα Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού, απλώνεται το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». Οι δύο κύριες είσοδοι είναι επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας και επί της Λεωφόρου Φυλής.

Το μεγαλύτερο πάρκο της Αττικής, συνδυάζει πολλές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Έχει υπαίθριο γυμναστήριο, παιδική χαρά και χώρους για τρέξιμο.

Το πάρκο διαθέτει επίσης, μαγαζιά εστίασης, πάγκους για πικ – νικ και πολλές βρύσες.

Περπατώντας, μαζί με τον σκύλο μας θα ανακαλύψουμε λίμνες, θα δούμε και θα ακούσουμε το κελάηδισμα εκατοντάδων ειδών πουλιών.

Είναι ένα ιδανικό περιβάλλον για την κοινωνικοποίηση και την εκτόνωση του σκύλου μας.

Αυτό που αξίζει να δούμε, είναι ο πύργος της Βασίλισσας Αμαλίας.

Ο Λόφος Φασκομηλιάς

Στη Βουλιαγμένη, πάνω από τη λίμνη, υπάρχει ο λόφος της Φασκομηλιάς.

Η βλάστησή του είναι χαμηλή και μπορούμε να ακολουθήσουμε τις χωμάτινες, ήσυχες διαδρομές, με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αργοσαρωνικού.

Οι κατάλληλες ώρες για να απολαύσουμε τη βόλτα με τον σκύλο μας, είναι από τις 07:30 έως τις 10:00 και από τις 19:00 έως τη δύση του ηλίου. Θα πρέπει να έχουμε μαζί μας νερό γιατί στον λόφο δεν θα βρούμε καμία βρύση.

Κατά τις βραδινές ώρες δεν υπάρχει φωτισμός.

Η είσοδος είναι από την οδό Σαμφούς και οι θέσεις για πάρκινγκ είναι … όποιος προλάβει!

Υπάρχει, ακόμη μία είσοδος από την παραλιακή (Λιμανάκια) και είναι απέναντι από γνωστό κλαμπ, όπου ο χώρος στάθμευσής είναι απεριόριστος.

Ο Πολυχώρος Λιπασμάτων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Μία τεράστια έκταση με θέα το λιμάνι του Πειραιά. Ο χώρος διαθέτει πάρκο σκύλων, αναψυκτήριο και πάρκινγκ.


Η είσοδος είναι από την οδό Μιχαληνού, ή παραπλεύρως της Ε1 πύλης.

Το Σκοπευτήριο Καισαριανής

«Ιστορικός τόπος η Καισαριανή, γνωστός για την εκτέλεση αντιστασιακών κατά την Κατοχή. Πευκόφυτος χώρος, ιδανικός για περπάτημα με τον σκύλο μας. Έχει οργανωμένο πάρκο σκύλων, χώρους με γκαζόν και άφθονη σκιά», περιγράφει ο κ. Διαμαντάρας.

Από την πλευρά της Καισαριανής, η είσοδος είναι πίσω από το Γήπεδο της Νήαρ Ήστ, ενώ υπάρχει και πρόσβαση από την οδό Διστόμου, Βύρωνας.

Προσοχή

Κατά τη θερινή περίοδο πολλά πάρκα κλείνουν, λόγω της επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Είναι καλό, προτείνει ο κ. Διαμαντάρας, πριν επισκεφτούμε αυτούς τους χώρους, να ενημερωθούμε.

Τέλος, ο εκπαιδευτής επισημαίνει: «Πάντα θα πρέπει να διαθέτουμε στον σκύλο μας νερό και να έχουμε μαζί μας σακουλάκια, προκειμένου να μαζέψουμε τις ακαθαρσίες του. Επίσης, ο σκύλος απαγορεύεται να είναι ελεύθερος, σύμφωνα με τον νόμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σκύλος έχει ανάγκη την κοινωνικοποίηση και την εκτόνωση, καθημερινά. Και είναι ό,τι καλύτερο να γίνονται σε χώρους ευχάριστους, ώστε να περνάμε όλοι καλά».

O εκπαιδευτής σκύλων, Μιχάλης Διαμαντάρας

● Ο κ. Μιχάλης Διαμαντάρας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως συνοδός στρατιωτικών σκύλων στην Πολεμική Αεροπορία το 1990, όπου υπηρέτησε επί 10 χρόνια.

Από το 2000 ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Και, όπως λέει: «Έχω εκπαιδεύσει σκύλους, σχεδόν όλων των φυλών. Λαμβάνοντας πάντα υπ΄όψιν, τόσο τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του σκύλου, όσο και τις ανάγκες του κηδεμόνα του.
Στόχος μου είναι με την προεκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, τη βασική υπακοή, αλλά και τη επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, να διαμορφωθεί η συμπεριφορά του σκύλου, ώστε να τον βοηθήσουμε να κατανοήσει τη θέση του μέσα στην οικογένεια.
Έτσι, με ήρεμο και κυρίως με μεθοδευμένο τρόπο, θα δημιουργηθεί μια σχέση υπακοής, σεβασμού και αγάπης».

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Business
ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Στεκόμαστε πλάι τους 17.08.25

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα
Αλληλεγγύη = Δύναμη 14.08.25

Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα

Στην Πάτρα την ώρα που οι φλόγες την «περικύκλωναν», οι κινήσεις που έγιναν για τη διάσωση των ζώων, όπως περιγράφονται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, υπήρξαν καθοριστικές.

Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)

Όλα έδειχναν ότι ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα κατέληγε στο Μάντσεστερ και τη Σίτι, ωστόσο σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ από την Αγγλία, η άλλη ομάδα της πόλης -η Γιουνάιτεντ- είναι αυτή που πάει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»!

Σύνταξη
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης

Οι διαδικτυακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο των χθεσινών συναντήσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους ηγέτες

Σύνταξη
Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Σχέδιο «Αμάλθεια» 19.08.25

Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου

Σύνταξη
Ακρίβεια: «Καυτός» Σεπτέμβριος για τους καταναλωτές – Διαρκείς ανατιμήσεις αδειάζουν το πορτοφόλι
Απελπισία 19.08.25

«Καυτός» Σεπτέμβριος για τους καταναλωτές - Διαρκείς ανατιμήσεις αδειάζουν το πορτοφόλι

Καλπάζει η ακρίβεια - «Οι παραγωγοί, οι αγρότες αλλά και οι έμποροι κοιτάνε να βγάλουν τα σπασμένα» λέει ο πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος

Σύνταξη
Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Διεργασίες 19.08.25

Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι ελπίζουν να υπάρξουν τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν, του οποίου, πάντως, οι δυνάμεις προχωρούν αργά προς τα ανατολικά της Ουκρανίας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Β’)
Language 19.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Β’)

Σπανιότατες είναι στον Όμηρο οι λέξεις «δούλη» (μόνο στο θηλυκό γένος) και «ανδράπους» (ανδράποδον, δούλος, σκλάβος), ενώ ο όρος «γυναίκες» συχνά δηλώνει τις δούλες, τις σκλάβες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα τουριστών
Καταγγελία 19.08.25

Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα τουριστών

Όπως αναφέρει η μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, πήραν ένα ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου και κάποια χιλιόμετρα παρακάτω ο ταξιτζής αποφάσισε να τους κατεβάσει από το ταξί, ώστε να πάρει στην κούρσα του τουρίστες που περίμεναν με τις βαλίτσες τους.

Σύνταξη
Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs
Champions League 19.08.25

Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στοχεύει στην επιστροφή της στη League Phase του Champions League και η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, η Ρέιντζερς είναι το τελευταίο εμπόδιό της. Σπουδαία ματς σε Βελιγράδι και Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Άγιος Παντελεήμονας: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου
Σκληρή συμμορία 19.08.25

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο άνδρας που είναι γνώριμος των Αρχών για σοβαρές υποθέσεις πυροβολήθηκε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου - Προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ. για την εκτέλεση και ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος
«Είμαστε η ελπίδα» 19.08.25

Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος

Η ακτιβίστρια, επιχειρηματίας και μοντέλο με έδρα το Ντουμπάι Ναντίν Αγιούμπ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τον παλαιστινιακό λαό στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος με ηχηρό μήνυμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Φωτογραφικό στιγμιότυπο 19.08.25

Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται ραβασάκια για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς – Τα πρόστιμα ανά παράβαση
Διασταυρώσεις και έλεγχοι 19.08.25

Έρχονται ραβασάκια από ΑΑΔΕ για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τα πρόστιμα ανά παράβαση

Οι οδηγοί μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους - Διπλάσια τέλη κυκλοφορίας σε όσους δεν έχουν πληρώσει και δεν συμμορφωθούν

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο