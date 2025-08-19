Οι περίπατοι σε νέα περιβάλλοντα είναι ό,τι καλύτερο για τον σκύλο, γιατί, ως γνωστόν, λατρεύει την εξερεύνηση.

Ο Αύγουστος, λοιπόν, που οι αποστάσεις μικραίνουν στην Αττική (καθώς οι περισσότεροι βρίσκονται εκτός «συνόρων»), είναι ευκαιρία να επισκεφτούμε μέρη που θα μας αναζωογονήσουν.

«Από τη μία άκρη της Αττικής έως την άλλη υπάρχουν τεράστιοι χώροι αναψυχής για όλα τα μέλη της οικογένειας. Ιδανικά πάρκα για μεγάλες βόλτες με τον σκύλο μας, ώστε να κάνει… τις δημόσιες σχέσεις του (κοινωνικοποίηση) και, παράλληλα, να εκτονωθεί», λέει ο εκπαιδευτής σκύλων, Μιχάλης Διαμαντάρας. Και προτείνει χώρους και πάρκα, προκειμένου να ξεφύγουμε από την καθημερινότητά μας.

Το Άλσος Συγγρού

Στα σύνορα των όμορων Δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς υπάρχει το εντυπωσιακό Άλσος Συγγρού. Η κύρια είσοδός του βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Κατά τη θερινή περίοδο πολλά πάρκα κλείνουν, λόγω της επικινδυνότητας πυρκαγιάς

Πρόκειται για ένα δάσος μέσα στην πόλη, με άπειρα μονοπάτια και πυκνή βλάστηση.

Είναι το κατάλληλο μέρος για βόλτα με τον σκύλο, κάτω από τα δένδρα. Αξιοθέατα του Άλσους είναι ο Πύργος του Ανδρέα Συγγρού και το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ)

Το ΟΑΚΑ βρίσκεται στο Μαρούσι και έχει δύο κεντρικές εισόδους. Μία επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη και άλλη μία επί της Λεωφόρου Κύμης.

Είναι ένας τεράστιος χώρος που ενδείκνυται για βόλτες, τρέξιμο και ποδήλατο. Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ αποτελούν αξιοθέατα, καθώς όταν η Ελλάδα ανέλαβε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έγιναν διάφορα έργα, που εντυπωσιάζουν.

Ο περιβάλλοντας χώρος έχει χαμηλή, σχετικά,βλάστηση. Και έτσι, τους καλοκαιρινούς μήνες, ο ήλιος είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός για τους τετράποδους φίλους μας.



Γι’ αυτό, οι ιδανικές ώρες για βόλτες με τον σκύλο μας είναι οι πολύ πρωινές, είτε αργά το απόγευμα ή το βράδυ, καθώς ο χώρος φωτίζεται καλά.

Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»

Στα σύνορα Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού, απλώνεται το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». Οι δύο κύριες είσοδοι είναι επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας και επί της Λεωφόρου Φυλής.

Το μεγαλύτερο πάρκο της Αττικής, συνδυάζει πολλές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Έχει υπαίθριο γυμναστήριο, παιδική χαρά και χώρους για τρέξιμο.

Το πάρκο διαθέτει επίσης, μαγαζιά εστίασης, πάγκους για πικ – νικ και πολλές βρύσες.

Περπατώντας, μαζί με τον σκύλο μας θα ανακαλύψουμε λίμνες, θα δούμε και θα ακούσουμε το κελάηδισμα εκατοντάδων ειδών πουλιών.

Είναι ένα ιδανικό περιβάλλον για την κοινωνικοποίηση και την εκτόνωση του σκύλου μας.

Αυτό που αξίζει να δούμε, είναι ο πύργος της Βασίλισσας Αμαλίας.

Ο Λόφος Φασκομηλιάς

Στη Βουλιαγμένη, πάνω από τη λίμνη, υπάρχει ο λόφος της Φασκομηλιάς.

Η βλάστησή του είναι χαμηλή και μπορούμε να ακολουθήσουμε τις χωμάτινες, ήσυχες διαδρομές, με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αργοσαρωνικού.

Οι κατάλληλες ώρες για να απολαύσουμε τη βόλτα με τον σκύλο μας, είναι από τις 07:30 έως τις 10:00 και από τις 19:00 έως τη δύση του ηλίου. Θα πρέπει να έχουμε μαζί μας νερό γιατί στον λόφο δεν θα βρούμε καμία βρύση.

Κατά τις βραδινές ώρες δεν υπάρχει φωτισμός.

Η είσοδος είναι από την οδό Σαμφούς και οι θέσεις για πάρκινγκ είναι … όποιος προλάβει!

Υπάρχει, ακόμη μία είσοδος από την παραλιακή (Λιμανάκια) και είναι απέναντι από γνωστό κλαμπ, όπου ο χώρος στάθμευσής είναι απεριόριστος.

Ο Πολυχώρος Λιπασμάτων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Μία τεράστια έκταση με θέα το λιμάνι του Πειραιά. Ο χώρος διαθέτει πάρκο σκύλων, αναψυκτήριο και πάρκινγκ.



Η είσοδος είναι από την οδό Μιχαληνού, ή παραπλεύρως της Ε1 πύλης.

Το Σκοπευτήριο Καισαριανής

«Ιστορικός τόπος η Καισαριανή, γνωστός για την εκτέλεση αντιστασιακών κατά την Κατοχή. Πευκόφυτος χώρος, ιδανικός για περπάτημα με τον σκύλο μας. Έχει οργανωμένο πάρκο σκύλων, χώρους με γκαζόν και άφθονη σκιά», περιγράφει ο κ. Διαμαντάρας.

Από την πλευρά της Καισαριανής, η είσοδος είναι πίσω από το Γήπεδο της Νήαρ Ήστ, ενώ υπάρχει και πρόσβαση από την οδό Διστόμου, Βύρωνας.

Προσοχή

Κατά τη θερινή περίοδο πολλά πάρκα κλείνουν, λόγω της επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Είναι καλό, προτείνει ο κ. Διαμαντάρας, πριν επισκεφτούμε αυτούς τους χώρους, να ενημερωθούμε.

Τέλος, ο εκπαιδευτής επισημαίνει: «Πάντα θα πρέπει να διαθέτουμε στον σκύλο μας νερό και να έχουμε μαζί μας σακουλάκια, προκειμένου να μαζέψουμε τις ακαθαρσίες του. Επίσης, ο σκύλος απαγορεύεται να είναι ελεύθερος, σύμφωνα με τον νόμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σκύλος έχει ανάγκη την κοινωνικοποίηση και την εκτόνωση, καθημερινά. Και είναι ό,τι καλύτερο να γίνονται σε χώρους ευχάριστους, ώστε να περνάμε όλοι καλά».

● Ο κ. Μιχάλης Διαμαντάρας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως συνοδός στρατιωτικών σκύλων στην Πολεμική Αεροπορία το 1990, όπου υπηρέτησε επί 10 χρόνια.

Από το 2000 ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Και, όπως λέει: «Έχω εκπαιδεύσει σκύλους, σχεδόν όλων των φυλών. Λαμβάνοντας πάντα υπ΄όψιν, τόσο τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του σκύλου, όσο και τις ανάγκες του κηδεμόνα του.

Στόχος μου είναι με την προεκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, τη βασική υπακοή, αλλά και τη επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, να διαμορφωθεί η συμπεριφορά του σκύλου, ώστε να τον βοηθήσουμε να κατανοήσει τη θέση του μέσα στην οικογένεια.

Έτσι, με ήρεμο και κυρίως με μεθοδευμένο τρόπο, θα δημιουργηθεί μια σχέση υπακοής, σεβασμού και αγάπης».

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων.