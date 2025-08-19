magazin
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 22:09
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»
The Good Life 19 Αυγούστου 2025 | 21:20

Από το ροκ, στην ανείπωτη φρίκη: Νέα καριέρα για τον Slash των Guns N’ Roses – «Μεγάλωσα με Μποντ και τρόμο»

Ο Slash, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Guns N' Roses, κάνει μια αναπάντεχη στροφή στην καριέρα του, και αναβιώνει στη μεγάλη οθόνη το καλτ Deathstalker. «Με σημάδεψε»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Spotlight

Ο θρυλικός κιθαρίστας των Guns N Roses, Slash, αποκάλυψε τη νέα του εμμονή και παράλληλη καριέρα.

Ο Slash, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Σολ Χάντσον, ανέλαβε χρέη παραγωγού για το νέο του εγχείρημα, ένα requel [δηλαδή ένα υβρίδιο remake και sequel], της καλτ ταινίας της δεκαετίας του ’80, Deathstalker (Ο Κυνηγός του Θανάτου), η οποία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία.

Σε συνέντευξη του στον Guardian, ο Slash εξομολογήθηκε ότι η αγάπη του για τον Κυνηγό του Θανάτου χρονολογείται από παλιά.

«Όταν δούλευα στο video club Tower Video, την είχαμε συνέχεια στις οθόνες. Ήταν μια πολύ δημοφιλής ποπ-κορν ταινία», εξηγεί.

«Κάνω παραγωγή σε ταινίες εδώ και λίγο καιρό. Δουλεύω με κάποιους Καναδούς παραγωγούς, με τους οποίους είχα κάνει μια άλλη ταινία το 2020, το The Breach. Κατάφεραν να αποκτήσουν τα δικαιώματα του Κυνηγού του Θανάτου και με ρώτησαν αν θα με ενδιέφερε. Απάντησα αμέσως: ‘Ω, Θεέ μου, ναι!. Νόμιζα ότι το σενάριο ήταν υπέροχο και ο Στιβ Κοστάνσκι, ένας σκηνοθέτης που αγαπώ, ήταν πολύ θετικός στο να το κάνει» πρόσθεσε.

Ο Κοστάνσκι που έχει σκηνοθετήσει προηγουμένως το γεμάτο από αναφορές στο σύμπαν του Χ. Φ. Λάβκραφτ, The Void και το απόλυτα παρανοϊκό Psycho Goreman, μια ταινία που με την ιδιόρρυθμη κωμωδία και το υπερβολικό της gore είναι ένας φόρος τιμής στις νοσταλγικές, ένοχες απολαύσεις των 80s.

YouTube thumbnail

«Είναι όλα πρακτικά εφέ. Δεν είμαι τύπος των CGI», λέει ο Slash. «Ο Στιβ ήθελε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να κάνει μια ταινία με CGI, οπότε ταιριάξαμε αμέσως. Ήξερα ότι ο Στιβ μπορούσε να το κάνει καλύτερο από ό,τι επέτρεπε ο προϋπολογισμός».

Άλλες ταινίες φαντασίας από εκείνη την περίοδο αποτέλεσαν επίσης έμπνευση. «Λάτρευα το Krull και το αυθεντικό Κόναν ο Βάρβαρος», λέει ο Slash.

«Και αγαπούσα τον Κυνηγό του Θανάτου. Ήταν κάπως ειρωνική, υπερβολική, χαμηλού προϋπολογισμού και είχε αυτό το υπέροχο θεματικό τραγούδι. Το ενδιαφέρον μου για την παραγωγή αυτής της νέας ταινίας – που δεν είναι remake, είναι μια άλλη εκδοχή της – ήταν πραγματικά μια υπόθεση νοσταλγίας για μένα» ξεκαθάρισε ο ρόκερ.

YouTube thumbnail

Από τον Τζέιμς Μποντ στον Έντγκαρ Άλαν Πόε

Ο Slash γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Στόουκ-ον-Τρεντ πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία έξι ετών. «Πραγματικά μεγάλωσα βυθισμένος στις βρετανικές ταινίες της Hammer. Και τον Τζέιμς Μποντ – σοβαρά», λέει.

«Λάτρευα τον τρόμο από πάντα, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Αυτό το είδος κινηματογραφικής μουσικής ήταν η πρώτη μου πραγματική επαφή με τη σύνθεση. Και δεν ξέρω αν αυτό είχε κάποια επιρροή στα γούστα μου ή όχι. Όσον αφορά την κινηματογραφική μου παιδεία και την αφήγηση, αυτές ήταν οι πρώτες μου ταινίες. Και μετά ήταν οι ταινίες του Έντγκαρ Άλαν Πόε του Ρότζερ Κόρμαν και πιο λογοτεχνικά πράγματα που μου έμαθε ο πατέρας μου» είπε.

«Όταν ήμουν παιδί, πάντα λάτρευα τα θεματικά τραγούδια και τις παρτιτούρες των ταινιών, και αυτό ήταν πάντα μια τεράστια επιρροή για μένα. Δεν ξέρω αν οι ταινίες τρόμου με επηρέασαν στο να πιάσω την κιθάρα, ήμουν περισσότερο ένας “απλός” τύπος της ροκ εν ρολ. Αλλά όταν άρχισα να μπαίνω στην ιδέα της παραγωγής ταινιών, ένα από τα πράγματα που με ενδιέφεραν ήταν το γεγονός ότι θα είχα λόγο στη μουσική για όποια ταινία δούλευα» πρόσθεσε ο Slash.

YouTube thumbnail

Αφοσιωμένος στο κινηματογραφικό είδος των κραυγών, ο Slash υπέγραψε την πρώτη του ταινία ως παραγωγός το 2013 με το Nothing Left to Fear.

Πιο πρόσφατα, συμμετείχε στην παραγωγή της τηλεοπτικής σειράς The Crow Girl, η οποία βασίζεται σε σκανδιναβικό θρίλερ.

«Πριν γίνω παραγωγός, είχα κάνει πολλές ηχογραφήσεις για διάφορες ταινίες. Έτσι, όταν επιλέγω μια ταινία για να κάνω την παραγωγή, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι πώς θα είναι η μουσική, και αν θα υπάρχει ένα θεματικό τραγούδι, τι ατμόσφαιρα θα έχει. Μιλάει σε ένα εντελώς διαφορετικό μέρος του μουσικού μου εγκεφάλου, απ’ ό,τι όταν σκέφτομαι απλά να γράψω ένα ροκ τραγούδι. Είναι πολύ ικανοποιητικό» κατέληξε.

Deathstalker: Σεξ βία, χιούμορ, ατόφιο καλτ

Αν και ο όρος καλτ συνήθως ακολουθεί ταινίες όπως τα Rocky Horror Picture Show ή το Plan 9 From Outer Space, ο τίτλος μοιάζει να ταιριάζει και σε σειρά από Β-movies που, αν και απορρίφθηκαν από κριτικούς, απέκτησαν ένα φανατικό κοινό σε αίθουσες.

Μία από αυτές είναι αναμφίβολα και ο Κυνηγός του Θανάτου, η ταινία φαντασίας του 1983 που κυκλοφόρησε για να εκμεταλλευτεί την επιτυχία του Κόναν ο Βάρβαρος, και τελικά έγινε ένα καλτ φαινόμενο από μόνη της.

Σκηνοθετημένη από τον Τζέιμς Σμπαρντελάτι και με παραγωγό τον θρυλικό «βασιλιά των Β-movies», Κόρμαν, η ταινία γυρίστηκε με εξαιρετικά χαμηλό προϋπολογισμό στην Αργεντινή. Αυτή η οικονομική δυσκολία, ωστόσο, δεν αποτέλεσε εμπόδιο, αλλά βασικό στοιχείο της γοητείας της.

Η πρόχειρη παραγωγή, τα campy κοστούμια και η κάπως αδέξια σκηνοθεσία, αντί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, προσέθεσαν έναν τόνο σκόπιμης «κακής» ποιότητας που το κοινό λάτρεψε.

Ο Κυνηγός του Θανάτου είναι ένα κλασικό exploitation film. Το σενάριο, αν και σε γενικές γραμμές ακολουθεί την πεπατημένη των ταινιών ξίφους και μαγείας, δεν παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά, γεμίζοντας την οθόνη με άφθονη δράση, γυμνό και χιούμορ.

Ο πρωταγωνιστής, που υποδύεται ο Ρικ Χιλ, είναι ένας αμφιλεγόμενης ηθικής ήρωας, ου καλείται από μια μάγισσα να βρει τρία μαγικά αντικείμενα για να νικήσει τον κακό μάγο Μούνκαρ, συμμετέχοντας σε ένα τουρνουά πολεμιστών.

Εκτός από το σενάριο, η καλτ υπόσταση του φιλμ οφείλεται σε μεγάλο μέρος και στα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

Τα πρακτικά εφέ είναι αστεία, η χορογραφία των μαχών είναι συχνά υπερβολική, αλλά και ταυτόχρονα αρκετά ικανοποιητική, ενώ η μουσική επένδυση είναι κλασική της δεκαετίας του ’80.

Η επιτυχία της ταινίας, που έγινε πασίγνωστη κυρίως μέσω της αγοράς των βιντεοκλαμπ, οδήγησε στην παραγωγή τριών sequels, σφυρηλατώντας μια ολόκληρη γενιά από φίλους του b-movie κινηματογράφου.

Μέσα στα χρόνια το πρωτότυπο Deathstalker επιβεβαίωσε ότι κάποια πράγματα είναι τόσο πραγματικά άθλια, ώστε να είναι καλά (so bad it’s good), ένοχες απολαύσεις για αφοσιωμένους οπαδούς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Executive
CEO: Οι αμοιβές στις εταιρείες του S&P500 αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην τετραετία

CEO: Οι αμοιβές στις εταιρείες του S&P500 αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην τετραετία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Wall Street
Wall Street: Πτώση σε S&P 500 και Nasdaq έφερε η πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Πτώση σε S&P 500 και Nasdaq έφερε η πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας
Χάρκοβο 19.08.25

O Κινέζος καλλιτέχνης Άι Γουεϊγουέι βρέθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας

Ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής Άι Γουεϊγουέι συναντήθηκε με Ουκρανούς στρατιώτες στα χαρακώματα, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την παρουσίαση ενός νέου έργου του στο Κίεβο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη
Τόλμη & ήθος 19.08.25

Σάλι Ρούνεϊ: «Είμαι και εγώ τρομοκράτης αν αυτό ορίζει ο νόμος» – Η συγγραφέας απειλείται με σύλληψη για την Παλαιστίνη

Η Σάλι Ρούνεϊ, η συγγραφέας πίσω από παγκόσμια best-sellers, προκαλεί το νομικό και πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και δεσμεύεται να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για την Παλαιστίνη. Παράλληλα δεσμεύτηκε δημόσια να χρηματοδοτήσει την Palestine Action με τα έσοδα από τα έργα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Έλεν Μίρεν μίλησε! Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άνδρας
Μοναδική 19.08.25

Η Έλεν Μίρεν μίλησε! Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι άνδρας

Η διάσημη αγγλίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν μπορεί να έχει πει ανοιχτά ότι οι ταινίες του Τζέιμς Μποντ είναι σεξιστικές, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι ο επόμενος 007 επιβάλλεται να είναι άνδρας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office
Εκπυρσοκρότηση 18.08.25

Η «κατάρα» της διαφήμισης: Η Σίντνεϊ Σουίνι πληρώνει το τίμημα της «ναζιστικής προπαγάνδας» στο box office

Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ηχηρή εισπρακτική αποτυχία μετά τη συμμετοχή της στη διαφήμιση που έχει πολώσει τις ΗΠΑ για «ευγονική ατζέντα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους
1848 18.08.25

Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους

Ενώ δύο από τους τέσσερις κληρονόμους του Τζουζέπε Βέρντι αποδέχτηκαν την προσφορά του κράτους, η Μαρία Μερσέντες και ο Αντζιόλο Καράρα Βέρντι την απέρριψαν, θεωρώντας το ποσό ανεπαρκές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα
Οδύσσεια 18.08.25

Δισεκατομμύρια, πόλεμος, μνηστήρες: Η λυσσαλέα μάχη για τον πλούτο του Τζέιμς Μποντ στα έδρανα

Η φήμη, το όνομα, ο αριθμός 007, ακόμα και φράση Μποντ, Τζέιμς Μποντ έχουν βρεθεί στο επίκεντρο μιας αδίστακτης δικαστικής μάχης, με τον εκατομμυριούχο Γιόζεφ Κλάιντιενστ να διεκδικεί την ιδιοκτησία τους και τους δικηγόρους της εταιρείας που διαχειρίζεται τα εμπορικά σήματα του Τζέιμς Μποντ να στρατολογούν μια λεγεώνα για να κρατήσουν τη μπράντα-χρυσωρυχείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι
Αίνιγμα 18.08.25

Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι

Έναν νέο ρόλο ετοιμάζεται να αναλάβει το γνωστό μοντέλο Κέιτ Μος, καθώς θα παρουσιάσει το podcast του BBC με θέμα την «καλλιτεχνική εξέλιξη» του Ντέιβιντ Μπόουι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα
Ντοκιμαντέρ 18.08.25

Ανασφάλειες, διατροφικές διαταραχές και δάκρυα: Η Βικτόρια Μπέκαμ χωρίς φίλτρα

Η ζωή πίσω από τη λάμψη, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της και οι φόβοι της. Ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να δείξει την άλλη πλευρά της ζωής της Βικτόρια Μπέκαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν 12 ετών και εμφανίστηκε για ένα λεπτό στα Σαγόνια του Καρχαρία, ωστόσο μέχρι και σήμερα πληρώνεται από αυτό
Τρόμος & χρήμα 18.08.25

Ήταν 12 ετών και εμφανίστηκε για ένα λεπτό στα Σαγόνια του Καρχαρία, ωστόσο μέχρι και σήμερα πληρώνεται από αυτό

O Τζέφφρεϊ Βόρχες ήταν 12 ετών όταν εμφανίστηκε για λίγο στα Σαγόνια του Καρχαρία. Μισό αιώνα μετά συνεχίζει να βγάζει καλά χρήματα από εκείνα τα 60 δευτερόλεπτα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Υπερβολική ταχύτητα 19.08.25

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν, όταν λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες στην Καμπούλ, συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύνταξη
Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος
Έμπνευση; 19.08.25

Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος

Ο Όστιν Μπάτλερ αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντάρεν Αρονόφσκι, είχε μια συγκεκριμένη εικόνα για τον χαρακτήρα του και αυτή περιελάμβανε ένα πράγμα: μεγάλα οπίσθια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο
Αμερικανικές προετοιμασίες 19.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στην Ουγγαρία – Γιατί είναι άβολη επιλογή για το Κίεβο

Στην Ουγγαρία και στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη θέλει ο Λευκός Οίκος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Ωστόσο, ο τόπος αυτός ξυπνά άσχημες μνήμες για τους Ουκρανούς.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα
Κόσμος 19.08.25

Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες - Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ - για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις

Σύνταξη
Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»
Bitch** hatin'? 19.08.25

Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»

Η Cardi B ανοίγει το βίντεο κλιπ στην γενέτειρα της, τη Νέα Υόρκη, όπου ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε ένα ιδιωτικό τζετ με προορισμό τη Μύκονο και την γαλλική πρωτεύουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σουβλάκι: Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα
Σουβλάκι 19.08.25

Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα

Το αγαπημένο σουβλάκι μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Με το τυλιχτό να φτάνει τα 5 ευρώ και μια οικογένεια να χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει, το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ έρχονται κι άλλες ανατιμήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα
Ποδόσφαιρο 19.08.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
Champions League 19.08.25

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

LIVE: Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 19.08.25

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος
Champions League 19.08.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Πάφος για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
Διπλωματία 19.08.25

Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο

Η Κύπρος τονίζει ότι η Λιβύη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο «εσκεμμένα παραγνωρίζει την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα των παράκτιων κρατών της περιοχής, περιλαμβανομένων ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα»

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο