Στίβεν Άντλερ: Ο πρώην ντράμερ των Guns N’ Roses αποκαλύπτει γιατί δοκίμασε ηρωίνη

Οι Guns N’ Roses είχαν έξι ντράμερ στα σχεδόν 40 χρόνια παρουσίας τους στην μουσική βιομηχανία, και αυτός που τους βοήθησε να γίνουν διάσημοι στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ήταν το πρώτο θύμα μιας γενικότερης ασυσοδίας που επικρατούσε.

Στη νέα σειρά τριών επεισοδίων Nöthin’ But a Good Time: The Uncensored Story of ’80s Hair Metal της Paramount+, ο ντράμερ Στίβεν Άντλερ, 59 ετών, μιλάει για την πενταετή θητεία του στην εποχή του «Appetite for Destruction» Δυστυχώς η συνεργασία του με το συγκρότημα διακόπηκε λόγω του εθισμού του στην ηρωίνη.

Σε μια νέα συνέντευξη που γυρίστηκε για το ντοκιμαντέρ, το οποίο καταγράφει την πορεία του hair metal από τη δεκαετία του ’80 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν η άφιξη του grunge μετέτρεψε τα hair metal συγκροτήματα σε δεινόσαυρους, ο Στίβεν εξηγεί πώς εθίστηκε. Ξεκινά λέγοντας ότι δεν ήταν ο μόνος στο συγκρότημα που έκανε υπερβολική χρήση ναρκωτικών.

«Με ποιον στο διάολο νομίζεις ότι τα έκανα; Όταν άρχισα να παίρνω ηρωίνη, ήθελα να είμαι μέρος αυτού που έκαναν ο [lead κιθαρίστας των G N’ R] Slash και ο [κιθαρίστας] Ίζι [Στράντλιν]», θυμάται στο επεισόδιο 3.

«Πήρα δύο δόσεις, δεν ήμουν ποτέ τόσο άρρωστος σε όλη μου τη ζωή(…)Έπρεπε να το δοκιμάσω άλλη μια φορά», συνεχίζει. «Και η τρίτη φορά ήταν η τυχερή. Το ερωτεύτηκα».

«Ήμουν τόσο πληγωμένος»

Τελικά, ο εθισμός του έγινε τόσο σοβαρός που τον έδιωξαν από το συγκρότημα.

«Πάντα μου άρεσε η ομαδικότητα», λέει ο Άντλερ. «Γι’ αυτό ήταν τόσο σημαντικό για μένα να φτιάξω μια μπάντα, όπου δουλεύουμε μαζί και δημιουργούμε κάτι. Και όταν η ομάδα μου με πέταξε έξω, δεν ήξερα τι να κάνω. Ξέρω ότι θα μπορούσα είτε να γίνω καλύτερος, είτε να συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα. Συνέχισα να κάνω αυτό που έκανα. Ήμουν τόσο πληγωμένος».

Σε υλικό από μια συνέντευξη στις αρχές της δεκαετίας του ’90 στον Κερτ Λόντερ του MTV, ο frontman Axl Rose διευκρινίζει πώς έγινε η αποχώρηση του Άντλερ από το συγκρότημα κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης των άλμπουμ Use Your Illusion I και Use Your Illusion II του 1991.

«Ο Στίβεν δεν εγκατέλειψε το συγκρότημα», λέει ο Rose «Ο Στίβεν απολύθηκε. Του δώσαμε τελεσίγραφο. Βάλαμε τον Στίβεν να υπογράψει ένα συμβόλαιο που έλεγε ότι αν ξαναρχίσει να παίρνει ναρκωτικά, θα ήταν εκτός. Δεν μπορούσε να αφήσει τα ναρκωτικά του».

«Απλά μου άρεσε να είμαι μέλος μιας ομάδας»

Οι Guns N’ Roses αντικατέστησαν τον Άντλερ με τον Ματ Σόρουμ από τους Cult. Ο Άντλερ πέρασε πολλά από τα χρόνια που ακολούθησαν σε ένα είδος rock & roll ερημιάς. Αντιμετώπισε προβλήματα υγείας (συμπεριλαμβανομένου ενός εγκεφαλικού επεισοδίου το 1996) και είχε περιπέτειες με το νόμο (μια κατηγορία για ενδοοικογενειακή βία το 1997). Εντάχθηκε επίσης σε διάφορα άλλα συγκροτήματα, ενώ συνέχισε να παλεύει με τον εθισμό.

Από τότε που εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2012 ως μέλος της κλασικής σύνθεσης των G N’ R, ο Άντλερ, ο οποίος έχει περάσει αρκετές περιόδους νηφαλιότητας από το 2008, έχει εμφανιστεί με το συγκρότημα αρκετές φορές.

Ανεξάρτητα από το αν έχει μετανιώσει για το πώς τελείωσαν τα πράγματα, ο Άντλερ είναι προφανώς ευγνώμων για τη συμβολή του στην κληρονομιά των Gun N’ Roses και για το χρόνο του στο συγκρότημα. «Απλά μου άρεσε να είμαι μέλος μιας ομάδας», λέει, «και οι Guns N’ Roses, οι πέντε μας, ήμασταν μια σπουδαία γ@μημένη ομάδα».

Το Nöthin’ But a Good Time: The Uncensored Story of ’80s Hair Metal προβάλλεται τώρα στο Paramount+.

*Με πληροφορίες από: People