Άλις Κούπερ και Slash: Υποψήφιοι για Grammy παιδικού τραγουδιού για τους ρόκερς νέας γενιάς

Ο Άλις Κούπερ, η κόρη του Calico και ο Slash συνεργάστηκαν για το παιδικό τους τραγούδι «Freewheelin» που επμνέεται από τους δύο τροχούς.

Το γεμάτο ενέργεια κομμάτι τους με στίχους «I’m freewheelin’ on my new bike / It’s the best thing that I like / Now you’re freewheelin’ riding by yourself / Pedalling faster without any help» αναφέρεται στην ευτυχία να οδηγείς ξέγνοιαστος ενώ ο Slash το ντύνει με θαρραλλέο κιθαριστικό σόλο.

Το Freewheelin είναι ένα track του άλμπουμ Rock for Children, Solid Rock Revival που είναι υποψήφιο για Grammy.

Το Rock for Children είναι μια μουσική κολεκτίβα που ίδρυσε ο Άλις Κούεπρ μαζί με την κόρη του για να φέρει την μουσική του ροκ κοντά στα παιδιά.

Το Solid Rock Revival διεκδικεί το Grammy του Καλύτερου Παιδικού Μουσικού Άλμπουμ στα βραβεία Grammy 2025.

Σε άλλα κομμάτια συμμετέχουν οι Ρόμπ Χάλφορντ των Judas Priest, ο Daryl «DMC» McDaniels των Run DMC και άλλοι.

Τα έσοδα από το LP διατίθενται στα Cooper’s Solid Rock Teen Centres – έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει δωρεάν εξωσχολική εκπαίδευση σε παιδιά και νέους 12-20 ετών με δραστηριότητες και μαθήματα επάνω στη μουσική, το χορό, την τέχνη και άλλες δραστηριότητες.

Μιλώντας για την υποψηφιότητα του στα φετινά Grammy ο Κούπερ είπε:

«Δεν θα ήταν το πιο τρελό πράγμα για τον Άλις Κούπερ να πάρει ένα Grammy για παιδική μουσική;»

«Νομίζω ότι αυτό το άλμπουμ ‘μιλάει’ πραγματικά στα παιδιά. Έχουμε ένα άλμπουμ που θα μπορούσε να κερδίσει ένα Grammy… Είναι πολύ ωραίο για τα πιτσιρίκια να βλέπουν ότι κάτι αναγνωρίζεται, να γίνονται μάρτυρες ότι και ο πιο μικρός σπόρος μπορεί να μεγαλώσει και να γίνει σε κάτι τόσο μεγάλο. Μερικές φορές τα πράγματα που κάνεις απρόσμενα είναι και αυτά που αποδεικνύονται τα καλύτερα στην πορεία» είπε.

Επιπλέον ανακοινώθηκε ότι ο Κούπερ επιστρέφει στην σκηνή ανοίγοντας τους My Chemical Romance στην περιοδεία τους στις ΗΠΑ το 2025.

Η ανακοίνωση δίχασε πολλούς θαυμαστές της μπάντας με κάποιους να είναι ιδιαίτερα επικριτικοί υπενθυμίζοντας τα σχόλια που έκανε ο ρόκερ πέρυσι όπου είπε ότι το να είσαι τρανς ήταν κυρίως «μόδα».

«Ξέρω ότι όλοι είναι ενθουσιασμένοι με το MCR, αλλά είναι απίστευτα απογοητευτικό να τους βλέπεις να βάζουν τον Alice Cooper σε ένα από τα σόου λαμβάνοντας υπόψη τις τρανσφοβικές πεποιθήσεις του», έγραψε ένας fan στο X/Twitter.