Viral χορός στην Πάφο με… κοντοσούβλια στο κεφάλι

Ένα απίστευτο αλλά και ξεκαρδιστικό περιστατικό καταγράφηκε στην Πάφο της Κύπρου, προκαλώντας κύματα γέλιου αλλά και χιλιάδες αντιδράσεις στα social media.

Κατά τη διάρκεια πανηγυριού, έξω από εστιατόριο με κρέατα, ένας άνδρας αποφάσισε να δώσει το δικό του «σόου».

Μπήκε στη μέση του δρόμου και άρχισε να χορεύει, όμως δεν έμεινε μόνο εκεί.

Στο κεφάλι του ισορροπούσε… μια σούβλα με κοντοσούβλια που ψήνονταν εκείνη την ώρα!

Οι παρευρισκόμενοι δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Με τα κινητά στα χέρια, κατέγραψαν τη μοναδική στιγμή, ενώ τα γέλια και τα χειροκροτήματα γέμισαν τον δρόμο.

Το βίντεο ανέβηκε πολύ γρήγορα στα social media και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 300.000 προβολές.