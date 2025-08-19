Viral χορός στην Πάφο με… κοντοσούβλια στο κεφάλι
Στο κεφάλι του ισορροπούσε… μια σούβλα με κοντοσούβλια που ψήνονταν εκείνη την ώρα!
- Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση
- Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί
- Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία ακινήτων - Πού βρίσκεται η Ελλάδα
- Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη
Ένα απίστευτο αλλά και ξεκαρδιστικό περιστατικό καταγράφηκε στην Πάφο της Κύπρου, προκαλώντας κύματα γέλιου αλλά και χιλιάδες αντιδράσεις στα social media.
Κατά τη διάρκεια πανηγυριού, έξω από εστιατόριο με κρέατα, ένας άνδρας αποφάσισε να δώσει το δικό του «σόου».
Μπήκε στη μέση του δρόμου και άρχισε να χορεύει, όμως δεν έμεινε μόνο εκεί.
Στο κεφάλι του ισορροπούσε… μια σούβλα με κοντοσούβλια που ψήνονταν εκείνη την ώρα!
Οι παρευρισκόμενοι δεν πίστευαν στα μάτια τους.
Με τα κινητά στα χέρια, κατέγραψαν τη μοναδική στιγμή, ενώ τα γέλια και τα χειροκροτήματα γέμισαν τον δρόμο.
Το βίντεο ανέβηκε πολύ γρήγορα στα social media και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 300.000 προβολές.
- Οι 16 ομάδες που βρίσκονται ήδη στη League Phase του Κυπέλλου και το νέο φορμάτ
- Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
- Γκολ με το… καλησπέρα στο Βελιγράδι η Πάφος! (vid)
- Η απίστευτη ιστορία της Σβίατεκ: Έπαιξε δύο αγώνες σε Σινσινάτι και Νέα Υόρκη μέσα σε λίγες ώρες (vids)
- Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος
- Η Ρεάλ Μαδρίτης επιμένει λάτιν και υπάρχει λόγος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις