Η Άσλεϊ Μπάιντεν, κόρη του Τζο Μπάιντεν, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Δρ. Χάουαρντ Κράιν, λίγες ώρες αφότου δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία που φέρεται να τον δείχνει να κρατά χέρι-χέρι μια άλλη γυναίκα.

«Ο σύζυγός μου και η κοπέλα του κρατιούνται χέρι-χέρι», έγραψε η 44χρονη στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το τραγούδι των Notorious B.I.G. Another με τη Lil’ Kim, το οποίο μιλά για απιστία.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Άσλεϊ Μπάιντεν

Αυτή είναι η φωτογραφία που δημοσίευσε η Άσλεϊ Μπάιντεν, στην οποία όπως βλέπετε έχει βάλει και μια κόκκινη καρδούλα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Radar Online, η Μπάιντεν ζητά συζυγική υποστήριξη, καθώς «δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό της» όσο εκκρεμεί το διαζύγιο.

Ο δικηγόρος της, Τσαρλς Μέγιερ, κατέθεσε αίτηση για διαζύγιο χωρίς υπαιτιότητα, χαρακτηρίζοντας τον γάμο «ανερέθιστο» και επισημαίνοντας ότι το ζευγάρι ζει χωριστά.

Σε επόμενο post ανέβασε το μήνυμα: «Νέα ζωή, νέα ξεκινήματα σημαίνουν νέα όρια. Νέοι τρόποι ύπαρξης που δεν θα μοιάζουν ή δεν θα ακούγονται όπως πριν».

Παντρεμένοι από το 2012

Η Άσλεϊ Μπάιντεν και ο Χάουαρντ Κράιν γνωρίστηκαν το 2010 μέσω του αδελφού της, Μπο Μπάιντεν, και παντρεύτηκαν το 2012 στο Γκρίνβιλ του Ντέλαγουερ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Ιωσήφ ενώ η δεξίωση έγινε στην οικογενειακή κατοικία των Μπάιντεν στο Γουίλμινγκτον και την είχε επιμεληθεί προσωπικά ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Κράιν είναι ωτορινολαρυγγολόγος και πλαστικός χειρουργός και μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Thomas Jefferson. Παράλληλα έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Πρωτοβουλίας για τον Καρκίνο Biden (2017–2019) και παρείχε ανεπίσημες συμβουλές στην εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν το 2020 για την πανδημία COVID-19.