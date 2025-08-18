Συνεχίζεται η ακραία ξηρασία στον Έβρο – Μειωμένη κατά 80% η υγρασία στο έδαφος

Η ανομβρία, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυρούς ανέμους που ενισχύουν την εξάτμιση έχουν φέρει τον Έβρο σε κατάσταση «ακραίας εδαφικής ξηρασίας», δείχνουν τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα, με τη στάθμη να έχει υποχωρήσει στο ποτάμι και τους αγρότες να ανησυχούν για τις καλλιέργειές τους.

Δορυφορικές μετρήσεις στις 17 Αυγούστου έδειχναν ότι η υγρασία του εδάφους είναι μειωμένη κατά 80% σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, κάτι που κάτι που υποδηλώνει μια από τις σοβαρότερες περιόδους ξηρασίας των τελευταίων ετών, αναφέρει στο Climatebook.gr ο μετεωρολόγος Σταύρος Ντάφης.

Ο Έβρος, η Βουλγαρία και η Μαύρη Θάλασσα είναι οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη γενικευμένη ξηρασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, δείχνει ο χάρτης του ιταλικού Ινστιτούτου Επιστήμης της Ατμόσφαιρας και του Κλίματος.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ξηρασίας ανακοίνωσε ότι το 52% της Ευρώπης βρισκόταν τον Ιούλιο σε κατάσταση ξηρασίας για τέταρτο συνεχή μήνα.

«Απελπιστικό σημείο»

Τα κύματα καύσωνα που πλήττουν τα Βαλκάνια από την αρχή του καλοκαιριού συνοδεύονται από πρωτοφανείς πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες εκδηλώνονται σε ανοικτές χωματερές και απελευθερώνουν τοξικές αναθυμιάσεις.

Στον Έβρο, «η στάθμη έχει πέσει για πρώτη φορά σε τέτοιο απελπιστικό σημείο» δήλωσε τον Ιούλιο στα Μακεδονικά Νέα ο Τριαντάφυλλος Παπαδάκης, ο πρόεδρος του παραρτήματος Θράκης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

«Οι Τούρκοι έχουν κάνει υδρομαστεύσεις προκειμένου να ποτίσουν τα ρύζια τους από την απέναντι πλευρά με αποτέλεσμα να αφαιρέσουν σημαντικούς όγκους νερού, ενώ το ίδιο περίπου έχουν κάνει και οι Βούλγαροι. Όπως ξέρετε ο Έβρος πηγάζει από την Βουλγαρία οπότε υπάρχουν από εκεί αρδευτικά έργα τα οποία συγκρατούν ύδατα, όμως και στις δύο γειτονικές χώρες φέτος έχουν πέσει πολύ μικρές ποσότητες βροχής και στα δικά τους τα κομμάτια το νερό του ποταμού είναι επίσης σε χαμηλή στάθμη» ανέφερε.

Στα μέσα Ιουλίου, αγρότες του Έβρου πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με τα αγροτικά τους οχήματα στο Τελωνείο των Κήπων ζητώντας από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την έλλειψη νερού για άρδευση.

Μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι υπάρχει συμφωνία με τη Βουλγαρία για την παροχή νερού από τον ποταμό Άρδα τα επόμενα πέντε χρόνια.