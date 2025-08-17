Ροντινέι: «Έρχονται σπουδαία πράγματα» (pics)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του εν όψει της έναρξης της φετινής σεζόν, με πρώτο επίσημο ματς αυτό κόντρα στον Αστέρα το ερχόμενο Σάββατο (23/8, 20:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League.

Ο Ροντινέι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κρίκους της αλυσίδας που έχει δημιουργήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Πειραιά και ανυπομονεί για το ξεκίνημα μίας ακόμη σεζόν με τα ερυθρόλευκα.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ των νταμπλούχων Ελλάδας ανέβασε ένα μήνυμα στο Instagram, στο οποίο αναφέρει πως έρχονται σπουδαία πράγματα φέτος για τον Ολυμπιακό.

«Τέλος η προετοιμασία, τώρα να ετοιμαζόμαστε γιατί έρχονται μεγάλα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του στα social media, το οποίο το συνόδευσε με μερικές φωτογραφίες του από την καλοκαιρινή προετοιμασία με τον Ολυμπιακό.