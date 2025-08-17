Ροντινέι: «Έρχονται σπουδαία πράγματα» (pics)
Το μήνυμα του Ροντινέι εν όψει της νέας σεζόν με τον Ολυμπιακό
- Μαγνησία: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο με τη μηχανή του – Ήταν πατέρας τριών παιδιών
- Η νέα εποχή για τα malls – Τι φαίνεται να αλλάζει
- Πειραιάς: Καρέ-καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο
- Ζελένσκι: «Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία» – Αναγκαία η συσπείρωση στην ΕΕ
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του εν όψει της έναρξης της φετινής σεζόν, με πρώτο επίσημο ματς αυτό κόντρα στον Αστέρα το ερχόμενο Σάββατο (23/8, 20:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League.
Ο Ροντινέι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κρίκους της αλυσίδας που έχει δημιουργήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Πειραιά και ανυπομονεί για το ξεκίνημα μίας ακόμη σεζόν με τα ερυθρόλευκα.
Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ των νταμπλούχων Ελλάδας ανέβασε ένα μήνυμα στο Instagram, στο οποίο αναφέρει πως έρχονται σπουδαία πράγματα φέτος για τον Ολυμπιακό.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Τέλος η προετοιμασία, τώρα να ετοιμαζόμαστε γιατί έρχονται μεγάλα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του στα social media, το οποίο το συνόδευσε με μερικές φωτογραφίες του από την καλοκαιρινή προετοιμασία με τον Ολυμπιακό.
- Εξαιρετικό ντεμπούτο για τον Βαγιαννίδη – Πέρασε αλλαγή και σε 4 λεπτά έδωσε ασίστ!
- Ροντινέι: «Έρχονται σπουδαία πράγματα» (pics)
- «Καμπάνα» στην Αστον Βίλα για πολλές μπάλες!
- ΠΑΟΚ: Προπόνηση με το βλέμμα στη Ριέκα – Τα νεότερα για τον Ντεσπόντοφ
- «Ο Λεβαντόφσκι απέρριψε πρόταση 100 εκατ. ευρώ τη σεζόν»
- «Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις