Ροντινέι: «Ελλάδα, σε αγαπώ πολύ» (pics)

Ο Ροντινέι έχει δεθεί με την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στη χώρα μας. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ των Πειραιωτών, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, εκφράζει την αγάπη του για την Ελλάδα και τα μέρη της. Αυτές τις ημέρες απολαμβάνει λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς μαζί με την οικογένειά του.

Ο Ροντινέι, μέσα από τα social media, εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή στην Ελλάδα, γράφοντας «επιτέλους επιστροφή» και λίγο αργότερα ανεβάζοντας φωτογραφία από την παραλία με το μήνυμα «Ελλάδα, σ’ αγαπώ πολύ».

Ο Λατινοαμερικάνος γεμίζει τις μπαταρίες του, πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τον έμπειρο ακραίο αμυντικό να απολαμβάνει τις διακοπές του στις όμορφες παραλίες της χώρας μας.

Ο Ροντινέι αγωνίζεται στον Ολυμπιακό από τον Ιανουάριο του 2023, έχοντας καταγράψει μέχρι στιγμής 117 συμμετοχές με τη φανέλα του πειραϊκού συλλόγου, με 7 γκολ και 22 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ενας παίκτης – κλειδί στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να ποντάρει πολλά στον Βραζιλιάνο αμυντικό και τη νέα αγωνιστική σεζόν, προκειμένου ο Ολυμπιακός να πετύχει τους στόχου του, εντός αλλά και εκτός συνόρων.